टीम इंडियाची महिला ब्रिगेड पुन्हा ठरली चॅम्पियन, बांगलादेशला फायनलमध्ये हरवलं

ACC Women's Asia Cup Rising Stars 2026 : वर्ल्ड कप 2025 च्या विजयानंतर भारताचा महिला क्रिकेट संघ आता थांबण्याचं नाव घेत नाहीये. शनिवारी भारताच्या महिला संघाने ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध टी 20 सीरिज जिंकली. त्यानंतर एसीसी विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 च्या फायनलमध्ये सुद्धा भारतीय महिला संघाने विजय मिळवला आहे. रविवारी एसीसी विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 च्या फायनलमध्ये 22 फेब्रुवारी रोजी भारत ए आणि बांगलादेश ए संघात सामना खेळवला गेला. यात बांगलादेशवर 46 धावांनी विजय मिळवून टीम इंडियाने फायनल जिंकली आहे.