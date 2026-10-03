/पाकिस्तानचा धुव्वा उडवत टीम इंडियाने सलग दुसऱ्यांदा पटकावलं सुवर्णपदक

Asian Games 2026 : भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात एशियन गेम्स 2026 चा सुवर्णपदकासाठीचा फायनल सामना पार पडला. या सामन्यात भारताने 19 धावांनी पाकिस्तानवर विजय मिळवला आणि सुवर्णपदकावर पुन्हा एकदा नाव कोरलं. यापूर्वी भारताने 2022 एशियन गेम्समध्ये सुद्धा सुवर्णपदकाची कमाई केलेली. तर यावेळी श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात फायनल सामना खेळून भारताने सुवर्णपदक राखलं. भारताकडून अभिषेक शर्मा (61) आणि तिलक वर्मा (51) यांनी अर्धशतकीय धावांची खेळी केली. तर गोलंदाजांमध्ये शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर या तिघांनी प्रत्येकी 6 विकेट काढून पाकिस्तानला बॅकफूटवर ठेवलं.
सुवर्णपदकाच्या लढतीपूर्वी भारतीय संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली. यासह पाकिस्तानला प्रथम गोलंदाजीचे आव्हान मिळाले. भारताकडून फलंदाजीला वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्माची जोडी उतरली. मात्र यावेळी टीम इंडियाची सुरुवात मात्र खराब झाली. वैभव सूर्यवंशी आणि संजू सॅमसनने स्वस्तात विकेट गमावली, मात्र अभिषेक शर्माने तुफान फलंदाजी सुरु ठेवत भारताची बाजू लावून धरली. त्यानंतर श्रेयस अय्यर, ईशान किशन यांची सुद्धा चांगली साथ त्यांना लाभली. पुढे तिलक वर्माने ५१ धावांची नाबाद खेळी केली. भारतीय फलंदाजांनी 6 विकेट गमावून 211 धावांचा स्कोअर उभा केला. तर विजयासाठी पाकिस्तानला 212 धावांचं आव्हान मिळालं होतं.