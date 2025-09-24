IND VS BAN : टीम इंडियाची आशिया कप फायनलमध्ये धडक, बांगलादेशचा दारुण पराभव

IND VS BAN : बुधवार 24 सप्टेंबर रोजी आशिया कप 2025 मध्ये भारत विरुद्ध बांगलादेश (India VS Bangladesh) यांच्यात सुपर 4 चा सामना पार पडला. या सामन्यात भारताने बांगलादेशवर 41 धावांनी विजय मिळवला असून यासह त्यांनी आशिया कप (Asia Cup 2025) फायनलमध्ये त्यांची जागा निश्चित केली आहे. टीम इंडियाने बांगलादेशला 127 धावांवर रोखले. आता टीम इंडिया 28 सप्टेंबर रोजी होणार आशिया कपचा फायनल सामना खेळेल.
दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारत विरुद्ध बांगलादेश यांच्यात सुपर 4 चा सामना पार पडला. भारत विरुद्ध बांगलादेश यांच्यात सुपर 4 स्टेजचा सामना खेळवला जात आहे. या सामन्याचा टॉस बांगलादेशने जिंकला आणि त्यांनी टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भारताला आधी फलंदाजीसाठी मैदानात यावे लागेल. टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करून 20 ओव्हरमध्ये 168 धावा केल्या. या दरम्यान टीम इंडियाने 6 विकेट गमावल्या, टीम इंडियाकडून सर्वाधिक 75 धावा अभिषेक शर्माने केल्या. तर त्याच्या मागोमाग शुभमन गिलने 29 आणि हार्दिक पंड्याने 38 धावा केल्या. टीम इंडियाने बांगलादेशला विजयासाठी 169 धावांचं आव्हान दिलं होतं.
बांगलादेश टीम इंडियाने विजयासाठी दिलेलं आव्हान पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरली. त्यांच्या फलंदाजांपैकी सैफ हसनने सर्वाधिक 69 धावा केल्या. परवेझ हुसेन इमॉनने 21 धावा केल्या. मात्र उर्वरित कोणत्याही फलंदाजांना दोन अंकी धावसंख्या करणं शक्य झालं नाही. टीम इंडियाकडून गोलंदाजी कुलदीप यादवने सर्वाधिक 3 विकेट घेतल्या, जसप्रीत बुमराह आणि वरुण चक्रवर्तीने 2 विकेट घेतल्या तर अक्षर पटेल आणि तिलक वर्माने प्रत्येकी 1 विकेट घेतली. टीम इंडियाला बांगलादेशला ऑल आउट करण्यात यश आले.
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती
सैफ हसन, तन्झिद हसन तमीम, परवेझ हुसैन इमॉन, तौहीद ह्रदोय, शमीम हुसैन, जाकेर अली (कर्णधार/ विकेटकिपर), मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसेन, तनझिम हसन साकिब, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान
भारत विरुद्ध बांगलादेश यांच्यातील आशिया कप २०२५ सुपर ४ सामना कधी आणि कुठे खेळवला गेला?
हा सामना बुधवार, २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला गेला.
बांगलादेशने दुसऱ्या इनिंगमध्ये किती धावा केल्या?
बांगलादेशला १२७ धावांवर ऑल आउट करून भारताने विजय मिळवला. बांगलादेशचे फलंदाज आव्हान पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले.
भारताचा पुढील सामना कधी आणि कोणाविरुद्ध आहे?
भारत २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी आशिया कप २०२५ च्या फायनल सामन्यात खेळेल. विरोधी संघ सुपर ४ च्या इतर सामन्यांवर अवलंबून असेल.