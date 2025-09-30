English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IND VS SRL : टीम इंडियाची विजयी सलामी, श्रीलंकेला धूळ चारत वर्ल्ड कपची दमदार सुरुवात

पहिला सामना हा यजमान भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात गुवाहाटी येथे खेळवण्यात आला. या सामन्यात टीम इंडियाने श्रीलंकेला धूळ चारून विजयी सलामी दिली आहे. टीम इंडियाने श्रीलंकेवर 59 धावांनी विजय मिळवला. 

पूजा पवार | Updated: Sep 30, 2025, 11:46 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SRL : आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 ला (ICC Women World Cup 2025) 30 सप्टेंबर पासून सुरुवात झालेली आहे. पहिला सामना हा यजमान भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात गुवाहाटी येथे खेळवण्यात आला. या सामन्यात टीम इंडियाने श्रीलंकेला धूळ चारून विजयी सलामी दिली आहे. टीम इंडियाने श्रीलंकेवर 59 धावांनी विजय मिळवला. 

गुवाहाटीच्या स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्याचा टॉस श्रीलंकेने जिंकला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजी निवडली. पावसाच्या व्यत्ययामुळे बराचकाळ सामना थांबण्यात आला. परिणामी सामन्याच्या दोन ओव्हर्स कमी खेळण्याचे ठरले ज्यामुळे सामना 47 ओव्हरचा झाला. यात टीम इंडियाकडून फलंदाजीत प्रतिका रावलने 37, हरलीन देओलने 48, हरमनप्रीत कौरने 21, दीप्ती शर्माने 53, अमनजोत कौरने 57 धावा केल्या. टीम इंडियाने 269 धाव करून श्रीलंकेला विजयासाठी 270 धावांचं आव्हान दिलं होतं. मात्र त्यानंतर श्रीलंकेला विजयाचं आव्हान एक धावाने वाढून 271 झालं. 

श्रीलंकेने विजयाचं आव्हान पूर्ण करण्यात यश आलं नाही. टीम इंडियाने 45.4 ओव्हरमध्ये त्यांना ऑल आउट केलं. ज्यामुळे श्रीलंकेचा संघ केवळ 211 धावा करू शकला. 

भारताची प्लेईंग 11 : प्रतिका रावल, स्मृती मानधना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (क), जेमिमाह रॉड्रिग्स, रिचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ती शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांती गौड, श्री चरणी

श्रीलंकेची प्लेईंग 11 : चमारी अथापथु (क), हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, विश्मी गुणरत्ने, कविशा दिलहरी, निलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), अचीनी कुलसूरिया, सुगंधिका कुमारी, उदेशिका प्रबोधनी, इनोका रणवीरा

