IND VS PAK : टीम इंडियाची सुपर 8 मध्ये धमाकेदार एंट्री! पाकिस्तानला कोलंबोच्या मैदानात चारली धूळ

Marathi News
T20 World Cup 2026 IND VS PAK : आर प्रेमदास स्टेडियमवर 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात सामना रंगला होता. या सामन्यात पाकिस्तानवर विजय मिळवून टीम इंडियाने सुपर 8 फेरीत दणक्यात प्रवेश केलाय. 

पूजा पवार | Updated: Feb 15, 2026, 10:25 PM IST
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 IND VS PAK : श्रीलंकेच्या कोलंबो शहरातील आर प्रेमदास स्टेडियमवर 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात सामना रंगला. या सामन्यात भारतीय संघाने पाकिस्तानला विजयासाठी 176 धावांचं टार्गेट दिलं होतं. मात्र हे टार्गेट पूर्ण करण्यात पाकिस्तानचा संघ अयशस्वी ठरला. परिणामी भारताने 61 धावांनी विजय मिळवला असून यासह टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2026 च्या सुपर 8 फेरीसाठी क्वालिफाय झाली आहे. 

टीम इंडियाने 176 धावांचं आव्हान दिलं : 

टीम इंडियाने 7 विकेट्स गमावून पाकिस्तान विरुद्ध 175 धावा केल्या. यादरम्यान टीम इंडियाकडून ईशान किशनने 77, तिलक वर्माने 25, सूर्यकुमार यादवने 32, शिवम दुबेने 27, रिंकू सिंहने 11 धावा केल्या. ईशान किशनने 40 बॉलमध्ये 77 धावा केल्या आणि दरम्यान 3 षटकार आणि 10 चौकार सुद्धा लगावले. दरम्यान ईशानने 27 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकलं. या अर्धशतका सोबतच ईशान किशन हा कमी बॉलमध्ये पाकिस्तान विरुद्ध अर्धशतक ठोकणारा भारताचा दुसरा फलंदाज ठरला. त्याने युवराज सिंहचा रेकॉर्ड मोडला. टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी पाकिस्तानला 176 धावांचं आव्हान दिलं.

पाकिस्तानची फलंदाजी सुपर फ्लॉप : 

विजयासाठी 176 धावांचं आव्हान मिळालं असताना पाकिस्तानचे फलंदाज मैदानात उतरले. मात्र पहिल्याच ओव्हरमध्ये हार्दिक पंड्याने साहिबजादा फरहानला  शून्यावर बाद केले. त्यानंतर पाकिस्तानची फलंदाजी ढासळतच गेली आणि 78 धावांपर्यंत त्यांनी 7 विकेट्स गमावल्या. पाकिस्तानकडून उस्मान खानने 44, शाहीन आफ्रिदीने 23, शादाब खानने 14 तर फहीम अश्रफने 10 धावा केल्या. 

ग्रुप ए चा पॉईंट्स टेबल : 

ग्रुप ए च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये टीम इंडियाने 6 पॉईंट्स मिळवून अव्वल स्थानी स्वतःला कायम ठेवलंय. तर दुसऱ्या क्रमांकावर 0.788 च्या नेट रन रेटने यूएसएचा संघ पुढे आहे. पाकिस्तानची भारताविरुद्ध सामना गमावल्यावर तिसऱ्या स्थानी घसरण झाली आहे. त्यांचा नेट रन रेट -0.403 आहे. तर नेदरलँड 2 पॉईंट्सने चौथ्या स्थानी आहे. तर नामिबियाला एकाही सामन्यात विजय मिळवता न आल्याने ते थेट स्पर्धेतून बाहेर पडलेत. 

