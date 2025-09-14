English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बर्थडे बॉय ठरला हिट! आशिया कपमध्ये भारताने पाकिस्तानला लोळवलं

Asia Cup 2025 : भारताला विजयासाठी 128 धावांचे आव्हान दिले होते. हे आव्हान टीम इंडियाने 7 विकेट राखून पूर्ण केलं. यासह भारताने आशिया कपमधील सलग दुसरा सामना जिंकला आहे. 

पूजा पवार | Updated: Sep 14, 2025, 11:39 PM IST
बर्थडे बॉय ठरला हिट! आशिया कपमध्ये भारताने पाकिस्तानला लोळवलं
(Photo Credit : Social Media)

IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात आशिया कप 2025 चा (Asia Cup 2025) सहावा सामना खेळवण्यात आला.  दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात पाकिस्तानने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि 20 ओव्हरमध्ये 127 धावा करून भारताला विजयासाठी 128 धावांचे आव्हान दिले होते. हे आव्हान टीम इंडियाने 7 विकेट राखून पूर्ण केलं. यासह भारताने आशिया कपमधील सलग दुसरा सामना जिंकला आहे. 

पाकिस्तानच्या फलंदाजांना लोळवलं : 

पाकिस्तानने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि 20 ओव्हरमध्ये 9 विकेट गमावून 127 धावा केल्या. यावेळी भारतीय गोलंदाजांपैकी कुलदीप यादवने सर्वाधिक 3, अक्षर पटेल आणि बुमराहने प्रत्येकी 2, हार्दिक पंड्या आणि वरुण चक्रवर्तीने प्रत्येकी 1 धावा घेतल्या.  भारताला विजयासाठी 128 धावांचे आव्हान मिळाले होते.  

बर्थडे बॉय ठरला हिट! : 

टीम इंडियाचं विजयाचं आव्हान पूर्ण करण्यासाठी अभिषेक शर्मा (31) आणि शुभमन गिल (10) आला. दोघांनी जबरदस्त सुरुवात केली. त्यानंतर दुसऱ्या ओव्हरला शुभमनची तर चौथ्या ओव्हरला गिलची विकेट घेण्यात पाकिस्तानला यश आले. कर्णधार सूर्यकुमार यादव मात्र शेवटपर्यंत मैदानात टिकून राहिला. त्याला तिलक वर्माने चांगली साथ दिली परंतू तिलक 31 धावा करून बाद झाला. सूर्यकुमार आज त्याचा 35 वा वाढदिवस साजरा करतोय. अशातच बर्थडे बॉय सूर्याने शेवटचा सिक्स मारून भारताला सामना जिंकवून दिला. यादरम्यान त्याने 47 विकेट घेतले. शिवम दुबे सुद्धा 10 धावांवर नॉट आउट राहिला. टीम इंडियाने 7 विकेट राखून पाकिस्तानवर विजय मिळवला. 

भारत आणि पाकिस्तानचे संघ : 

भारताची प्लेईंग 11: 

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव(कर्णधार), टिळक वर्मा, संजू सॅमसन(विकेटकिपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तानची प्लेईंग 11: 

साहिबजादा फरहान, सैम अयुब, मोहम्मद हारिस (विकेटकिपर), फखर जमान, सलमान आगा (कर्णधार), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद

FAQ : 

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील आशिया कप 2025 चा सामना कुठे खेळवण्यात आला?
उत्तर: हा सामना दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवण्यात आला.

भारतीय गोलंदाजांपैकी कोणी सर्वाधिक विकेट घेतल्या?
उत्तर: कुलदीप यादवने सर्वाधिक 3 विकेट घेतल्या.

भारताने सामना किती विकेट राखून जिंकला?
उत्तर: भारताने 7 विकेट राखून सामना जिंकला.

 

