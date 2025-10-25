English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रोहित - विराटच्या जोडीने केली कमाल! मोठी पार्टनरशिपकरून भारताला जिंकवून दिला सामना

IND VS AUS  : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात सिडनीमध्ये पारपडलेल्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात टीम इंडियाने 9 विकेटने सामना जिंकला.   

पूजा पवार | Updated: Oct 25, 2025, 04:24 PM IST
रोहित - विराटच्या जोडीने केली कमाल! मोठी पार्टनरशिपकरून भारताला जिंकवून दिला सामना
(Photo Credit : Social Media)

IND VS AUS : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (India VS Australia) यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सिरीज खेळवली जात असून यासाठी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे. तीन सामन्यांच्या सीरिजमधील शेवटचा सामना हा शनिवार 25 ऑक्टोबर रोजी सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर खेळवला गेला. या सामन्यात टीम इंडियाचे दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी जवळपास 171 धावांची पार्टनरशिप केली आणि ऑस्ट्रेलियाने दिलेलं 237 धावांचं टार्गेट पूर्ण केलं. टीम इंडियाने यासह सीरिजमध्ये 2-1 अशी मजल मारली. मात्र यापूर्वीच ऑस्ट्रेलियाने 2 सामन्यात विजय मिळवून आघाडी घेतल्याने त्यांनी ही सीरिज नावावर केली आहे. 

सिडनीमध्ये शनिवारी 25 ऑक्टोबर रोजी भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात सामन्याला सुरुवात झाली. यात ऑस्ट्रेलियाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि 236 धावा केल्या. त्यामुळे टीम इंडियाला विजयासाठी 237 धावांचं आव्हान मिळालं. हे आव्हान पूर्ण करताना रोहित शर्माने शासकीय कामगिरी केली. रोहित शर्माने 105 बॉलमध्ये नाबाद 100 धावा पूर्ण केल्या आणि 11 चौकार आणि 2 षटकारांचा समावेश होता. रोहित शर्माचं हे आंतरराष्ट्रीय करिअरमधील 50 वं शतक ठरलं. तर विराट कोहलीने सुद्धा 74 धावांची खेळी केली. टीम इंडियाने शुभमन गिल (24) च्या रूपात फक्त 1 विकेट गमावली. त्यामुळे टीम इंडियाने 9 विकेट्सने हा सामना जिंकला. यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाच्या फलंदाजीची इनिंग सुरु असताना यात टीम इंडियाचा गोलंदाज हर्षित राणा याने लक्षवेधी कामगिरी करून 4 विकेट घेतल्या. तर वॉशिंग्टन सुंदरने 2 , प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी 1 विकेट घेतली.  

रोहित आणि विराटच्या जोडीची कमाल : 

रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या दोन दिग्गज फलंदाजांच्या फॉर्मबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते. अशातच पर्थ वनडे सामन्यात दोघे समाधानकारक धावा करण्यात अयशस्वी ठरले. रोहितने 8 तर विराटने यात शून्य धावा केल्या. दुसऱ्या सामन्यात रोहित शर्माने 70 हून अधिक धावा केल्या मात्र विराट पुन्हा धावांचं खातं उघडण्यास अयशस्वी ठरला होता. मात्र तिसऱ्या सामन्यात दोघांनीही ही कसर भरून काढली. विराट आणि रोहितने तब्बल 171 धावांची पार्टनरशिप केली आणि त्यांच्या ट्रॉलर्सला गप्प केलं आहे. 

FAQ : 

सिडनीच्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात नेमकं काय घडलं?
उत्तर: २५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर झालेल्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी केली आणि २३६ धावा केल्या. भारताला विजयासाठी २३७ धावांचं आव्हान मिळालं. भारताने हे आव्हान ९ विकेट्सने पूर्ण करत सामना जिंकला. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी जवळपास १७१ धावांची पार्टनरशिप केली.

विराट कोहलीची कामगिरी कशी राहिली?
उत्तर: विराट कोहलीने सिडनी सामन्यात ७४ धावांची उत्तम खेळी केली. पहिल्या सामन्यात (पर्थ) त्याने शून्य धावा केल्या, तर दुसऱ्या सामन्यात धावांचं खातं उघडण्यात अपयशी ठरला. मात्र, तिसऱ्या सामन्यात रोहितसोबत १७१ धावांची पार्टनरशिप करून त्याने चाहत्यांच्या अपेक्षांना उत्तर दिलं आणि ट्रॉलर्सना शांत केलं.

रोहित आणि विराटच्या जोडीची पार्टनरशिप का खास आहे?
उत्तर: रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या दोन दिग्गज फलंदाजांच्या फॉर्मबाबत मागील सामन्यांमध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. पहिल्या दोन सामन्यांत ते अपयशी ठरले होते, पण सिडनीत १७१ धावांची पार्टनरशिप करून त्यांनी कसर भरून काढली. ही जोडी ट्रॉलर्सना गप्प करण्यास आणि भारताच्या विजयाची हमी देणारी ठरली.

