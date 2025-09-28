English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Asia Cup Final : रविवार 28 सप्टेंबर रोजी दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना रंगणार आहे. या सामन्यापूर्वी झालेला टॉस टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने जिंकला. 

पूजा पवार | Updated: Sep 28, 2025, 08:00 PM IST
टीम इंडियाने टॉस जिंकला, भारताचा हुकमीएक्का प्लेईंग 11 मधून बाहेर, 'या' खेळाडूला संधी
Asia Cup Final : आशिया कप 2025 मध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात फायनलचा सामना पार पडणार आहे. आशिया कपच्या (Asia Cup 2025) इतिहासात तब्बल 41 वर्षांनी या दोन्ही कट्टर प्रतिस्पर्धांमध्ये फायनल खेळवण्यात येणार आहे. रविवार 28 सप्टेंबर रोजी दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना रंगणार आहे. या सामन्यापूर्वी झालेला टॉस टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने जिंकला. 

दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात आशिया कपचा फायनल सामना खेळवण्यात येत आहे. सामन्याच्या अर्धातास अगोदर झालेला टॉस टीम इंडियाने जिंकला असून कर्णधार सूर्यकुमार यादवने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागेल. 

टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये बदल : 

भारत विरुद्ध पाकिस्तान फायनल सामन्यासाठी टीम इंडियाने तीन मोठे बदल केले आहेत. यात महत्वाचं म्हणजे ऑल राऊंडर हार्दिक पंड्याला प्लेईंग 11 मधून बाहेर करण्यात आलं आहे. तर त्याच्या ऐवजी रिंकू सिंहला संधी देण्यात आलीये. हार्दिक पंड्याला झालेल्या दुखापतीमुळे हा निर्णय संघाला घ्यावा लागला. त्याऐवजी जसप्रीत बुमराह आणि वरुण चक्रवर्ती यांना पुन्हा प्लेईंग 11 मध्ये संधी देण्यात आलीये. तर अर्शदीप सिंह आणि हर्षित राणाला बाहेर बसवण्यात आलंय. 

काय म्हणाला सूर्यकुमार यादव?

आम्ही प्रथम गोलंदाजी करण्याचा विचार करत आहोत. ही चांगली खेळपट्टी दिसतेय. आम्ही सुरुवातीला चांगली फलंदाजी करत होतो पण आज आम्हाला धावांचा पाठलाग करायचा आहे. येथील मैदानातील कर्मचाऱ्यांनी विकेट्ससह उत्तम काम केले आहे आणि ते तसेच राहील. गेल्या 5-6 सामन्यांपासून आम्ही ज्या प्रकारचे क्रिकेट खेळत आहोत ते खूपच चांगले आहे आणि आम्हाला ते पुढेही चालू ठेवायचे आहे. दुर्दैवाने हार्दिक एका दुखापतीमुळे बाहेर पडला, अर्शदीप आणि हर्षितही प्लेइंग 11 मधून बाहेर आहेत. त्यांच्या ऐवजी बुमराह, दुबे आणि रिंकू हे प्लेईंग 11 चा भाग असतील. 

हार्दिक पंड्याला काय झालं?

 

हार्दिक पंड्या श्रीलंकेविरुद्धच्या सुपर 4 सामन्यात चांगली गोलंदाजी करत होता. मात्र सामन्यादरम्यान हॅमस्ट्रिंगमध्ये ताण जाणवल्याने त्याने मैदान सोडले. सामन्याच्या उर्वरित वेळेत तो पुन्हा परतला नाही. हार्दिक पंड्या हा टीम इंडियाचा स्टार ऑल राउंडर असून तो गोलंदाजी आणि फलंदाजी अशा दोन्हीमध्ये चांगलं योगदान देतो. गोलंदाजी करून विकेट्स काढतो तर महत्वाच्या सामन्यांमध्ये त्याने फिनिशर म्हणून स्फोटक फलंदाजी सुद्धा केली आहे. 

 

भारताची प्लेईंग 11 :

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तानची प्लेईंग 11 :

साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सैम अयुब, सलमान आघा (कर्णधार), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकिपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, हारिस रौफ, अबरार अहमद

