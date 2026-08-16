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IND vs SL पहिला सामना रद्द झाला तर WTC फायनलचे टीम इंडियाचे स्वप्न मोडणार? वाचा संपूर्ण समीकरण

भारताच्या संघासाठी ही मालिका जिंकणे फार गरजेचे आहे त्याचे कारण म्हणजेच वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप फायनल. गॅालमध्ये येत्या तीनही दिवसांमध्ये पाऊस कोसळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे, असे असल्यास सामना रद्दही केला जाऊ शकतो. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 16, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 03:33 PM IST
IND vs SL पहिला सामना रद्द झाला तर WTC फायनलचे टीम इंडियाचे स्वप्न मोडणार? वाचा संपूर्ण समीकरण
Image Credit: भारत विरुद्ध श्रीलंका सामना रद्द झाला तर टीम इंडियाच्या अडचणी वाढणार (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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