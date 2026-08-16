/IND vs SL पहिला सामना रद्द झाला तर WTC फायनलचे टीम इंडियाचे स्वप्न मोडणार? वाचा संपूर्ण समीकरण

WTC Point Table : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये कसोटी मालिकेला कालपासून सुरुवात झाली आहे, पहिल्या सामन्याच्या पहिल्या दिवशी पावसाने काही वेळ खराब केला होता. पण त्यानंतर सामन्याला पुन्हा सुरुवात केली होती, भारताच्या संघाने पहिल्या दिनी श्रीलंकेवर दबदबा कायम ठेवला. पण दुसऱ्या दिनी गॅालमध्ये मुसळधार पावसामुळे पहिल्या सेशनचा खेळ झाला नाही, आता दुसऱ्या सेशनमध्ये खेळ सुरु झाला आहे. भारताच्या संघासाठी ही मालिका जिंकणे फार गरजेचे आहे त्याचे कारण म्हणजेच वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप फायनल. गॅालमध्ये येत्या तीनही दिवसांमध्ये पाऊस कोसळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे, असे असल्यास सामना रद्दही केला जाऊ शकतो.
भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये पहिला कसोटी सामना पावसामुळे रद्द झाला तर भारतीय संघाच्या अडचणींमध्ये वाढ होऊ शकते. जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप फायनलच्या शर्यतीमध्ये टिकून राहण्यासाठी भारताच्या संघासाठी ही मालिका फार महत्त्वाची आहे. जर हा सामना पावसामुळे रद्द झाला तर भारताच्या संघाचा अंतिम फेरीपर्यंतचा मार्गात अडथळा येणार आहे. भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये सामना पावसामुळे रद्द झाला तर जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप फायनलच्या शर्यतीचे चित्र कसे असणार यासंदर्भात सविस्तर समीकरण वाचा.
हे ही वाचा
जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप गुणतालिकेमध्ये भारताचा संघ सध्या पाचव्या स्थानावर आहे. जर भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये पहिला कसोटी सामना पावसामुळे रद्द झाला तर गुणतालिकेचे समीकरण बदलेल. भारत सध्या 48.15 च्या पीसीटी (पॉइंट्स पर्सेंटेज) सह पाचव्या क्रमांकावर आहे. भारताचे स्थान खाली येणार नाही, पण त्यांची पॉइंट्स पर्सेंटेज कमी होईल. यामुळे अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या त्यांच्या आशा धोक्यात येतील. जर पावसामुळे सामना रद्द झाला, तर भारताला बरोबरीत सुटल्याबद्दल फक्त चार गुण मिळतील. यामुळे एकूण पीसीटी 46.67 पर्यंत कमी होईल.
सामना रद्द झाल्यामुळे श्रीलंकेलाही नुकसान सोसावे लागेल. श्रीलंकेविरुद्ध विजय मिळवल्यास भारताला 12 गुण मिळतील. कर्णधार शुभमन गिलला हा सामना अनिर्णित राहावा असे अजिबात वाटत नाही.