World Cup विजयानंतर टीम इंडियाचा 'कबीर खान' अमोल मुजुमदारची पहिली प्रतिक्रिया

Amol Muzumdars first Reaction: हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय महिला क्रिकेट संघाने नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर रंगलेल्या एकदिवसीय विश्वचषकाच्या अंतिम लढतीत दक्षिण आफ्रिकेचा 53 धावांनी धुव्वा उडवला. हा विजय भारताच्या महिला क्रिकेटसाठी मैलाचा दगड ठरलाय. कारण टीम इंडियाने प्रथमच आयसीसी स्पर्धेतील ट्रॉफी पटकावलीय. 2005 आणि 2017 च्या अंतिम फेरीतील अपयशांचा बदला घेत टीम इंडियाने यंदा निर्धाराने इतिहास घडवलाय. या धडाकेबाज विजयानंतर टीम इंडियाचे कबीर खान म्हणजेच कोच अमोल मुजुमदार यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आलीय.
भारताने प्रथम फलंदाजी करताना सात गड्यांच्या मोबदल्यात 298 धावांचा डोंगर उभारला. शेफाली वर्माने 78 चेंडूंमध्ये 87 धावांची झंझावाती खेळी साकारली, तर दीप्ती शर्माने 58 धावांचे महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. या दोघींच्या अर्धशतकांमुळे संघाला मजबूत पाया मिळाला, ज्याने दक्षिण आफ्रिकेवर दबाव निर्माण केला.
THANK YOU AMOL MUZUMDAR FOR THIS!
- India's Domestic legend finally receives much deserving appreciation for being the World Cup Winning Coach! pic.twitter.com/MnvASY0HSU
— The Khel India (@TheKhelIndia) November 2, 2025
लक्ष्याचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिकेची कर्णधार लॉरा वोल्वार्ड्टने 101 धावांचे शतक ठोकले, तरी दीप्ती शर्माच्या पंजाने संपूर्ण संघाला गुंडाळले. दीप्तीने केवळ 39 धावांत पाच बळी टिपले, तर शेफाली वर्माने दोन आणि श्री चरणीने एक गडी बाद करत भारताच्या विजयाला खीळ घातली. दक्षिण आफ्रिका 45.3षटकांत 246 धावांवर गारद झाली.
मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार यांनी विजयानंतर भावनिक प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, 'मी थक्क झालोय. खूप अभिमान वाटतोय. मुलींनी कष्टाने आणि आत्मविश्वासाने प्रत्येक भारतीयाचे मन जिंकलय. हरलेल्या लढतीनंतरही आम्ही खचलो नाही. आमचे बहुतेक सामन्यांत वर्चस्व होते', शेफालीच्या ऑल राऊंडर खेळाची यावेळी त्यांनी प्रशंसा केली. ती धावा, गोलंदाजी आणि झेल – पूर्ण पॅकेज असल्याचे मुजुमदार म्हणाले.
हा विजय केवळ ट्रॉफी नाही, तर येणाऱ्या पिढ्यांसाठी प्रेरणा ठरेल. भारतीय महिला क्रिकेटला नवे क्षितिज मिळाले असून, शेफालीसारख्या तरुणी आपल्या कामगिरीने तरुणींसाठी प्रेरणा बनल्यायत. त्यामुळे 2025 चा हा विश्वचषक भारताच्या क्रिकेट इतिहासात सुवर्णअक्षराने कोरला जाणार आहे.
उत्तर: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने २०२५ च्या एकदिवसीय विश्वचषकाची ट्रॉफी जिंकली. अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा ५३ धावांनी पराभव करून प्रथमच आयसीसी स्पर्धेतील विजेतेपद पटकावले.
उत्तर: फलंदाजीमध्ये शेफाली वर्माने ७८ चेंडूत ८७ धावा, तर दीप्ती शर्माने ५८ धावा केल्या. भारताने ७ बाद २९८ धावा उभारल्या. गोलंदाजीमध्ये दीप्ती शर्माने ३९ धावांत ५ विकेट्स, शेफालीने २ आणि श्री चरणीने १ विकेट घेतली, ज्यामुळे दक्षिण आफ्रिका २४६ धावांवर सर्वबाद झाली.
उत्तर: अमोल मुजुमदार म्हणाले, “मी थक्क झालोय. खूप अभिमान वाटतोय. मुलींनी कष्टाने आणि आत्मविश्वासाने प्रत्येक भारतीयाचे मन जिंकलय. हरलेल्या लढतीनंतरही आम्ही खचलो नाही. बहुतेक सामन्यांत वर्चस्व होते.” शेफालीच्या सर्वांगीण खेळाची (धावा, गोलंदाजी, झेल) त्यांनी विशेष प्रशंसा केली.