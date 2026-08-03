/बुमराहनंतर आता अजून एका खेळाडूवर टांगती तलवार, एकूण किती खेळाडू झाले दुखापतग्रस्त

IND VS SL : भारत विरुद्ध श्रीलंका टेस्ट सीरिजला 15 ऑगस्ट पासून सुरुवात होणार आहे. टीम इंडिया मंगळवारी या टेस्ट सीरिजसाठी श्रीलंकेला रवाना होणार आहे. मात्र त्यापूर्वी टीम इंडियाचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याला गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे सीरिजमधून बाहेर व्हावं लागलं. मात्र बुमराह हा पहिला खेळाडू नाहीये की जो दुखापतीच्या कारणामुळे या सीरिजमधून बाहेर पडला. खरंतर जसप्रीत बुमराह हा पाचवा खेळाडू आहे. बीसीसीआयने बुमराहची रिप्लेसमेंट म्हणून आकिब नबीला निवडलं आहे. मात्र टीम इंडियाच्या अडचणी काही कमी होताना दिसत नाहीयेत. बुमराहनंतर दुखापतीच्या कारणामुळे अजून एका खेळाडूचा या सीरिजमधून पत्ता कट होऊ शकतो अशी शक्यता आहे.
बीसीसीआयने मागच्या आठवड्यात मंगळवारी श्रीलंका दौऱ्यासाठी टीम इंडियाची घोषणा केली. यात बीसीसीआयने जसप्रीत बुमराह आणि साई सुदर्शन यांच्या नावासमोर स्टार लावला होता. बोर्डाने स्पष्ट केलं होतं की, दोघांच्या उपस्थिती सेंटर ऑफ एक्सीलेंसकडून होकार मिळण्यावर अवलंबून असेल. जसप्रीत बुमराह आता बाहेर झाला आहे. मात्र साई सुदर्शनच्या तब्येतीबाबत अद्याप अपडेट येणं बाकी आहे.
4 खेळाडू असे आहेत ते या टेस्ट सीरिजमधून जवळपास बाहेर आहेत. या लिस्टमध्ये बुमराह शिवाय हर्षित राणा, नितीश रेड्डी आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांच सुद्धा नाव आहे. इंग्लंड दौऱ्यादरम्यान बुमराहच्या गुडघ्याला दुखापत झाली होती आणि तो अजूनही त्यातून पूर्णपणे सावरलेला नाही. दरम्यान हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे हर्षित राणा या मालिकेतून बाहेर पडला आहे. नितीश कुमार रेड्डीच्या पुनरागमनाबाबत चर्चा होती, परंतु कोणताही धोका न पत्करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याला नितीशला क्वाड्रिसेप्सची दुखापत झाली आहे. याव्यतिरिक्त हॅमस्ट्रिंगच्या समस्येमुळे वॉशिंग्टन सुंदरही या सीरिजमधून बाहेर पडला आहे.
साई सुदर्शनच्या पायावरील बोटाला दुखापत झाली ज्यामुळे तो पुनरागमन करू शकला नाही. त्याची रिकव्हरी चांगली असून त्यांनी फलंदाजीची प्रॅक्टिस सुरु केली आहे. तरीही, पहिल्या कसोटी सामन्यासाठीची फिटनेस क्लिअरन्स अद्याप प्रलंबित आहे. सीओईकडून त्याला ही मंजुरी कधी मिळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. भारतीय संघ 4 ऑगस्ट रोजी श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर रवाना होणार आहे. सुदर्शन वैद्यकीय पथकाच्या देखरेखीखालीच असेल.
शुभमन गिल (कर्णधार), केएल राहुल (उपकर्णधार), यशस्वी जयस्वाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन.