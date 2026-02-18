English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
गमने चिकटवलेले बूट घालून खेळणं ते... झिम्बाब्वेच्या स्टार खेळाडूची 'ती' पोस्ट पुन्हा चर्चेत; कारण...

Zimbabwe Qualify in Super-8 T20 World Cup 2026: गेल्या वेळी टी-20 विश्वचषकासाठीही पात्र ठरू न शकलेला झिम्बाब्वेचा संघ यावेळी सुपर 8 मध्ये पोहोचला आहे. आता त्यांच्या खेळाडूची जुनी पोस्ट चर्चेत आली आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 18, 2026, 09:54 AM IST
Photo Credit: @ryanburl3 / X

Zimbabwe Qualify in Super-8 T20 World Cup 2026: कधी काळी क्रिकेटविश्वात ओळख मिळवण्यासाठी झिम्बाब्वेच्या संघाला प्रचंड संघर्ष करावा लागत होता. पण कधी वेळ बदलेल याचं सांगता येत नाही. मागील टी20 विश्वचषकासाठी पात्रताही मिळवता आलेली नव्हती, प्रायोजकांची मदत नव्हती आणि आर्थिक परिस्थितीही बिकट होती. अशा परिस्थितीत संघातील खेळाडूंना त्यांच्या मूलभूत गरजांचीही चिंता करावी लागायची. जसे साधे बूटही त्यांच्याकडे न्हवते. त्यांच्यासाठी अशी अनेक आव्हान ठरत होते. 

भावनिक पोस्ट अन् मदतीची विनंती

त्या काळात झिम्बाब्वेचा स्टार अष्टपैलू खेळाडू रायन बर्ल (Ryan Burl)  सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट करून मदतीची विनंती करत दिसला. 22 मे 2021 रोजी त्याने फाटलेल्या बुटांचा फोटो शेअर केला आणि लिहिले, “आपल्याला अशी परिस्थिती येऊ नये की प्रत्येक मालिकेनंतर बूट पुन्हा गम लावावे लागतील, यासाठी आम्हाला कोणता तरी प्रायोजक मिळेल का?” ही पोस्ट त्या वेळी क्रिकेटविश्वात मोठी चर्चेचा विषय ठरली होती.

 

टिकून राहणं आव्हान... 

त्या काळातील परिस्थिती लक्षात घेतली तर हे लक्षात येते की झिम्बाब्वे संघासाठी सामन्यात जिंकणे किंवा हरणे यापेक्षा जास्त कठीण होते तेथे जीवनशैली, साधनसामग्री आणि आर्थिक स्थैर्य यासाठी लढा चालला होता. खेळाडू फक्त मैदानावरच नव्हे, तर त्यांच्या क्रीडा साधनांवर आणि आवश्यक साहित्यावरही निर्भर होते.

हे ही वाचा: ...अन् तो पीचवर बसून जप करु लागला! नेपाळी बॉलर भारतातही चर्चेत; हा Video तुम्ही पाहिला का?

 

झिम्बाब्वेने आपली क्षमता सिद्ध केली

आता मात्र, टी20 वर्ल्ड कप  (ICC T20 World Cup 2026) मध्ये झिम्बाब्वेने आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. संघाने सुपर-8 फेरीसाठी आपली जागा पक्की केली आहे. मंगळवारी झिम्बाब्वे विरुद्ध Ireland सामना पावसामुळे रद्द झाला, आणि त्यामुळे झिम्बाब्वेला सुपर-8 फेरीत प्रवेश करण्याचा फायदा मिळाला. यामुळे मागील काळातील संघर्ष आता फळाला आला आहे.

 कठोर मेहनतीमुळे संघाने जागतिक स्तरावर स्थान

हा फक्त एक विजय नाही तर हा झिम्बाब्वे क्रिकेटचा पुनरागमन आहे. काही वर्षांपूर्वी बुटांसाठी मदतीची मागणी करणाऱ्या रयान बर्लसारख्या खेळाडूंच्या प्रयत्नांमुळे आणि संघाच्या कठोर मेहनतीमुळे आता संघाने जागतिक स्तरावर आपले स्थान पक्के केले आहे. झिम्बाब्वेचा हा प्रवास हे दाखवतो की जिद्द, चिकाटी आणि मेहनत कधीही निष्फळ जात नाही, आणि कुठल्या कठीण प्रसंगीही संघ आणि खेळाडू आपली ओळख निर्माण करू शकतात.

जर तुम्ही त्या जुना पोस्ट पाहिलात तर लक्षात येते की रयान बर्लची भावूक विनंती आज एक प्रेरणादायी गोष्ट बनली आहे ती दाखवते की मागील अडचणी आणि संघर्ष कसे भविष्याच्या यशामध्ये बदलू शकतात. झिम्बाब्वेचा संघ आता फक्त विजयासाठीच नव्हे, तर प्रेरणेसाठीही क्रिकेट जगतात नाव कमावतो आहे.

