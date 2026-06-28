/मोठं मोठ्या सामन्यासह राऊंड ऑफ 32 साठी संघांची धडपड सुरु, पहा फिफा वर्ल्ड कपचे अपडेट्स एका क्लिकवर

FIFA World Cup 2026: २७ जून रोजी अमेरिकेत संध्याकाळी सुरू झालेले सामने भारतीय वेळेनुसार (IST) २८ जूनच्या मध्यरात्री आणि पहाटे खेळवले गेले. यामध्ये ग्रुप 'जे, के आणि एल' मधील अंतिम चित्र स्पष्ट झाले. फिफा वर्ल्ड कप २०२६ ही फुटबॉल इतिहासातील सर्वात मोठी स्पर्धा आहे, कारण यात पहिल्यांदाच ३२ ऐवजी ४८ संघ सहभागी झाले आहेत. यजमान देश: हा विश्वचषक अमेरिका (USA), कॅनडा आणि मेक्सिको या तीन देशांमध्ये संयुक्तपणे आयोजित केला जात आहे. ग्रुप स्टेज संपल्यानंतर सुरू होणाऱ्या या फेरीत जो संघ हारेल तो स्पर्धेतून थेट बाहेर पडेल . ९० मिनिटांत सामना ड्रॉ झाल्यास एक्स्ट्रा टाईम आणि पेनल्टी शूटआऊटचा वापर केला जातो.
ग्रुप 'L' मधील अत्यंत महत्त्वाच्या सामन्यात इंग्लंडने पनामाचा 2-0 ने पराभव केला... या विजयासह इंग्लंडने आपल्या ग्रुपमध्ये अव्वल स्थान पटकावलंय... न्यू यॉर्कच्या न्यू जर्सी स्टेडियमवर खेळवल्या गेलेल्या या सामन्यात इंग्लंडच्या स्टार खेळाडूंनी दुस-या हाफमध्ये उत्कृष्ट खेळ केला... कर्णधार हॅरी केनचा हा विश्व कपमधील एकूण 11 वा गोल ठरला.. या गोलसह तो विश्व कपमध्ये इंग्लंडसाठी सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू बनला आहे..
ग्रुप 'L' मधील अखेरच्या अत्यंत चुरशीच्या सामन्यात क्रोएशियाने घानाचा 2-1 असा पराभव केला... या महत्त्वपूर्ण विजयासह क्रोएशियाने थेट नॉकआउट फेरीत प्रवेश केला आहे. तर पराभवानंतरही घानाचा संघ तिस-या स्थानावरून पुढील फेरीत पोहोचला आहे. क्रोएशियासाठी लुका सुसिकने 31 व्या मिनिटाला आणि निकोला व्लासिचने 83 व्या मिनिटाला गोल केले... तर घानाक़डून डेरिक लुकासेनने 72 व्या मिनिटाला एकमेव गोल डागला.
काँगो आणि उझबेकीस्तान या सामन्यात काँगोने उझबेकीस्तानवर 3-1 असा शानदार विजय मिळवलाय... सामन्याच्या सुरुवातीलाच 9 व्या मिनिटाला एल्डोर शोमुरोडोव्ह यांनी गोल करून उझबेकीस्तानला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली होती.... 67 व्या मिनिटाला योएन विसा यांनी पेनल्टीवर पहिला गोल करून सामना 1-1 असा बरोबरीत आणला. त्यानंतर 78 व्या मिनिटाला फिस्टन मायेले आणि 90 व्या मिनिटाला पुन्हा योएन विसा यांनी गोल झळकावत काँगोला 3-1 ने विजय मिळवून दिला.
कोलंबिया विरुद्ध पोर्तुगाल यांच्यातील ग्रुप स्टेजचा अत्यंत महत्त्वाचा सध्या मियामी स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. दोन्ही संघ आधीच बाद फेरीत पोहोचले असून, या सामन्यात ग्रुपमध्ये पहिले स्थान मिळवण्यासाठी चुरस सुरु आहे.
अल्जेरिया विरुद्ध ऑस्ट्रिया यांच्यातील सामना कॅन्सस सिटी स्टेडियमवर खेळवला जात आहे.
जॉर्डन विरुद्ध अर्जेंटिना यांच्यातील सामना डॅलस स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. हा दोन्ही देशांमधील पहिलाच आंतरराष्ट्रीय सामना आहे.
द. आफ्रिका विरुद्ध कॅनडा या दोन्ही संघांमध्ये आज रात्री साडेबारा वाजता सामना खेळवला जाणार आहे.. लॉस एंजेलिसच्या स्टेडियमवर हे दोन्ही संघ भिडणार आहेत.
आज अर्जेंटिना मॅच संपल्यावर सगळे राऊंड ऑफ ३२ सामने कोण कोणाशी खेळणार ते स्पष्ट होईल.
भारतात फिफा विश्वचषक (FIFA World Cup) २०२६ चे सर्व सामने ZEE5 आणि Unite8 Sports चॅनेलवर थेट पाहता येतील.