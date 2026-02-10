Tejaswin Shankar sets new National Record in Heptathlon: भारतीय ध्वज पुन्हा एकदा अभिमानाने उंचावला आहे. 8 फेब्रुवारी 2026 रोजी रविवारी चीनच्या तियानजिनमध्ये आयोजित केलेल्या 12 व्या आशियायी इनडोअर अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिप स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. ज्यामध्ये 27 वर्षीय भारतीय खेळाडू तेजस्विन शंकर याने अंतिम दिवशी कमालीच्या आकडेवारीसह सुवर्ण पदक जिंकले आहे. सोबतच राष्ट्रीय विक्रम मिळवला आहे. तसेच एका सुवर्ण पदक आणि आणखी पाच पदकांसह भारतीय पथकाने पदकतालिकेत एकूण सहावे स्थान पटकावले आहे.
दरम्यान, तेजस्विन शंकरने 2021 मध्ये अमेरिकेत झालेला त्याचा 5650 गुणांचा विक्रम मोडून 343 अंकांनी 5993 गुणांचा नवा, कमालीचा विक्रम मिळवला आहे. चीन मध्ये झालेल्या इनडोअर अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये त्याने अशी उडी मारली जी, भारतीय मल्टी-इव्हेंट अॅथलेटिक्समध्ये फार दुर्लभ मानली जाते. या ऐतिहासिक प्रदर्शनासह तेजस्विने इतर स्पर्धांमध्येही चांगली खेळी दाखवली. 60 मीटरच्या अडथळा शर्यतीत त्याने 8.2 सेकंदांचा वेळ घेत 977 गुण मिळवले. तसेच 60 मीटरच्या धावण्याच्या शर्यतीत 7.11 सेंकदांचा वेळ घेत, पोल व्हॉल्ट 4.20 मीटर उंची आणि 1000 मीटर धावण्याच्या शर्यतीत 2:43.91 सेंकदांचा वेळ घेत एकूण गुणांची विक्रमी धावसंख्या नोंदवली.
याशिवाय तेजस्विनने गेल्या वर्षी पोलंडमध्ये आउटडोअर अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये 7826 गुणांचा राष्ट्रीय डेकॅथलॉन विक्रमही मोडला होता. तसेच 2022 मध्ये चीनच्या आशियाई स्पर्धेत त्याने डेकॅथलॉनमध्ये रौप्यपदकही जिंकले होते. तेजस्विनसह या स्पर्धेत इतर पदक विजेतेही भारताला प्राप्त झाले. ज्यामध्ये उंच उडीच्या स्पर्धेत रौप्य पदक मिळवणारी पूजा, शॉट पूटमध्ये रौप्य पदक जिंकणारा तजिंदरपाल सिंग तूर आणि लांब उडीमध्ये कांस्य पदक मिळवणारी अँसी सोजन या भारतीय खेळाडूंचा समावेश आहे. तसेच चॅम्पियनशिपच्या पहिल्या दिवशी (6 फेब्रुवारी 2026 रोजी शुक्रवारी) भारताचा उंच उडीपटू आधार राम जोठी शंकरने कांस्यपदक जिंकले.
तसेच आशियायी पॉवरहाऊस चीनने पदकतालिकेत अव्वल स्थान पटकावले. 10 सुवर्ण, 11 रौप्य आणि 13 कांस्य अशा एकूण 34 पदकांसह त्यांचे वर्चस्व कायम ठेवले. ज्यामध्ये सु वेन याने पुरुष तिहेरी उडी स्पर्धेत 16.55 मीटर उंच उडी मारून सुवर्णपदक जिंकले, तर जिआओ झिनपिंगने रौप्य आणि मा यिंगलॉंग याने कांस्यपदक मिळवले. तसेच महिला गोळाफेक स्पर्धेत पदक विजेती सांग जियायुआन हिने 18.36 मीटरच्या थ्रोसह सुवर्णपदक जिंकले. सोबतच जिआंग यूने रौप्य आणि सन यूने कांस्यपदक जिंकले. 60 मीटरच्या शर्यतीत डेंग झिनरुई याने अवघ्या 0.01 सेकंदाच्या फरकाने थरारक विजय मिळवून सुवर्णपदक पटकावले. याशिवाय पोल वॉल्ट स्पर्धेत ली चेनयांग यांनी रौप्य तर चेन यांग यांनी कांस्यपद मिळवले.