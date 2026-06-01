/विजयाचा जल्लोष की गोंधळ? RCB चाहत्यांवर पोलिसांचा लाठीचार्ज, नक्की झाले काय? Video व्हायरल

31 मे रोजी आयपीएल 2026 चा चॅम्पियन संघ मिळाला, आयपीएलच्या 18 व्या सिझनच्या आधी आरसीबीकडे एकही ट्रॅाफी नव्हती. मागील वर्षी आरसीबीच्या संघाने पहिल्यांदा 18 वर्षानंतर आयपीएलचे विजेतेपद नावावर केले. तर या सिझनमध्ये दुसऱ्यांदा संघाने सलग ट्रॅाफी जिंकून सीएसके आणि एमआयच्या क्लबमध्ये सामील झाले आहेत. आता कालच्या फायनलच्या सामन्यात आरसीबीचा संघ चॅम्पियन झाल्यानंतर त्यांच्या चाहत्यांचा आनंद शिगेला होता. संपूर्ण देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी आयपीएल चॅम्पियन आरसीबीचा संघ झाल्यानंतर चाहत्यांनी त्यांच्या राज्यामध्ये आनंद साजरा केला. आता एक चाहत्यांचा सेलिब्रेशनचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.
फायनलच्या सामन्यामध्ये विराट कोहलीने 42 चेंडूमध्ये 75 धावा केल्या, त्याचबरोबर त्याला सामनावीर म्हणून देखील पुरस्कार देण्यात आला. रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या संघाने सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवल्यानंतर हैदराबादमधील मध्यरात्री हजारो आरसीबी चाहते रस्त्यावर उतरले. उत्साह साजरा करण्यासाठी चाहत्यांनी रस्ते अडवले होते, एवढेच नाही तर ते बसवर देखील नाचायला लागले. एक वेळ अशी आली की त्यांनी बॅरिकेड्स तोडले त्यामुळे रुग्णवाहिका अडकून पडल्या आणि प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. त्यामुळे अनेकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागला.
सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत, आंध्र प्रदेशमधील कुर्नूलमध्ये रात्री उशीरा जल्लोष साजरा केला जात होता. जागोजागी कालच्या विजयानंतर आरसीबीच्या समर्थकांनी धुमाकूळ घातला आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले. ही घटना राजू विहार सेंटर येथील होती, या ठिकाणी रस्ता अडवण्यात आला होता. धक्कादायक म्हणजेच एक खाजगी बस थांबवली आणि या बसवर दगडफेक करण्यात आली, त्यामुशे मागील आणि बाजूच्या बसच्या काचा पूर्णपणे फुटल्या. दगडफेक झाल्यामुळे बसमधील प्रवासी घाबरले आणि त्यांनी आरडाओरड करायला सुरुवात केली, त्यामुळे सगळीकडे गोंधळ उडाला होता.
RCB fans were beaten by the telangana police.
या घटनास्थळी तातडीने तेलंगणा पोलिस पोहोचले आणि जमावाला पांगवण्यासाठी लाठीचार्ज केला. तेलंगणा पोलिस तातडीने आल्यानंतर चेंगराचेंगरी झाली नाही आणि कोणतीही मोठी दुखापत झाल्याचे वृत्त नाही. दरम्यान, चाहते सोशल मीडियावर 'बेल्ट ट्रीटमेंट'बद्दलचे क्रिकेट मीम्स वेगाने शेअर करत होते. आयपीएल 2026 च्या अंतिम सामन्यात, विराट कोहलीने पुन्हा एकदा सिद्ध केले की त्याला 'चेस मास्टर' का म्हटले जाते. कोहलीने गुजरात टायटन्सविरुद्ध 42 चेंडूंमध्ये शानदार नाबाद 75 धावा करून आरसीबीचा विजय निश्चित केला.