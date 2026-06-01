विजयाचा जल्लोष की गोंधळ? RCB चाहत्यांवर पोलिसांचा लाठीचार्ज, नक्की झाले काय? Video व्हायरल

आरसीबीच्या संघाने सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवल्यानंतर चाहत्यांनी ठिकठिकाणी आनंद साजरा केला. हजारो चाहते हे रस्त्यावर उतरले त्यांनी चाहत्यांनी रस्ते अडवले होते, एवढेच नाही तर ते बसवर देखील नाचायला लागले. प्रकरण चिघळले आणि दगडफेक करायला सुरुवात केली, त्यानंतर पोलिसांचा लाठीचार्जचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 01, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 03:34 PM IST
About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

