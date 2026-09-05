/चालू सामन्यात आला गांज्याचा वास, महिला खेळाडूने रोखला सामना, नेमकं काय घडलं?

Tennis : यूएस ओपन 2026 मध्ये दोनवेळा डिफेंडिंग चॅम्पियन आणि जगातील नंबर 1 टेनिस खेळाडू आर्यना सबालेंकाला चौथ्या दौऱ्यात पोहोचण्यासाठी फक्त विरोधी खेळाडूंशी नाही तर कोर्टवर दरवळणाऱ्या मारिजुआनाच्या तीव्र वासाशीही झुंज द्यावी लागली. त्याचवेळी अमेरिकेच्या जेसिका पेगुलाने सुरुवातीच्या अडथळ्यावर मात करत, सलग पाचव्या वर्षी आपल्या देशातील ग्रँड स्लॅम स्पर्धेच्या दुसऱ्या आठवड्यात प्रवेश केला.
लुई आर्मस्ट्रांग स्टेडियममध्ये उज्बेकिस्तानची कामिला राखिमोवा विरुद्ध सामन्यादरम्यान जब सबालेंका जेव्हा तिसऱ्या गेमची सर्व्हिस करत होती तेव्हा ती अचानक थांबली. लागोपाठ दोनदा बॉल टॉस केल्यावर तिने बॉल सोडला कारण हवेत गांज्यांचा वास दरवळत होता. सबालेंकाने लगेचच अंपायरच्या जवळ जाऊन याची तक्रार केली.
सामना संपल्यावर या घटनेवर हसताना सबालेंका म्हणाली की, 'मी विचार केला मित्रांनो. तुम्हाला हवे ते ओढा आणि मनसोक्त रिलॅक्स करा, पण कृपया खेळाच्या कोर्टाच्या जवळ तसे करू नका. कारण जेव्हा आम्ही आम्ही सर्वोत्तम कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करत असता, तेव्हा त्या वासाचा त्रास होतो.
पत्रकार परिषदेत जेव्हा एका पत्रकाराने तिला तिच्या हाय लेव्हलबाबत प्रश्न विचारला. तेव्हा सबालेंका हसू लागली. ती म्हणाली, 'आता सगळीकडे फक्त गांजाबद्दलच चर्चा ऐकू येतेय. जर लोक असेच धूम्रपान करत राहिले, तर कदाचित मलाही त्याची नशा चढेल!' 54 मिनिटे चाललेल्या अटीतटीच्या दुसऱ्या सेटनंतर सबालेन्काने राखिमोव्हाचा 6-3, 6-4 असा पराभव केला. सेरेना विल्यम्सनंतर सलग तीन वेळा यूएस ओपनचे विजेतेपद मिळवणारी पहिली खेळाडू बनण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या सबालेन्काचा पुढील सामना अमेरिकेच्या टेलर टाउनसेंडशी होणार आहे.