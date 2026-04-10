English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
Daniil Medvedev : 2021 विम्बल्डनच्या अंतिम फेरीतील खेळाडूने केवळ 49 मिनिटे चाललेल्या या सामन्यात निर्दोष खेळ करत मेदवेदेवला एकही गेम जिंकू दिला नाही. त्यानंतर त्याने केलेल्या कृत्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

Shubhangi Mere Updated: Apr 10, 2026, 03:52 PM IST
40 सेकंदात 7 वेळा रॅकेट तोडूनही, टेनिस प्रेक्षकांनी वाजवल्या टाळ्या! स्टार खेळाडूचा राग झाला अनावर

Daniil Medvedev racket smash : टेनिस कोर्टवरील आपल्या रागीट स्वभावासाठी ओळखला जाणारा डॅनियल मेदवेदेव पुन्हा एकदा संतापाने भडकला. मॉन्टे कार्लो मास्टर्समध्ये त्याला आपल्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा पराभव पत्करावा लागला आणि त्यानंतर त्याने ४० सेकंदांसाठी आपला तोल गमावला, ज्यात त्याने आपली रॅकेट सात वेळा आपटली. रशियाचा माजी जागतिक क्रमांक १ मेदवेदेव याला क्ले कोर्ट हंगामाच्या सुरुवातीलाच इटलीच्या मॅटेओ बेरेटिनीविरुद्ध एका कठीण आव्हानाला सामोरे जावे लागले. आता व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

कशी झाली सामन्यांची सुरूवात

जरी डॅनियल मेदवेदेवने सामन्याची सुरुवात आक्रमकपणे केली आणि पहिल्याच गेममध्ये ब्रेक पॉइंट्सही मिळवले, तरी बेरेटिनीने आपली सर्व्हिस राखली आणि तिथेच सामन्याला कलाटणी मिळाली. त्यानंतर सामना पूर्णपणे एकतर्फी झाला. बेरेटिनीने अवघ्या २५ मिनिटांत पहिला सेट ६-० ने जिंकला. दुसऱ्या सेटच्या सुरुवातीला जेव्हा मेदवेदेवची सर्व्हिस पुन्हा ब्रेक झाली आणि स्कोअर ०-२ झाला, तेव्हा त्याचा संताप अनावर झाला. 

मेदवेदेवचा व्हिडिओ व्हायरल

मेदवेदेवने आधी आपली रॅकेट कोर्टवर आपटली, मग रागाने फेकून दिली. त्यानंतर त्याने ती सलग चार वेळा फिरवली आणि शेवटी सातव्यांदा प्रचंड ताकदीने आपल्या खेळाडूंच्या बाकावर आपटली. हा संपूर्ण प्रकार केवळ ४० सेकंद चालला, पण प्रेक्षकांच्या टाळ्या आणि आरडाओरडीमुळे तो अधिकच नाट्यमय झाला.
स्काय स्पोर्ट्सचे समालोचक म्हणाले, 'हे तर होणारच होतं' आणि मग गंमतीने पुढे म्हणाले, 'आता ही रॅकेट वापरण्यायोग्य राहिली नाही.' पंचांनी मेदवेदेवला गैर-खेळाडूवृत्तीबद्दल ताकीदही दिली, पण त्याचा खेळावर काहीही परिणाम झाला नाही. मॅटेओ बेरेटिनीने सामना ६-०, ६-० असा जिंकून एकतर्फी विजय नोंदवला – जो मेदवेदेवच्या कारकिर्दीतील अशा प्रकारचा पहिलाच पराभव होता.

 

माजी ब्रिटिश स्टार जेमी मरे यांनीही या घटनेबद्दल धक्का व्यक्त केला. ते म्हणाले, "हे धक्कादायक आहे. असं व्हायला नको होतं... पण ते झालं. मला वाटतं की लॉकर रूममध्ये जाताना त्याला लाज वाटेल." मेदवेदेवचा कोर्टवरील तापट स्वभाव काही नवीन नाही. यूएस ओपन २०२५ मध्ये पंचांशी झालेल्या जोरदार वादामुळे तो चर्चेत आला होता, ज्यामुळे सामना सहा मिनिटांसाठी थांबवावा लागला होता. जागतिक क्रमवारीत १० व्या क्रमांकावर असलेल्या डॅनियल मेदवेदेवला माँटे-कार्लो मास्टर्सच्या तिसऱ्या फेरीत ९० व्या क्रमांकावरील मॅटेओ बेरेटिनीकडून ०-६, ०-६ असा धक्कादायक पराभव पत्करावा लागला. या पराभवावेळी त्याने निराश होऊन आपली रॅकेट सात वेळा आपटली. २०२१ विम्बल्डनच्या अंतिम फेरीतील खेळाडूने केवळ ४९ मिनिटे चाललेल्या या सामन्यात निर्दोष खेळ करत मेदवेदेवला एकही गेम जिंकू दिला नाही.

 

About the Author
Tags:
Daniil Medvedevtennissports

