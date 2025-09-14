IND vs PAK Asia Cup 2025: पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी भारतीय ड्रेसिंग रूममध्ये तणाव? भारत-पाक सामना रद्द होणार?

Tension in the Indian dressing room before the match against Pakistan: भारत-पाकिस्तान आशिया कप सामन्यापूर्वी दुबईत भारतीय संघाच्या ड्रेसिंग रूममध्येही बहिष्काराच्या चर्चेचे पडसाद उमटले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, खेळाडूंनी मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि सपोर्ट स्टाफसोबत खूप वेळ बैठक घेतली. या चर्चेत सामन्यापेक्षा जास्त चर्चा सीमारेषेबाहेरील परिस्थितीवर केंद्रित होती. अर्थात सुरु असलेल्या पाकिस्तानविरुद्ध सामान्यांच्या बहिष्काराबद्दल होती अशी माहिती मिळत आहे.
प्रशिक्षक व व्यवस्थापनाने खेळाडूंना केवळ व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवून सामना खेळण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र, तरुण खेळाडूंनी या दबावाखाली किती सहजतेने खेळावे, हा प्रश्न आहे. कारण बहुतेक खेळाडू नेट सत्रानंतर सोशल मीडियावर सक्रिय राहतात आणि तेथील बहिष्कार मोहिम त्यांच्यावर परिणाम करत आहे. मे महिन्यात झालेल्या सीमेवरील चकमकी आणि सध्या सुरू असलेल्या विरोधामुळे संघातील काही खेळाडू मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ झाल्याचे बोलले जात आहे.
हे ही वाचा: India vs Pakistan मॅचवरुन राडा सुरू असताना जय शहा आहेत कुठे? आजच्या सामन्यासाठी दुबईत?
महत्त्वाचं म्हणजे, अशा मोठ्या सामन्यापूर्वी नेहमीप्रमाणे पत्रकार परिषद घेण्यास संघाचा कर्णधार किंवा मुख्य प्रशिक्षक आले नाहीत. यावरूनही संघातील तणाव अधोरेखित झाला.
सामन्याच्या आदल्या दिवशी भारताचे सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोइशेत यांना पत्रकारांनी विचारले की खेळाडू देशातील भावनिक वातावरण लक्षात घेऊन मैदानात उतरतील का. यावर त्यांनी स्पष्ट केले की “हो, मला खात्री आहे की खेळाडू हे सर्व जाणतात. हा अतिशय संवेदनशील विषय आहे आणि संघातील सर्व जण बहुसंख्य भारतीय जनतेच्या भावना व वेदना सामायिक करतात. आशिया कप बराच काळ अनिश्चित होता. आम्हालाही वाटले नव्हते की हा सामना प्रत्यक्षात रंगेल. पण सरकारची भूमिका काय आहे, ते सर्वांना माहिती आहे.”
हे ही वाचा: Ind-Pak Asia Cup Match: BCCI चा 'हा' एकच अधिकारी आजच्या मॅचला लावणार हजेरी?
1. भारत-पाकिस्तान आशिया कप सामना कधी होणार आहे?
हा सामना 14 सप्टेंबर रोजी दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियम येथे खेळला जाणार आहे.
2. भारतीय ड्रेसिंग रूममध्ये तणावाचे कारण काय आहे?
सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या बहिष्कार मोहिमेमुळे आणि सीमा चकमकीनंतर निर्माण झालेल्या राजकीय तणावामुळे खेळाडू मानसिकदृष्ट्या दबावाखाली आहेत.
3. खेळाडूंनी कोणाशी चर्चा केली?
खेळाडूंनी मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि इतर सपोर्ट स्टाफसोबत दीर्घ चर्चा केली.
हे ही वाचा: Ind vs Pak Asia Cup 2025 Live सामना 'असा' पहा मोबाईलवर फ्री! संधीचा घ्या फायदा
4. प्रशिक्षकांनी खेळाडूंना काय सांगितले?
प्रशिक्षकांनी खेळाडूंना व्यावसायिक राहून सामना खेळण्याचा सल्ला दिला आहे.
5. पत्रकार परिषद का घेण्यात आली नाही?
अशा मोठ्या सामन्यापूर्वी नेहमी कर्णधार किंवा मुख्य प्रशिक्षक पत्रकार परिषदेला येतात. मात्र, तणावपूर्ण वातावरणामुळे यावेळी कोणीही आले नाही.