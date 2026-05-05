Thalapathy Vijay: तमिळनाडूमध्ये थालापती विजयची आघाडी! जोफ्रा आर्चरचा जुना ट्वीट पुन्हा चर्चेत, नेमकं प्रकरण जाणून घ्या

Thalapathy Vijay winin Tamil Nadu Jofra Archer: तमिळ चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार आणि आता राजकारणात उतरलेले थलपथी विजय सध्या मोठा राजकीय इतिहास घडवण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. अभिनेता थलपती विजयने 'तमिलगा वेट्टी कड़गम' (TVK) या त्याचा पक्षासोबत 2026 च्या निवडणुकांमध्ये आपली छाप सोडली. तामिळनाडूच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निवडणुकीत, थलपती विजय (Thalapathy Vijay) यांच्या पक्षाला सर्वाधिक जागा जिंकण्यात यश मिळालं. पहिल्याच निवडणुकीत पक्षानं बहुमत मिळवलंय आहे. TVK ने पारंपरिक राजकीय पक्षांना मोठं आव्हान दिलं आहे. या दरम्यान एक गोष्ट वेगाने व्हायरल झाली ती म्हणजे जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) या क्रिकेटपटूची व्हायरल X पोस्ट (आधीचे ट्विट). हे प्रकरण नक्की काय आहे याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात....
या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चर याचं एक जुना ट्वीट सोशल मीडियावर पुन्हा चर्चेत आला आहे. आर्चरचे ‘भविष्य सांगणारे’ ट्वीट्स याआधीही अनेकदा व्हायरल झाले आहेत. जोफ्रा आर्चरने "Vijay wtf" हे ट्विट केलं होतं. भविष्यात घडणाऱ्या प्रत्येक महत्त्वाच्या घटनांसाठी तो नेहमीच आधी काही तरी लिहून ठेवतो हे यातून दिसून येतं.
— Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) May 4, 2026
विजयचा राजकारणात प्रवेश अचानक झालेला नाही. अनेक वर्षे त्यांनी आपल्या चाहतावर्गाच्या माध्यमातून तळागाळात काम केलं. त्यांच्या फॅन क्लब्सनी सामाजिक उपक्रम, आपत्ती काळातील मदत आणि शिक्षणाशी संबंधित उपक्रम राबवले. याच नेटवर्कमुळे पुढे एक मजबूत राजकीय पाया तयार झाला. चित्रपटांमधूनही त्यांनी शासन, भ्रष्टाचार आणि सामाजिक न्याय यांसारख्या मुद्द्यांवर भाष्य केलं होतं. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय एन्ट्रीबाबत चर्चा आधीपासूनच सुरू होती. अखेर 2024 मध्ये त्यांनी अधिकृतपणे TVK पक्षाची स्थापना केली. या पक्षाने पारदर्शक प्रशासन, रोजगार निर्मिती आणि युवकांना संधी देणं यावर भर दिला.
तमिळनाडूमध्ये अनेक वर्षांपासून DMK आणि AIADMK यांचं वर्चस्व राहिलं आहे. मात्र, विजयच्या लोकप्रियतेमुळे आणि नव्या विचारसरणीमुळे TVK ने या दोन्ही पक्षांना कडवी टक्कर दिली आहे. त्यांचा प्रचंड चाहतावर्ग आता मतांमध्ये रूपांतरित होत असल्याचं चित्र दिसत आहे.
दरम्यान, IPL 2026 मध्ये जोफ्रा आर्चर उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. त्याने 10 सामन्यांत 15 विकेट्स घेतल्या असून तो ‘पर्पल कॅप’साठी दावेदार मानला जात आहे. त्याच्या कामगिरीमुळे Rajasthan Royals संघालाही चांगली कामगिरी करता आली आहे आणि सध्या संघ गुणतालिकेत चौथ्या स्थानावर आहे.
विजयचा राजकीय प्रवास आणि सध्याची आघाडी हे तमिळनाडूच्या राजकारणात मोठा बदल घडवू शकतात. त्याचवेळी, जोफ्रा आर्चरच्या जुन्या ट्वीटमुळे सोशल मीडियावर वेगळीच चर्चा रंगली आहे. राजकारण आणि क्रीडा या दोन्ही क्षेत्रांतील या घडामोडी सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहेत.