Ashesh मध्ये जेमी स्मिथच्या आउटवर मोठा वाद! RTS तंत्रज्ञानावर टीका, निर्णयामुळे इंग्लिश फॅन्स संतापले; Video

Jamie Smith wicket controversy: एशेज 2025-26 (The Ashes 25-26) ची सुरुवातच वादाच्या छायेखाली झाली आहे. पर्थमध्ये खेळल्या गेलेल्या पहिल्या टेस्टमध्ये ऑस्ट्रेलियाने केवळ दोन दिवसांत इंग्लंडचा पराभव केला, पण सामन्यापेक्षा जास्त लक्ष वेधले ते इंग्लिश विकेटकीपर-बॅटर जेमी स्मिथच्या विवादित आउटवर. दुसऱ्या डावात स्मिथला थर्ड अंपायरने दिलेल्या निर्णयाने केवळ प्रेक्षकच नव्हे तर तज्ज्ञही दोन गटांत विभागले गेले आहेत. खासकरून RTS (Real Time Snicko) तंत्रज्ञानावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
पर्थच्या ऑप्टस स्टेडियममध्ये खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाची पकड दोन्ही दिवस घट्ट होती. 205 धावांचे लक्ष्य सहज गाठत ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडवर 8 विकेटने विजय मिळवला. ट्रेविस हेडने फक्त 83 चेंडूंमध्ये 123 धावा ठोकत इंग्लिश गोलंदाजांना अक्षरशः नामोहरम केले. त्याची आक्रमक खेळी हीच ऑस्ट्रेलियाच्या जलद विजयाची कळी होती.
इंग्लंडच्या दुसऱ्या डावातील 28वा ओवर ब्रेंडन डॉगेटची लेग साइडकडे जात असलेली शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल स्मिथने पुल करण्याचा प्रयत्न केला, पण तो पूर्णपणे चुकला. ऑस्ट्रेलियन फील्डर्सनी कॉट-बिहाइंडची प्रचंड अपील केली, पण ऑन-फील्ड अंपायर नितिन मेनन यांनी तत्काळ नॉट आऊट ठरवलं. येथेच ऑस्ट्रेलियाने रिव्ह्यू घेतला आणि नाट्य सुरू झाले.
पण स्पाइक त्या क्षणी दिसला जेव्हा बॉल आधीच बॅट ओलांडून गेला होता. आवाज बॅटला लागल्याने आला की ग्लोव्ह/हवा/कपड्यामुळे? या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर RTS देऊ शकले नाही. नियमांप्रमाणे ‘कुठलाही ठोस पुरावा’ नसल्यास on-field decision stays. पण जवळपास एक मिनिट रिप्ले तपासल्यानंतर थर्ड अंपायर शरफुद्दौला सैकत यांनी मेनन यांचा निर्णय उलटवला आणि स्मिथला आउट दिले. जसा निर्णय स्क्रीनवर झळकला, तसा इंग्लिश फॅन्सचा संताप उसळला. त्यांची जोरदार हूटिंग मैदानात ऐकू येत होती.
RTS म्हणजे Real-Time Snicko.अल्ट्रा-एजप्रमाणेच हेही आवाजावर आधारित तंत्रज्ञान आहे, परंतु, ऑस्ट्रेलियात वापरली जाणारी RTS प्रणाली थोडी वेगळी कार्यपद्धती ठेवते. आवाज फ्रेम पुढे आल्यासही संपर्क मानला जातो. परंतु यामुळे निर्णयावर अनिश्चितता वाढते, कारण आवाज बॉल लागल्याने आला का, इतर कोणत्या घटकांमुळे हे कधीच निश्चित होत नाही. बॉर्डर-गावस्कर मालिकेदरम्यानही RTS वर संशयाचे ढग दाटले होते. आता एशेजमध्येही तसाच वाद.
Jamie Smith started to walk before coming back after this hotly discussed moment. So what's your call here?#Ashes | #DRSChallenge | @Westpac pic.twitter.com/FpiqM6U6uM
— cricket.com.au (@cricketcomau) November 22, 2025
जगप्रसिद्ध माजी ऑस्ट्रेलियन अंपायर साइमन टफेल RTSविषयी सकारात्मक भूमिका मांडत म्हणाले, “ऑस्ट्रेलियातील RTS वेगळ्या पद्धतीने कार्य करते. बॉल बॅट पार केल्यानंतर लगेच फ्रेममध्ये स्पाइक दिसल्यास, तो संपर्क मानला जातो. नियम स्पष्ट आहेत, आणि त्यानुसार निर्णय बरोबर होता.” त्यांच्या या विधानानंतर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे. काहींना वाटते की RTS तंत्रज्ञानावर स्पष्टीकरणाची गरज आहे, तर काही टफेलच्या मताशी पूर्ण सहमत आहेत.
माजी कंगारू स्टार मार्क वॉ यांनी तर हा निर्णय अजूनच क्लिष्ट बनवला. त्यांनी सांगितले की RTS वर पहिला हलकासा मूव्हमेंट दिसताच स्मिथ स्वतः पवेलियनकडे निघाले. त्यामुळे अंपायरवर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पडला असे वॉचे मत. मार्क वॉ म्हणाले, “निर्णयासाठी इतका वेळ घेतला जातो म्हणजे संशय आहे. पण स्मिथ स्वतः चालू लागले, आणि यामुळे थर्ड अंपायरला वाटलं की बॉलला खरोखरच एज आहे. माझ्या पाहण्यातला हा सर्वात मोठा DRS प्रोसेस होता.”
स्मिथच्या आउटवर इंग्लंडच्या चाहत्यांनी मैदानात आणि सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त केली. बऱ्याच फॅन्सनी RTS प्रणालीच बदलण्याची मागणी केली आहे. इंग्लंडच्या काही माजी खेळाडूंनीही या निर्णयावर 'अस्पष्ट आणि संशयास्पद' अशी टीका केली आहे. दरम्यान, जेमी स्मिथने मात्र कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
पहिल्या टेस्टचा निकाल जरी एकतर्फी लागला असला तरी उर्वरित मालिकेत हा RTS वाद कायम चर्चेत राहणार असे निश्चित. तज्ज्ञांच्या मते, एशेजसारख्या प्रतिष्ठेच्या मालिकेत तंत्रज्ञानाचा वापर एकसमान आणि पारदर्शक असणे अत्यावश्यक आहे.