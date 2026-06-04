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'इथून खूप...', विराटने वैभवच्या गळ्यात हात टाकून नेमकं काय सांगितलं? अवघ्या 4 वाक्यांच्या गप्पांचा Video पाहाच

What Virat Kohli Said To Vaibhav Suryavanshi: विराटने आयपीएल 2026 च्या अंतिम सामन्यामध्ये संघाला षटकार मारुन विजय मिळून दिल्यानंतर पुरस्कार सोहळ्याआधी विराट आणि वैभव एकमेकांना मैदानातच भेटले. या भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 04, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 08:19 AM IST
'इथून खूप...', विराटने वैभवच्या गळ्यात हात टाकून नेमकं काय सांगितलं? अवघ्या 4 वाक्यांच्या गप्पांचा Video पाहाच

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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