'इथून खूप...', विराटने वैभवच्या गळ्यात हात टाकून नेमकं काय सांगितलं? अवघ्या 4 वाक्यांच्या गप्पांचा Video पाहाच

What Virat Kohli Said To Vaibhav Suryavanshi: इंडियन प्रिमीअर लिगच्या 19 व्या पर्वाच्या जेतेपदावर रविवारी बंगळुरु रॉयल चॅलेंजर्सच्या संघाने नाव कोरलं. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर विराट कोहलीच्या नाबाद 75 धावांच्या खेळीमुळे आरसीबीला गुजरात टायटन्सच्या संघाला 5 विकेट्स आणि दोन ओव्हर राखून पराभूत करता आलं. या सामन्यानंतर झालेल्या पर्वातील शेवटच्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यामध्ये वैभव सुर्यवंशीने अनेक पुरस्कारांवर नावं कोरली. पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी या सामन्याला वैभव आवर्जून हजर होता. त्याने सामनाही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष जय शाह यांच्यासोबत बसून पाहिला. मात्र पुरस्कार वितरण सोहळ्यापूर्वी मैदानामध्ये विराट आणि वैभव यांची भेट झाल्याचे फोटो आणि व्हिडीओ चांगलेच व्हायरल झाले. मात्र आता सामन्यानंतर पाच दिवसांनी आरसीबीने या दोघांमध्ये भेटीदरम्यान काय चर्चा झाली याचा व्हिडीओ पोस्ट केला आहे.
आरसीबीने 43 सेकंदांचा अनकट व्हीडिओ शेअर केला आहे. विराट वैभवच्या खांद्यावर हात ठेवून हसत-हसत त्याच्याशी बोलत होता. वैभवच्या कामगिरीचं कौतुक करताना विराटने “वेल प्लेड यंग मॅन!” असं म्हणत खूप छान खेळण्याची पोचपावती दिली. विराटने पुढे वैभवला प्रोत्साहन देताना मोजक्या वाक्यांमध्ये अगदी मोलाचा संदेश दिला. वैभवला बिनधास्त खेळण्याचा सल्ला विराटने दिला. आता मागे वळून पाहण्याची गरज नाही असं सूचित करतानाच केवळ खेळावर लक्ष केंद्रीत करण्याचा सल्लाही विराटने खास आपल्या शैलीत दिला. "इथून खूप पुढे जायचं आहे. आतापर्यंत जी मेहनत घेतली, त्याच्यामुळे हे सगळं शक्य झालं आहे. आता कोण काय म्हणतंय, सगळं जाऊ दे," असं विराट वैभवला म्हणाला.
विराटने पुढे बोलताना वैभवला केवळ फलंदाजीवर लक्ष्य केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला. तसेच वैभव हा बिहारचा असल्याचा मजेदार संदर्भही विराटने त्याच्याशी बोलताना दिला. "आता तुझी बॅट आणि फक्त तू... एक बिहारी सब पे भारी, फिर खत्म गेम!" असं विराटने म्हटल्यानंतर दोघेही हसू लागले. हा व्हिडीओ आरसीबीने शेअर केला असून तो आता व्हायरल झाला आहे.
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) June 3, 2026
The best piece of advice the 15-year old Vaibhav Suryavanshi could get! And who better than Virat Kohli to help fuel his fire in the right direction.… pic.twitter.com/MUqCRBo0la
अनेकांनी विराटने मोजक्या वाक्यांमध्ये वैभवला दिलेले सल्ले हे खरोखरच त्याला पुढे जाण्यासाठी मदत करतील असं म्हटलं आहे. अनेकांनी तर विराटने वैभवला सांगितलेलं प्रत्येक वाक्य स्वत: फॉलो करतच यश मिळवल्याचं म्हटलं आहे. "इथून खूप पुढे जायचं आहे. आतापर्यंत जी मेहनत घेतली, त्याच्यामुळे हे सगळं शक्य झालं आहे. आता कोण काय म्हणतंय, सगळं जाऊ दे! आता तुझी बॅट आणि फक्त तू...!" या 4 वाक्यांमधून विराटच्या प्रवासाची झळक पाहायला मिळते असं अनेकांनी म्हटलं आहे. आयसीसीचा 15 वर्ष वयाची अट आता वैभवच्या सिलेक्शनमध्ये अडथळा ठरणार नाही. काही आठवड्यांपूर्वीच तो 15 वर्षांचा झाला असल्याने मुख्य संघात निवड होण्याचा त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता त्याला प्रत्यक्षात टीम इंडियामध्ये खेळण्यासाठी कधी संधी मिळते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
2026 च्या आयपीएलचा खरा हिरो वैभवच ठरला आहे. तो या स्पर्धेतील सुपरस्टार ठरला असून त्याने या स्पर्धेत एकूण 776 धावा केल्या असून ऑरेंज कॅप पटकावली. तसेच मोस्ट व्हॅल्यूएबल प्लेअर, इमर्जिंग प्लेअर आणि 72 षटकारांचा विक्रम वैभवने आपल्या नावावर केला आहे.