Asia Cup फायनलचे हिरो ठरलेल्या 12 खेळाडूंचे करिअर संपले, 2 संघाबाहेर; बघा संपूर्ण यादी

Asia Cup: 9 सप्टेंबरपासून युएईमध्ये आशिया कप सुरू होत आहे. 8 संघांमध्ये आशियाची लढाई होणार आहे आणि गतविजेता भारत पुन्हा एकदा विजयाचा मोठा दावेदार आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 6, 2025, 09:35 AM IST
9 सप्टेंबरपासून यूएईत आशिया कप 2025ला सुरुवात होणार आहे. आठ संघांमध्ये आशियाई विजेतेपदाची लढत रंगणार असून डिफेंडिंग चॅम्पियन भारत पुन्हा एकदा प्रबळ दावेदार मानला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आशिया कपच्या इतिहासातील फायनलमधील ‘हिरो’ ठरलेले खेळाडू कोण होते याकडे क्रीडाप्रेमींचे लक्ष लागले आहे. गेल्या 16 हंगामांमध्ये एकूण 14 खेळाडूंनी फायनलमध्ये ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’चा किताब पटकावला. मात्र त्यापैकी 12 जणांचे करिअर संपले असून दोन खेळाडू सध्या राष्ट्रीय संघातून बाहेर आहेत. 

आश्चर्याची बाब म्हणजे, फक्त दोनच खेळाडूंना दोनदा फायनलमध्ये हा किताब जिंकता आला आहे आणि केवळ एकाने सलग दोन हंगामात हे यश मिळवलं आहे.

आशिया कप – वनडे फॉरमॅट

१९८४ : पहिला आशिया कप भारताने जिंकला, फायनलमध्ये सुरिंदर खन्ना (५६ धावा, २ स्टंपिंग्स) हिरो ठरले.

१९८६ : श्रीलंका विजेता ठरला पण ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’ पाकिस्तानचा जावेद मियांदाद (६७ धावा).

१९८८ : भारताचा नवजोत सिंग सिद्धू (७६ धावा) हिरो.

१९९०-९१ आणि १९९५ : मोहम्मद अझरुद्दीनने नाबाद ५४ व नाबाद ९० धावा करत भारताला दोनदा विजेतेपद दिलं.

१९९७ : श्रीलंकेचा मरवन अटापट्टू (नाबाद ८४ धावा).

२००० : पाकिस्तानचा मोईन खान (नाबाद ५६ धावा).

२००४ : पुन्हा मरवन अटापट्टू (६५ धावा) – श्रीलंका विजेता.

२००८ : श्रीलंकेचा अजंता मेंडिस (६ बळी, १३ धावा).

२०१० : भारताचा दिनेश कार्तिक (६६ धावा).

२०१२ : पाकिस्तानचा शाहिद आफ्रिदी (३२ धावा, १ बळी).

२०१४ : श्रीलंकेचा लसिथ मलिंगा (५ बळी).

२०१८ : बांगलादेशचा लिट्टन दास (१२१ धावा), तरीही विजेता भारत.

२०२३ : भारताचा मोहम्मद सिराज (६ बळी).

आशिया कप – टी२० फॉरमॅट

२०१६ : पहिला टी२० आशिया कप भारताने जिंकला, शिखर धवन फायनलचा हिरो.

२०२२ : श्रीलंकेचा भानुका राजपक्षे ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’.

आज जरी यापैकी बहुतेक खेळाडूंचं करिअर संपलं असलं तरी त्यांच्या ऐतिहासिक खेळी व कामगिरीमुळे आशिया कपच्या इतिहासात त्यांची नावं सदैव अजरामर राहतील.

  

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

