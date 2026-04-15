आयसीसी प्लेअर ऑफ द मंथचा मुकुट Sanju Samson च्या डोक्यावर! बुमराह - कॉनर एस्टरहुइझेन यांना टाकलं मागे

ICC Men's Player of the Month for March : 2026 चा टी20 विश्वचषक मार्चमध्ये पार पडला, या स्पर्धेमध्ये भारताच्या संघाने विजेतेपद नावावर केले. या स्पर्धेमध्ये भारताच्या फंलदाजांची प्रभावशाली कामगिरी पाहायला मिळाली. सुरूवातीच्या सामन्यामध्ये संधी न मिळाल्यामुळे भारताचा सलामीवीर फलंदाजी संजू सॅमसन हा प्लेइंग 11 चा भाग नव्हता. न्यूझीलंडविरूद्ध मालिकेमध्ये त्याच्या खराब कामगिरीमुळे त्याला सुरुवातीचे विश्वचषकाचे सामने खेळवण्यात आले नाही. त्यामुळे त्याला बेंचवर बसवण्यात आले होते. अभिषेक शर्मा हा आजारी असल्यामुळे त्याला विश्वचषकाच्या मध्यात खेळण्याची संधी मिळाली आणि यामध्ये त्याने प्रभावशाली कामगिरी केली होती. भारताच्या संघाने जिंकलेल्या ऐतिहासिक विजयामध्ये संजू सॅमसन याने मोलाचे योगदान दिले होते.
संजू सॅमसन याने आयपीएलच्या तीन सामन्यामध्ये सलग तीन अर्धशतके झळकावून प्रभावशाली कामगिरी करून संघाला विजय मिळवून देण्यात मोलाचे योगदान दिले. मार्च महिन्यामधील आयसीसी प्लेअर ऑफ द मंथ पुरस्काराच्या नॅामिनेशनमध्ये तीन खेळाडू होते. या तीनमध्ये जसप्रीत बुमराह, कॉनर एस्टरहुइझेन या नावांचा देखील समावेश होता. या दोन्ही खेळाडूंना मागे टाकून संजू सॅमसनने हा पुरस्कार जिंकला आहे.
Congratulations to @IamSanjuSamson on being named the ICC Men's Player of the Month for March following his staggering show in TeamIndia’s triumphant ICC Men’s T20 World Cup 2026 campaign pic.twitter.com/59LSRAj5Hk
— BCCI (@BCCI) April 14, 2026
संजू सॅमसन याला भारताच्या संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध गमावलेल्या सामन्यानंतर झिम्बाब्वेच्या संघाविरूद्ध महत्वाचा सामना होता. या सामन्यामध्ये त्याला प्लेइंग 11 मध्ये खेळण्याची संधी मिळाली आणि त्याने संधीचे सोने केले. 2026 च्या टी20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यामधील न्यूझीलंडविरूद्ध सामन्यामध्ये त्याने ऐतिहासिक कामगिरी केली होती. त्याने या फायनलच्या सामन्यामध्ये 46 चेंडूमध्ये 89 धावा केल्या होत्या. त्याचा हा दुसरा टी20 विश्वचषक होता, त्याने खेळलेल्या पाच सामन्यामध्ये 80.2 च्या सरासरीने केलेल्या 321 धावांबद्दल हा पुरस्कार त्याला देण्यात आला आहे.
प्लेअर ऑफ द मंथचा पुरस्कार मिळाल्यानंतर संजू सॅमसन याने त्याच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. पुरस्कार मिळाल्यानंतर संजू म्हणाला की, हा पुरस्कार मला मिळणे ही एक अद्भूत भावना आहे. त्याचे कारण म्हणजेच माझ्या क्रिकेट प्रवासामधील सर्वात अविस्मरणीय काळामध्ये हा पुरस्कार मला मिळाला आहे. टी20 विश्वचषक 2026 च्या भारतीय संघाच्या विजयामध्ये महत्वाची भूमिका बजावणे हे खरचं स्वप्नासारखे आहे. मला त्या क्षणाचे महत्त्व पूर्णपणे समजायला थोडा वेळ लागणार आहे असे त्यान सांगितले आहे.