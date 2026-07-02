/नाट्यमय आणि थरारक अशा बाद फेरीची सुरुवात! फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये काय काय घडलं जाणून घ्या एका क्लिकवर

FIFA World Cup 2026: फिफा वर्ल्ड कप २०२६ च्या बाद फेरीला अतिशय नाट्यमय आणि थरारक सुरुवात झाली आहे. १ आणि २ जुलै रोजी खेळवल्या गेलेल्या बाद फेरीच्या सामन्यांमध्ये फुटबॉल जगताला अनेक धक्कादायक आणि ऐतिहासिक क्षण पाहायला मिळाले. एका बाजूला बलाढ्य बेल्जियमने दोन गोलने पिछाडीवर असतानाही सेनेगलविरुद्ध वर्ल्ड कपच्या इतिहासातील सर्वात उशिरा गोल करत अशक्य वाटणारा विजय मिळवला. तर दुसऱ्या बाजूला, सह-यजमान अमेरिकेने बोस्नियाविरुद्ध १-० अशी आघाडी घेतली खरी, परंतु त्यांच्या मुख्य स्ट्रायकरला मिळालेल्या रेड कार्डमुळे हा सामना कमालीच्या अटीतटीच्या स्थितीत पोहोचला आहे. उत्तर अमेरिकेत सुरू असलेल्या या फुटबॉल महासंग्रामाचा संपूर्ण आढावा घेऊयात...
इंग्लंड आणि डीआर काँगो यांच्यातील राऊंड ऑफ ३२ चा सामना अत्यंत रोमांचक झाला. या सामन्यात इंग्लंडने २-१ अशी विजय मिळवून अखेरच्या १६ संघात आपले स्थान पक्के केले. डीआर काँगोची आक्रमक सुरुवात बघायला मिळाली. सामन्याच्या सुरुवातीलाच, ६ व्या मिनिटाला त्यांनी गोल केला पण अगदी शेवटी इंग्लंडने जबरदस्त खेळी केली.
बेल्जियम विरुद्ध सेनेगल यांच्यात झालेल्या सामन्यात बेल्जियमने सेनेगलचा ३–२ ने पराभव केला. हा सामना अतिरिक्त वेळेपर्यंत गेला होता. सामन्याच्या १२५ व्या मिनिटाला बेल्जियमच्या कर्णधार युरी टायलेमन्स याने पेनल्टीवर गोल करून संघाला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. इतिहासातील हा सर्वात उशिरा झालेला विजयी गोल ठरला आहे.
सह-यजमान अमेरिकेने फोलारिन बालोगनच्या ४४ व्या मिनिटाला झालेल्या गोलमुळे १-० अशी आघाडी घेतली. परंतु, दुसऱ्या हाफमध्ये ६४ व्या मिनिटाला याच बालोगनला गंभीर फाऊलसाठी थेट 'रेड कार्ड' दाखवून मैदाबाहेर काढण्यात आले. त्यामुळे १० खेळाडूंसह खेळणाऱ्या अमेरिकन संघाला बोस्नियाच्या प्रचंड आक्रमणाचा सामना करावा लागत आहे. या सामन्यातील विजेता संघ पुढच्या फेरीत बेल्जियमशी भिडणार आहे.
स्पेन विरुद्ध ऑस्ट्रिया
भारतीय फुटबॉल चाहत्यांसाठी आज (२ जुलै) संध्याकाळी किंवा प्राईम-टाईममध्ये कोणताही सामना नाही. मात्र, आज मध्यरात्री १२:३० वाजता स्पेन विरुद्ध ऑस्ट्रिया, आणि उद्या पहाटे ४:३० वाजता पोर्तुगाल विरुद्ध क्रोएशिया हा ख्रिस्टियानो रोनाल्डो विरुद्ध लुका मॉड्रिच असा महामुकाबला पाहायला मिळणार आहे.