ICC ने केली ऐतिहासिक स्पर्धेची घोषणा, भारत स्पर्धा खेळणार नाही! वाचा सविस्तर

नुकताच आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2024 पार पडला. यामध्ये भारताचे संघाने विजेतेपद जिंकून सलग दुसऱ्यांदा भारत विश्वविजेता झाला आहे. आता आगामी आयसीसी टी-ट्वेंटी महिला विश्वचषक येणार आहे, त्याआधी आयसीसीने आणखी एका ऐतिहासिक स्पर्धेची घोषणा केली आहे. आयसीसीने का ऐतिहासिक नव्या स्पर्धेची सुरुवात केली आहे, 2026 मध्ये होणाऱ्या महिला t20 विश्वचषकाच्या आधी इंटरनॅशनल क्रिकेट कौन्सिलने आणखी एक स्पर्धा घेण्याची योजना आखली आहे. आयसीसीने प्रेस रिलीज केल्यानंतर होणाऱ्या या स्पर्धेचे नाव हे t20 चॅलेंज ट्रॉफी असे ठेवण्यात आले आहे
आयसीसी टी-20 चॅलेंज ट्रॉफीमध्ये मोठ्या संघांना स्थान मिळालेले नाही हे फार धक्कादायक आहे. यामध्ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, साऊथ आफ्रिका आणि इंग्लंड या देशांचा समावेश आहे. हे संघ टी-ट्वेंटी चॅलेंज ट्रॉफी मध्ये खेळताना दिसणार नाहीत. जय शहा यांच्या नेतृत्वाखाली आयसीसीने टी-ट्वेंटी चॅलेंज ट्रॉफीच्या पहिल्या हंगामाची सुरुवात होत आहे. या स्पर्धेची सुरुवात ही रवांडा येथील राजधानी किंगले येथे केली जात आहे. आजपासून म्हणजेच 18 एप्रिल ते 2 मार्च 2026 पर्यंत या स्पर्धेचे सामने खेळवले जाणार आहेत.
The first ICC Women's Challenge Trophy is here!
T20 चॅलेंज ट्रॉफीमध्ये असे काही संघ आहेत जे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जास्त खेळण्याची त्या संघांना संधी मिळालेली नाही. त्याचबरोबर जे आयसीसीचे मेंबर्स आहेत जसे की भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि साऊथ आफ्रिका या संघांना ही स्पर्धा खेळता येणार नाही.
टी-20 चॅलेंजर ट्रॉफीमध्ये भारताचा संघ त्याचबरोबर इंग्लंड ऑस्ट्रेलिया आणि साऊथ आफ्रिका या संघांना खेळता येणार नाही, याचे कारण म्हणजेच या स्पर्धेमध्ये रवांडा, इटली, नेपाळ, यूएसए, वाणूआतू यांसारखे लहान देश खेळताना दिसणार आहेत. ही स्पर्धा राऊंड रॉबिन फॉरमॅटमध्ये खेळवली जाणार आहे, म्हणजेच दोन संघ हा दोन वेळा एकमेकांशी सामना खेळणार आहेत. त्याचबरोबर पॉइंट टेबलमध्ये जे संघ टॉप वर असणार आहे ते फायनलमध्ये खेळताना दिसतील.