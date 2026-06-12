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कोण आहे निखिल चौधरी? 60 वर्षांनंतर ऑस्ट्रेलियाकडून खेळणारा पहिला भारतीय; फारच रंजक आहे प्रवास

बांग्लादेश विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया या सामन्यात कांगारुचा पराभव झाला पण आता ऑस्ट्रेलियाच्या संघामध्ये सामील झालेल्या एका खेळाडूबद्दल मोठ्या प्रमाणात चर्चा आहे. ऑस्ट्रेलियासाठी खेळणारा निखिल चौधरी कोण आहे त्याची मनोरंजक कहाणीवर टाका नजर. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 12, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:00 PM IST
कोण आहे निखिल चौधरी? 60 वर्षांनंतर ऑस्ट्रेलियाकडून खेळणारा पहिला भारतीय; फारच रंजक आहे प्रवास

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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