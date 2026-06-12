/कोण आहे निखिल चौधरी? 60 वर्षांनंतर ऑस्ट्रेलियाकडून खेळणारा पहिला भारतीय; फारच रंजक आहे प्रवास

Who is Nikhil Chaudhary? : ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध बांग्लादेश यांच्यामध्ये काल तीन सामन्यांच्या मालिकेचा दुसरा सामना खेळवण्यात आला या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा पराभव झाला. या सामन्यात झालेल्या पराभवानंतर बांग्लादेशच्या संघाने मालिकेत अभेद्य आघाडी घेतली आहे. बांग्लादेश विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया या सामन्यात कांगारुचा पराभव झाला पण आता ऑस्ट्रेलियाच्या संघामध्ये सामील झालेल्या एका खेळाडूबद्दल मोठ्या प्रमाणात चर्चा आहे. ऑस्ट्रेलियासाठी खेळणारा निखिल चौधरी हा मुळचा ऑस्ट्रेलियाचा नसला तरी तो आता कायमचा तिकडे राहणारा झाला आहे. 60 वर्षांहून अधिक काळानंतर ऑस्ट्रेलियन संघात सामील होणारा पहिला भारतीय वंशाचा पुरुष क्रिकेटपटू असेल.
भारतीय वंशाचे असे काही खेळाडू होते जे याआधी ऑस्ट्रेलियासाठी खेळले होते, हा फार जुना इतिहास आहे. गुरिंदर संधू आणि तन्वीर संघा यांच्यासह अनेक भारतीय वंशाचे खेळाडू ऑस्ट्रेलियाकडून खेळले आहेत. पुण्यात जन्मलेली आणि ऑस्ट्रेलियाच्या पालकांनी दत्तक घेतलेली लिसा स्थळेकर 2000 च्या दशकात ऑस्ट्रेलियाच्या महिला संघाची स्टार खेळाडू होती. याचा अर्थ असा की जर पुढील आठवड्यात चौधरीची निवड झाली तर ते त्याच्यासाठी ऐतिहासिक पदार्पण असेल. आता त्याला ऑस्ट्रेलियासाठी खेळण्याची संधी मिळेल का याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
निखिल चौधरी हा भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिलचा देखील टीममेट आहे, त्याचबरोबर अभिषेक शर्मा यासारख्या मोठ्या खेळाडूंसोबत त्याने प्रशिक्षण घेतले आहे. निखिल चौधरी हा मुळचा ऑस्ट्रेलियाचा राहिवासी नसला तरी तो आता तेथे स्थायिक झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जर एखादा खेळाडू हा तेथे स्थायिक असला तर त्याच्या शर्ती पूर्ण होतात.
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निखिल चौधरी हा दिल्ली येथे जन्मलेला आहे, त्यानंतर तो पंजाबला राहायला गेला. 2017-19 दरम्याने त्याने पंजाबसाठी 14 सामने खेळले होते. ज्यामध्ये सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमधील 12 टी20 तसेच विजय हजारे ट्रॉफीमधील दोन लिस्ट ए सामन्यांचा समावेश होता. मागील सिझनमध्ये तो बीबीएल खेळला होता यामध्ये त्याने 30.70 च्या सरासरीने आणि 153 च्या स्ट्राईक-रेटने 307 धावा केल्या होत्या त्याचबरोबर विजेतेपद जिंकण्यासाठी मोलाचे योगदान दिले होते. त्यामुळे त्याच्या निवडीचे हेच कारण
आहे. अलीकडेच त्याला तस्मानियाबरोबर पहिला राज्य करार मिळाला. शेफील्ड शील्डमधील शानदार पदार्पणाच्या हंगामानंतर हा करार झाला, ज्यामध्ये त्याने पाच बळी घेतले
क्वीन्सलँडमध्ये तो त्याच्या काकाला भेटण्यासाठी गेला होता, हा काळ कोविडचा काळ होता. यावेळी आंतरराष्ट्रीय सीमा बंद झाल्या आणि त्याला भारतामध्ये येणे शक्य झाले नाही. यावेळी त्याने त्याचे क्रिकेटचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियातच हे स्वप्न पूर्ण करणार असा निर्णय त्याने घेतला. ऑस्ट्रेलियामध्ये त्याने अनेक विविध प्रकारची कामे केली आणि त्यानंतर माजी आंतरराष्ट्रीय अष्टपैलू जेम्स होप्स याच्या शिफारशीनुसार त्याला 'हरिकेन्स' संघात स्थान मिळाले.