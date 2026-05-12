/123 सामने, 9230 धावा... 31 शतके! Virat kohli च्या टेस्ट कारकिर्दीचा सुवर्ण अध्याय; आजच्याच दिवशी घेतला होता निरोप

virat kohli test retirement : टीम इंडियामधील दिग्गज खेळाडू विराट कोहली हा सध्या भारतासाठी फक्त एकदिवसीय क्रिकेट खेळत आहे. त्याने मागील दोन वर्षामध्ये दोन फॅारमॅटमधून निवृती घेतली होती, तर त्याने कसोटी क्रिकेटला आजच्या दिवशी मागील वर्षी अलविदा केला होता.
भारताचा स्टार क्रिकेट खेळाडू विराट कोहलीने त्याच्या कसोटी क्रिकेटला या दिनी त्याने पूर्णविराम दिला होता. त्याने त्याच्या करिअरमध्ये 2024 चा विश्वचषक जिंकल्यानंतर त्याने टी20 क्रिकेटला अलविदा केला आहे. त्याने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक रेकॅार्ड नावावर केले आहेत. अनेक मॅचविनिंग सामने देखील त्याने भारताला जिंकवून दिले आहेत. त्याने भारतीय संघाचे जेव्हा नेतृत्व केले होते तेव्हा त्याच्या नेतृत्वाखाली भारतीय कसोटी संघाने फिअरलेस क्रिकेटची व्याख्या समजून घेतली होती. त्याने भारताला परदेशामध्ये अनेक मालिका जिंकवून दिल्या आहेत. त्याने फक्त भारतामध्ये नाहीत तर परदेशामध्ये देखील ऐतिहासिक खेळी खेळल्या आहेत. त्याने त्याच्या कसोटी क्रिकेटमध्ये कशा प्रकारे कामगिरी केली आहे यावर एकदा नजर टाका.
virat kohli test retirement : विराट कोहलीहून चांगला खेळाडू कसोटी क्रिकेटमध्ये नाही असे फक्त क्रिकेट चाहत्यांचेच नाही तर क्रिकेट दिग्गजांची देखील समज आहे. त्याने त्याच्या करिअरमध्ये 123 कसोटी सामने खेळले आहेत. तर त्याने या 123 सामन्यांमध्ये त्याने 9230 धावा केल्या आहेत. या कसोटी सामन्यांमध्ये त्याने 46.85 च्या सरासरीने धावा केल्या आहेत. त्याने त्याच्या कसोटी करिअरमध्ये 31 शतके ठोकली आहेत. त्याचबरोबर त्याने त्याच्या कारकिर्दीमध्ये 7 डबल सेंचुरी देखील नावावर केल्या आहेत.
त्याने भारतीय संघासाठी कर्णधारपद देखील सांभाळले होते, त्याने त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या संघासाठी 68 कसोटी सामने खेळले आहेत. जेव्हा किंग कोहली संघाचे कर्णधारपद सांभाळत होता, तेव्हा त्याने भारतीय संघात फिटनेस मंत्रा सुरु केला होता. आताही तो दोन फॅारमॅटमधून निवृत झाला असला तरी तो अजूनही सर्वात फिट खेळाडूंपैकी एक आहे. 68 सामन्यांमध्ये त्याने कसोटी फॅारमॅटमध्ये नेतृत्व केले आहे त्यामधील त्याने 40 सामने त्याने जिंकलेले आहेत. दिग्गज भारतीय कर्णधार एमएस धोनी यांने कर्णधारपद सोडल्यानंतर विराट कोहली याने संघाचे नेतृत्व केले होते.
एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये भारतासाठी आगामी विश्वचषकामध्ये विराट कोहली खेळताना दिसणार आहे. 2027 मध्ये होणारा एकदिवसीय विश्वचषकामध्ये रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे दिग्गज खेळताना दिसणार आहे. विश्वचषकातील भारताचे काही आगामी मालिका होणार आहेत, यामध्ये या दिग्गजांची उपस्थित पाहायला मिळेल.