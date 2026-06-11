Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /ICC ODI World Cup 2027 : आयसीसी एकदिवसीय विश्वचषक 2027 च्या तारखा जाहीर! आताच नोंद करुन ठेवा, तीन देशांमध्ये होणार स्पर्धा

ICC ODI World Cup 2027 : आयसीसी एकदिवसीय विश्वचषक 2027 च्या तारखा जाहीर! आताच नोंद करुन ठेवा, तीन देशांमध्ये होणार स्पर्धा

2027 men's ODI World Cup : 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकाची चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे, आता आता 2027 मध्ये होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वचषकाच्या स्पर्धेची तारिख जाहीर करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 11, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:22 PM IST
ICC ODI World Cup 2027 : आयसीसी एकदिवसीय विश्वचषक 2027 च्या तारखा जाहीर! आताच नोंद करुन ठेवा, तीन देशांमध्ये होणार स्पर्धा

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा फायदा जास्त की तोटा?; शेतकरी, ग्राहक आणि ऑटो उद्योगावर नेमक
Ethanol Blending10 min ago
2
T20 Mumbai League 202631 min ago
3
Pranit More47 min ago
4
Abhijeet Deepke50 min ago
5
tmc1 hr ago