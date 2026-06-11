/ICC ODI World Cup 2027 : आयसीसी एकदिवसीय विश्वचषक 2027 च्या तारखा जाहीर! आताच नोंद करुन ठेवा, तीन देशांमध्ये होणार स्पर्धा

2027 men's ODI World Cup : 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकाची तयारी मागील काही महिन्यांपासून सुरु आहे. 2023 मध्ये भारताता एकदिवसीय विश्वचषकाचे आयोजन करण्यात आले होते यामध्ये भारताच्या संघाच्या हाती निराशा लागली होती. 2023 च्या फायनलच्या भारतीय क्रिकेट चाहत्यांच्या फार काही चांगल्या आठवणी नाहीत. 2023च्या वेळी भारताच्या संघाला फायनलमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला होता यावेळी सर्वाच्या डोळ्यात अश्रू पाहायला मिळाल्या होत्या. आता 2027 मध्ये होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वचषकाच्या स्पर्धेची तारिख जाहीर करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, या स्पर्धेच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. याशिवाय, तीन यजमान देशांविषयीची माहितीही समोर आली आहे. ईएसपीएनक्रिकइन्फोच्या अहवालामध्ये सांगितले आहे की आगामी 2027 चा एकदिवसीय विश्वचषक हा 4 ऑक्टोबरला सुरु होणार आहे, तर या स्पर्धाचा अंतिम सामना हा 21 नोव्हेंबर रोजी खेळवला जाणार आहे. ही स्पर्धा तीन देशांमध्ये खेळवली जाणार आहे. नामिबिया तीन सामन्यांचे, तर झिम्बाब्वे आठ ते दहा सामन्यांचे आयोजन करू शकते. मुख्य संघ म्हणून दक्षिण आफ्रिका एकूण 41 सामन्यांचे आयोजन करू शकते.
The 2027 men's ODI World Cup, which will be played in South Africa, Zimbabwe and Namibia, has been provisionally inked into the calendar to run from October 4 to November 21 pic.twitter.com/mVKv6Sx8oE— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) June 11, 2026
जगभरामध्ये एकदिवसीय विश्वचषकाची एक वेगळी क्रेझ आजही आहे, टी20 विश्वचषकाचे आयोजन हे दर दोन वर्षांनी होते तर एकदिवसीय विश्वचषकाचे आयोजन 4 वर्षांनी केले जाते. आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपलाही अद्याप फारशी प्रसिद्धी मिळालेली नाही. एकदिवसीय विश्वचषक 2027 चा अंतिम सामना हा 21 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे, ही स्पर्धा 48 दिवस होणार आहे. उद्घाटन सामन्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, या स्पर्धेत चार संघांवर लक्ष केंद्रित असेल.
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विश्वचषकामध्ये भारताच्या संघावर सर्वाचे लक्ष असणार आहे मागील काही वर्षामध्ये भारताच्या एकदिवसीय संघाने चांगली कामगिरी केली आहे तर 2023 च्या विश्वचषकात भारताचा संघ उपविजेता होता. तर या यादीतील दुसरा संघ हा ऑस्ट्रेलियाचा असेल कांगारुचा संघ हा त्याच्या विजेत्या पदाचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करेल. ऑस्ट्रेलियन संघ या स्पर्धेतील सातत्यपूर्ण कामगिरीसाठी ओळखला जातो, ज्यामुळे ते एक महत्त्वाचे लक्ष्य आहेत. शिवाय, यजमान असल्यामुळे दक्षिण आफ्रिका संघही शर्यतीत असल्याचे दिसते.