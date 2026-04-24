Sachin Tendulkar Birthday : सहा वर्ष मोठ्या अंजलीच्या प्रेमात पडला सचिन तुम्हाला हा मजेदार किस्सा माहिती आहे का?

The love story of Sachin Tendulkar and Anjali Tendulkar : जगभरामध्ये क्रिकेटचा देव असलेला सचिन तेंडुलकर हा त्याचा आज 53 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. त्याने मागील काही वर्षामध्ये भारतीय क्रिकेटला वेगळ्या उंचीवर नेले आहे. सचिन तेंडुलकरने जगातील काही महान गोलंदाजांविरुद्ध निर्भयपणे अनेक शानदार खेळी खेळल्या. त्याने त्याच्या आयुष्यामध्ये क्रिकेटची परिक्षा तर पार केली आहेच, त्याचबरोबर त्याने त्याच्या पत्नीसोबतची इनिंगमध्ये देखील तो पास झाला आहे. त्याने क्रिकेट विश्वामध्ये अनेक रेकॅार्ड नावावर केले आहेत. त्याने त्याच्या कारकिर्दीमध्ये त्याचे कुटुंबला वैयक्तिक ठेवले आहे. क्रिकेट विश्वामध्ये राज्य करणाऱ्या या सचिन तेंडुलकरची अंजली तेंडुलकरची प्रेमकहाणी काय आहे, यासंदर्भात या लेखामध्ये त्याच्या वाढदिवशी आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
वयाच्या 24 व्या वर्षी सचिन तेंडुलकर याने क्रिकेट विश्वामध्ये तर राज्य केले होते, पण यावेळी त्याला एक भीती मनात फिरत होती. ही भिती म्हणजेच त्याला क्रिकेटमध्ये विकेट जाण्याची नव्हती तर प्रेमामध्ये बोल्ड होण्याची भिती त्याला होती. सचिन तेंडुलकर आणि अंजली तेंडुलकर हे पहिल्यांदा विमानतळावर त्यांची भेट झाली होती. जेव्हा अंजली तिच्या आईला विमानतळावरून आणायला गेली त्यावेळी सचिन हा फक्त 17 वर्षाचा होता. यावेळी तो इंग्लंडच्या दौऱ्यावरुन घरी परतत होता. यावेळी अंजली तेंडुलकर यांनी सांगितले की त्या सचिनला याआधी ओळखत नव्हत्या.
सचिनची पत्नी अंजली तेंडुलकर यांनी 'प्लेइंग इट माय वे' या आत्मचरित्राच्या प्रकाशनप्रसंगी एक मजेदार किस्सा सांगितला होता. 2015 मध्ये 'प्लेइंग इट माय वे' या आत्मचरित्राच्या प्रकाशनप्रसंगी त्यांनी सांगितले होती की, जेव्हा त्यांना सचिनने पहिल्यांदा घरी बोलावले होते तेव्हा सचिन सुद्धा स्वत: खूप घाबरलेला होता. त्या दोघांच्या नात्याबद्दल त्याच्या आईला कळू नये यासाठी सचिनने त्याच्या पत्नीची ओळख ही पत्रकार म्हणून ओळख करून देण्याचे ठरवले होते.
अंजली तेंडुलकर यांनी पहिल्यांदा जेव्हा सचिन तेंडुलकरच्या आई बाबांना भेटायला गेले होते. तेव्हा त्यांनी सलवार कमीज घालून त्या घरी गेल्या होत्या. असे अंजलीने सचिनच्या आत्मचरित्राच्या प्रकाशनप्रसंगी आठवले. अंजलीने सचिनच्या आत्मचरित्राच्या प्रकाशनप्रसंगी असेही सांगितले की, जेव्हा ते लग्नाआधी ते फोन कॅाल्स करायचे तेव्हा ते फोन कॅाल्स खूप महाग होते. त्यामुळे ती सचिनला पत्रं लिहीत अशे. वैद्यकीय शिक्षण घेत असताना, सचिनशी बोलण्यासाठी ती कॉलेजपासून दूर असलेल्या एका फोन बूथवरुन ती फोन करत असे.