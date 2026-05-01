पोलिसाच्या मुलीशी प्रेम, नंतर 7 गोळ्या घालून हत्या; जगातला एकमेव क्रिकेटपटू ज्याला देण्यात आली फाशी

Leslie Hylton hanged for murder: क्रिकेटच्या जगात खेळाडू आपल्या नावावर अनेक रेकॉर्ड बनवण्यासाठी आतुर असतात. पण त्यांना कधी चुकीचा आणि वाईट रेकॉर्ड किंवा ठपका नको असतो. क्रिकेटच्या दुनियेत अनेक खेळाडू आपले रेकॉर्ड, कौशल्य आणि मेहनतीमुळे महान ठरतात. पण काही खेळाडू असेही झाले, जे त्यांच्या आयुष्यातील वाद आणि चुकीच्या निर्णयांमुळे चर्चेत आले. अशीच एक भयावह घटना वेस्ट इंडीजचा माजी वेगवान गोलंदाज लेस्ली हिल्टन यांच्या जीवनात घडली, ज्याचा शेवट फाशीवरून झाला. लेस्ली हिल्टन याच्यासोबत नेमकं काय घडलेलं, तो नेमका कोण आहे याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात...
लेस्ली हिल्टनचा जन्म मे 1905 मध्ये जमैका येथे झाला. त्यांना बालपणापासूनच दु:ख सहन करावे लागले. त्यांचे वडील कोण होते, याची त्यांनाही माहितीच नव्हती. त्यांनी फक्त तीन वर्षांच्या वयात आई देखील गमावली. त्यानंतर बहिणीने त्यांचा लहानपणी सांभाळ केला. पण त्यांचेही त्यांच्या किशोरावस्थेतच निधन पावली. जीवनाच्या सुरुवातीपासूनच भुक, गरीबी आणि संघर्ष हे सर्व हिल्टन यांनी बघितले. नंतर एका काकीने त्यांना सांभाळले, पण तिचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांची शिक्षणही थांबली. दोन्ही वेळच्या जेवणासाठी त्यांनी टेलरच्या दुकानात काम केले आणि मेहनत करून क्रिकेटमध्ये आपली ओळख निर्माण केली.
काम करताना त्यांनी क्रिकेटची आवड जोपासली. एका स्थानिक क्लबने त्यांच्या प्रतिभेची दखल घेतली आणि त्यांना प्रोत्साहित केले. हिल्टनने 1935 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध टेस्ट डेब्यू केला. सुरुवातीला ते केवळ बॅटिंगसाठी नव्हते, तर वेगवान गोलंदाज म्हणूनही चमकले.
क्रिकेटमध्ये यश मिळाल्यानंतर लेस्ली एका पोलीसवाल्याची मुलगी लर्लिन रोज यावर प्रेमात जडले. रोजच्या वडील जमैकामध्ये पोलीस इन्स्पेक्टर होते. 1942 मध्ये दोघांनी विवाह केला आणि त्यांना एक मुलगा झाला. सुरुवातीला सर्व काही सुरळीत चालले, पण 1954 मध्ये गोष्टी बदलल्या.
मीडिया अहवालानुसार, व्यवसायाच्या कामामुळे रोज न्यूयॉर्कला जात असे. हिल्टनला गुप्त चिठ्ठ्या मिळाल्या ज्यात लिहिले होते की त्यांच्या पत्नीचे कोणासोबत संबंध आहेत. ही बातमी हिल्टनला चक्रावून टाकली. सुरुवातीला गोष्टी शांत झाल्या, पण काही काळानंतर सत्य समोर आले.
लेस्ली हिल्टनने आपल्या पत्नीवर एकाच वेळी 7 गोळ्या झाडल्या, ज्यामुळे लर्लिन रोजचा मृत्यू झाला. 17 मे 1955 रोजी फाशी झाली. अशा प्रकारे एका संघर्षमय जीवनाचा आणि क्रिकेटमध्ये उत्तम करियरचा भयावह अंत झाला.
Leslie Hylton (29 Mar 1905 – 17 May 1955), #Jamaica and #WestIndies cricketer, born 118 years ago today, in Kingston. Played 6 Tests 1935-39. Tragic figure; hanged 1955 for murder of his wife, shot in a jealous rage a year earlier. Only Test Cricketer ever to have been executed. pic.twitter.com/g14vIHzHRn
— Wayne Chen (@wcchen) March 29, 2023
लेस्ली हिल्टनने वेस्ट इंडीजसाठी 1935-1939 दरम्यान 6 टेस्ट खेळल्या. त्यांच्या 12 पार्यांमध्ये 16 विकेट्स घेतल्या आणि बेस्ट परफॉर्मन्स इंग्लंडविरुद्ध 4 विकेट्ससह 27 रनचा होता. फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये त्यांनी 40 सामने खेळून 120 विकेट्स घेतल्या, ज्यामध्ये सरासरी 25.62 होती.
लेस्ली हिल्टनचा इतिहास फक्त क्रिकेटचा नाही, तर मानवी भावना, प्रेम, कटुता आणि भयावह निर्णयांचा एक धक्कादायक उदाहरण आहे.