पोलिसाच्या मुलीशी प्रेम, नंतर 7 गोळ्या घालून हत्या; जगातला एकमेव क्रिकेटपटू ज्याला देण्यात आली फाशी

Cricketer Hanged for Murder: क्रिकेटच्या जगात असा एकमेव खेळाडू असेल ज्याला फाशी देण्यात आली होती. नेमकं काय झालेलं? हा खेळाडू नेमका कोण होता याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: May 1, 2026, 01:45 PM IST
Photo Created by AI

Leslie Hylton hanged for murder: क्रिकेटच्या जगात खेळाडू आपल्या नावावर अनेक रेकॉर्ड बनवण्यासाठी आतुर असतात. पण त्यांना कधी चुकीचा आणि वाईट रेकॉर्ड किंवा ठपका नको असतो. क्रिकेटच्या दुनियेत अनेक खेळाडू आपले रेकॉर्ड, कौशल्य आणि मेहनतीमुळे महान ठरतात. पण काही खेळाडू असेही झाले, जे त्यांच्या आयुष्यातील वाद आणि चुकीच्या निर्णयांमुळे चर्चेत आले. अशीच एक भयावह घटना वेस्ट इंडीजचा माजी वेगवान गोलंदाज लेस्ली हिल्टन यांच्या जीवनात घडली, ज्याचा शेवट फाशीवरून झाला. लेस्ली हिल्टन याच्यासोबत नेमकं काय घडलेलं, तो नेमका कोण आहे याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात... 

बालपण संघर्ष आणि दुःखाने भरलेलं 

लेस्ली हिल्टनचा जन्म मे 1905 मध्ये जमैका येथे झाला. त्यांना बालपणापासूनच दु:ख सहन करावे लागले. त्यांचे वडील कोण होते, याची त्यांनाही माहितीच नव्हती. त्यांनी फक्त तीन वर्षांच्या वयात आई देखील गमावली. त्यानंतर बहिणीने त्यांचा लहानपणी सांभाळ केला. पण त्यांचेही त्यांच्या किशोरावस्थेतच निधन पावली. जीवनाच्या सुरुवातीपासूनच भुक, गरीबी आणि संघर्ष हे सर्व हिल्टन यांनी बघितले. नंतर एका काकीने त्यांना सांभाळले, पण तिचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांची शिक्षणही थांबली. दोन्ही वेळच्या जेवणासाठी त्यांनी टेलरच्या दुकानात काम केले आणि मेहनत करून क्रिकेटमध्ये आपली ओळख निर्माण केली.

क्रिकेटची आवड आणि नंतर क्रिकेटमध्ये पदार्पण

काम करताना त्यांनी क्रिकेटची आवड जोपासली. एका स्थानिक क्लबने त्यांच्या प्रतिभेची दखल घेतली आणि त्यांना प्रोत्साहित केले. हिल्टनने 1935 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध टेस्ट डेब्यू केला. सुरुवातीला ते केवळ बॅटिंगसाठी नव्हते, तर वेगवान गोलंदाज म्हणूनही चमकले.

प्रेम आणि लग्न 

क्रिकेटमध्ये यश मिळाल्यानंतर लेस्ली एका पोलीसवाल्याची  मुलगी लर्लिन रोज यावर प्रेमात जडले. रोजच्या वडील जमैकामध्ये पोलीस इन्स्पेक्टर होते. 1942 मध्ये दोघांनी विवाह केला आणि त्यांना एक मुलगा झाला. सुरुवातीला सर्व काही सुरळीत चालले, पण 1954 मध्ये गोष्टी बदलल्या.

 

गुप्त चिठ्ठ्या आणि गोंधळ

मीडिया अहवालानुसार, व्यवसायाच्या कामामुळे रोज न्यूयॉर्कला जात असे. हिल्टनला गुप्त चिठ्ठ्या मिळाल्या ज्यात लिहिले होते की त्यांच्या पत्नीचे कोणासोबत संबंध आहेत. ही बातमी हिल्टनला चक्रावून टाकली.  सुरुवातीला गोष्टी शांत झाल्या, पण काही काळानंतर सत्य समोर आले.

हत्या आणि फाशी

लेस्ली हिल्टनने आपल्या पत्नीवर एकाच वेळी 7 गोळ्या झाडल्या, ज्यामुळे लर्लिन रोजचा मृत्यू झाला. 17 मे 1955 रोजी फाशी झाली. अशा प्रकारे एका संघर्षमय जीवनाचा आणि क्रिकेटमध्ये उत्तम करियरचा भयावह अंत झाला.

 

क्रिकेट करियर कसं होतं? 

लेस्ली हिल्टनने वेस्ट इंडीजसाठी 1935-1939 दरम्यान 6 टेस्ट खेळल्या. त्यांच्या 12 पार्यांमध्ये 16 विकेट्स घेतल्या आणि बेस्ट परफॉर्मन्स इंग्लंडविरुद्ध 4 विकेट्ससह 27 रनचा होता. फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये त्यांनी 40 सामने खेळून 120 विकेट्स घेतल्या, ज्यामध्ये सरासरी 25.62 होती.

लेस्ली हिल्टनचा इतिहास फक्त क्रिकेटचा नाही, तर मानवी भावना, प्रेम, कटुता आणि भयावह निर्णयांचा एक धक्कादायक उदाहरण आहे.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

