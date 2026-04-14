Women's T20 World Cup 2026 जिंकणारा संघ होणार मालामाल! आयसीसीने केली विक्रमी बक्षीस रकमेची घोषणा

ICC announces record prize money : फेब्रुवारीमध्ये भारत आणि श्रीलंकेमध्ये टी20 विश्वचषक 2026 चे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर आता महिला खेळाडूंसमोर टी20 विश्वचषक 2026 चे आव्हान असणार आहे. आयपीएल 2026 चा हा हंगाम झाल्यानंतर महिला टी20 विश्वचषकावर सर्वाचे लक्ष असणार आहे. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर भारतीय संघाने महिला एकदिवसीय विश्वचषकाचे विजेतेपद पटकावले आहे. गेल्या वर्षी या स्पर्धेत भारताने उत्कृष्ट कामगिरी केली होती आणि आता सर्वांच्या नजरा महिला टी-20 विश्वचषकावर लागल्या आहेत. 12 जूनपासून सुरू होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी आयसीसीने आता एक मोठी घोषणा केली आहे. महिला टी-20 विश्वचषकासाठी एकूण बक्षीस रक्कम 82 कोटी रुपये असण्याची शक्यता आहे. विजेत्या संघाला मालामाल होण्याची सुवर्णसंधी आहे.
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) 2026 च्या महिला टी-20 विश्वचषक स्पर्धेसाठी विक्रमी बक्षीस रकमेची घोषणा केली आहे. स्पर्धेला आता फक्त दोन महिने (60 दिवस) शिल्लक आहेत. यापूर्वी, या खेळाच्या जागतिक नियामक संस्थेने आगामी स्पर्धेसाठी बक्षीस रक्कम जाहीर केली होती. यावर्षीची एकूण बक्षीस रक्कम $8,764,615 (82 कोटी रुपये) असून, ती 2024 च्या तुलनेत 10 टक्क्यांनी जास्त आहे. 2024 मध्ये ही रक्कम $7,958,077 (अंदाजे 74 कोटी रुपये) होती. विशेष म्हणजे, मागील 10 संघांच्या तुलनेत यावर्षी प्रथमच 12 संघ स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत.
इंग्लड (यजमान संघ), भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, आयर्लंड, स्कॅाटलंड, नेदरलॅंड हे संघ आगामी महिला विश्वचषकामध्ये सामील होणार आहेत.
१२ जून, २०२६ - इंग्लंड विरुद्ध श्रीलंका - गट २ - बर्मिंगहॅम
१३ जून, २०२६ - आयर्लंड विरुद्ध स्कॉटलंड - गट २ - मँचेस्टर
१३ जून, २०२६ - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका - गट १ - मँचेस्टर
१३ जून, २०२६ - वेस्ट इंडिज विरुद्ध न्यूझीलंड - गट २ - साउथहॅम्प्टन
१४ जून, २०२६ - बांगलादेश विरुद्ध नेदरलँड्स - गट १ - बर्मिंगहॅम
१४ जून, २०२६ - भारत विरुद्ध पाकिस्तान - गट १ - बर्मिंगहॅम
१६ जून, २०२६ - न्यूझीलंड विरुद्ध श्रीलंका - गट २ - साउथहॅम्प्टन
१६ जून, २०२६ - इंग्लंड विरुद्ध आयर्लंड - गट २ - साउथहॅम्प्टन
१७ जून, २०२६ - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध बांगलादेश - गट १ - लीड्स
१७ जून, २०२६ - नेदरलँड्स विरुद्ध भारत - गट १ - लीड्स
१७ जून, २०२६ - दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध पाकिस्तान - गट १ - बर्मिंगहॅम
१८ जून, २०२६ - वेस्ट इंडिज विरुद्ध स्कॉटलंड - गट २ - लीड्स
१९ जून, २०२६ - आयर्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड - गट २ - साउथहॅम्प्टन
२० जून, २०२६ - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध नेदरलँड्स - गट १ - साउथहॅम्प्टन
२० जून, २०२६ - बांगलादेश विरुद्ध पाकिस्तान - गट १ - साउथहॅम्प्टन
२० जून, २०२६ - इंग्लंड विरुद्ध स्कॉटलंड - गट २ - लीड्स
२१ जून, २०२६ - वेस्ट इंडिज विरुद्ध श्रीलंका - गट २ - ब्रिस्टल
२१ जून, २०२६ - दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध भारत - गट १ - मँचेस्टर
२३ जून, २०२६ - न्यूझीलंड विरुद्ध स्कॉटलंड - गट २ - ब्रिस्टल
२३ जून, २०२६ - आयर्लंड विरुद्ध श्रीलंका - गट २ - ब्रिस्टल
२३ जून, २०२६ - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध पाकिस्तान - गट १ - लीड्स
२४ जून, २०२६ - इंग्लंड विरुद्ध वेस्ट इंडिज - गट २ - लॉर्ड्स
२५ जून, २०२६- बांगलादेश विरुद्ध भारत - गट १ - मँचेस्टर
२५ जून, २०२६- नेदरलँड्स विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका - गट १ - ब्रिस्टल
२६ जून, २०२६ - स्कॉटलंड विरुद्ध श्रीलंका - गट २ - मँचेस्टर
२७ जून, २०२६ - नेदरलँड्स विरुद्ध पाकिस्तान- गट १ - ब्रिस्टल
२७ जून, २०२६ - आयर्लंड विरुद्ध वेस्ट इंडिज - गट २ - ब्रिस्टल
२७ जून, २०२६ - इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड - गट २ अंडाकृती
२८ जून, २०२६ - बांगलादेश विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका - गट १ - लॉर्ड्स
२८ जून, २०२६ - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारत - गट १ - लॉर्ड्स
३० जून, २०२६ - उपांत्य फेरी १ – द ओवल
२ जुलै, २०२६ - उपांत्य फेरी २ – द ओवल
५ जुलै, २०२६ - अंतिम – लॉर्ड्स