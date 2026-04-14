Women's T20 World Cup 2026 जिंकणारा संघ होणार मालामाल! आयसीसीने केली विक्रमी बक्षीस रकमेची घोषणा

ICC Womens T20 World Cup Prize Money : महिला टी20 विश्वचषक 12 जून रोजी सुरू होणार आहे. आयसीसीने आता या प्रमुख स्पर्धेसाठी बक्षीस रक्कम जाहीर केली आहे. भारतीय संघाने एकदिवसीय विश्वचषक जिंकला असून, त्यांना महिला टी20 विश्वचषकही जिंकायला आवडेल.   

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 14, 2026, 04:35 PM IST
ICC announces record prize money : फेब्रुवारीमध्ये भारत आणि श्रीलंकेमध्ये टी20 विश्वचषक 2026 चे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर आता महिला खेळाडूंसमोर टी20 विश्वचषक 2026 चे आव्हान असणार आहे. आयपीएल 2026 चा हा हंगाम झाल्यानंतर महिला टी20 विश्वचषकावर सर्वाचे लक्ष असणार आहे. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर भारतीय संघाने महिला एकदिवसीय विश्वचषकाचे विजेतेपद पटकावले आहे. गेल्या वर्षी या स्पर्धेत भारताने उत्कृष्ट कामगिरी केली होती आणि आता सर्वांच्या नजरा महिला टी-20 विश्वचषकावर लागल्या आहेत. 12 जूनपासून सुरू होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी आयसीसीने आता एक मोठी घोषणा केली आहे. महिला टी-20 विश्वचषकासाठी एकूण बक्षीस रक्कम 82 कोटी रुपये असण्याची शक्यता आहे. विजेत्या संघाला मालामाल होण्याची सुवर्णसंधी आहे.

विजेत्या संघाला किती मिळणार बक्षीस रक्कम? 

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) 2026 च्या महिला टी-20 विश्वचषक स्पर्धेसाठी विक्रमी बक्षीस रकमेची घोषणा केली आहे. स्पर्धेला आता फक्त दोन महिने (60 दिवस) शिल्लक आहेत. यापूर्वी, या खेळाच्या जागतिक नियामक संस्थेने आगामी स्पर्धेसाठी बक्षीस रक्कम जाहीर केली होती. यावर्षीची एकूण बक्षीस रक्कम $8,764,615 (82 कोटी रुपये) असून, ती 2024 च्या तुलनेत 10 टक्क्यांनी जास्त आहे. 2024 मध्ये ही रक्कम $7,958,077 (अंदाजे 74 कोटी रुपये) होती. विशेष म्हणजे, मागील 10 संघांच्या तुलनेत यावर्षी प्रथमच 12 संघ स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत.

कोणते संघ सहभागी होणार आगामी टी20 विश्वचषकात? 

इंग्लड (यजमान संघ), भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, आयर्लंड, स्कॅाटलंड, नेदरलॅंड हे संघ आगामी महिला विश्वचषकामध्ये सामील होणार आहेत. 

विश्वचषकाचे संपूर्ण वेळापत्रक

१२ जून, २०२६ - इंग्लंड विरुद्ध श्रीलंका - गट २ - बर्मिंगहॅम

१३ जून, २०२६ - आयर्लंड विरुद्ध स्कॉटलंड - गट २ - मँचेस्टर

१३ जून, २०२६ - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका - गट १ - मँचेस्टर

१३ जून, २०२६ - वेस्ट इंडिज विरुद्ध न्यूझीलंड - गट २ - साउथहॅम्प्टन

१४ जून, २०२६ - बांगलादेश विरुद्ध नेदरलँड्स - गट १ - बर्मिंगहॅम

१४ जून, २०२६ - भारत विरुद्ध पाकिस्तान - गट १ - बर्मिंगहॅम

१६ जून, २०२६ - न्यूझीलंड विरुद्ध श्रीलंका - गट २ - साउथहॅम्प्टन

१६ जून, २०२६ - इंग्लंड विरुद्ध आयर्लंड - गट २ - साउथहॅम्प्टन

१७ जून, २०२६ - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध बांगलादेश - गट १ - लीड्स

१७ जून, २०२६ - नेदरलँड्स विरुद्ध भारत - गट १ - लीड्स

१७ जून, २०२६ - दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध पाकिस्तान - गट १ - बर्मिंगहॅम

१८ जून, २०२६ - वेस्ट इंडिज विरुद्ध स्कॉटलंड - गट २ - लीड्स

१९ जून, २०२६ - आयर्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड - गट २ - साउथहॅम्प्टन

२० जून, २०२६ - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध नेदरलँड्स - गट १ - साउथहॅम्प्टन

२० जून, २०२६ - बांगलादेश विरुद्ध पाकिस्तान - गट १ - साउथहॅम्प्टन

२० जून, २०२६ - इंग्लंड विरुद्ध स्कॉटलंड - गट २ - लीड्स

२१ जून, २०२६ - वेस्ट इंडिज विरुद्ध श्रीलंका - गट २ - ब्रिस्टल

२१ जून, २०२६ - दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध भारत - गट १ - मँचेस्टर

२३ जून, २०२६ - न्यूझीलंड विरुद्ध स्कॉटलंड - गट २ - ब्रिस्टल

२३ जून, २०२६ - आयर्लंड विरुद्ध श्रीलंका - गट २ - ब्रिस्टल

२३ जून, २०२६ - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध पाकिस्तान - गट १ - लीड्स

२४ जून, २०२६ - इंग्लंड विरुद्ध वेस्ट इंडिज - गट २ - लॉर्ड्स

२५ जून, २०२६- बांगलादेश विरुद्ध भारत - गट १ - मँचेस्टर

२५ जून, २०२६- नेदरलँड्स विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका - गट १ - ब्रिस्टल

२६ जून, २०२६ - स्कॉटलंड विरुद्ध श्रीलंका - गट २ - मँचेस्टर

२७ जून, २०२६ - नेदरलँड्स विरुद्ध पाकिस्तान- गट १ - ब्रिस्टल

२७ जून, २०२६ - आयर्लंड विरुद्ध वेस्ट इंडिज - गट २ - ब्रिस्टल

२७ जून, २०२६ - इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड - गट २ अंडाकृती

२८ जून, २०२६ - बांगलादेश विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका - गट १ - लॉर्ड्स

२८ जून, २०२६ - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारत - गट १ - लॉर्ड्स

३० जून, २०२६ - उपांत्य फेरी १ – द ओवल

२ जुलै, २०२६ - उपांत्य फेरी २ – द ओवल

५ जुलै, २०२६ - अंतिम – लॉर्ड्स

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

