/आजपासून सुरु होणार राऊंड ऑफ 16 चा थरार! प्री-क्वार्टर फायनलमध्ये कोण मारणार बाजी? जाणून घ्या फिफा विश्वचषक 2026 चे अपडेट्स

FIFA World Cup 2026: फिफा विश्वचषक २०२६ मधील ३ आणि ४ जुलै २०२६ हे दोन्ही दिवस स्पर्धेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे व रंजक ठरले आहेत, कारण या दोन दिवसांत राऊंड ऑफ ३२ (Round of 32) बाद फेरीचा थरारक शेवट झाला असून राऊंड ऑफ १६ (प्री-क्वार्टर फायनल) च्या लढतींना सुरुवात होत आहे. ३ जुलै रोजी (जे सामने भारतीय वेळेनुसार ३ जुलैच्या मध्यरात्री आणि ४ जुलैच्या पहाटे खेळवले गेले) राऊंड ऑफ ३२ मधील अंतिम ३ सामने पार पडले. या सामन्यांनी स्पर्धेतील अंतिम १६ संघ निश्चित केले. या सर्व सामन्यांवर एक नजर टाकुयात...
राऊंड ऑफ ३२ च्या एका अत्यंत अटीतटीच्या सामन्यात इजिप्तने ऑस्ट्रेलियाचा पेनल्टी शूटआऊटमध्ये ४-२ ने पराभव केला आणि इतिहासात पहिल्यांदाच विश्वचषकाच्या बाद फेरीत विजय मिळवून प्री-क्वार्टर फायनलमध्ये प्रवेश केला. निर्धारित ९० मिनिटे आणि त्यानंतरच्या अतिरिक्त वेळेत (Extra Time) सामना १-१ असा बरोबरीत राहिल्याने सामन्याचा निर्णय पेनल्टी शूटआऊटवर झाला. यात इजिप्तने ४-२ ने बाजी मारत इतिहास रचला. सामन्याच्या १३ व्या मिनिटाला इजिप्तच्या इमाम अशूर याने करीम हाफेझच्या पासवर शानदार हेडर करत इजिप्तला १-० अशी महत्त्वपूर्ण आघाडी मिळवून दिली आणि पुढे विजय मिळवला.
राऊंड ऑफ ३२ मधील एका अत्यंत रोमांचक आणि चुरशीच्या सामना पहाटे 3:30 वाजता अर्जेंटिना विरुद्ध केप वर्देचा सामना झाला. ज्यामध्ये अर्जेंटिनाने केप वर्देचा ३-२ असा पराभव केला. मियामीच्या हार्ड रॉक स्टेडियमवर हा सामना खेळवला गेला. अत्यंत लहान देश असलेल्या केप वर्देने गतविजेत्या अर्जेंटिनाला १२० मिनिटांपर्यंत अटीतटीची झुंज देऊन सर्वांची मनं जिंकली. सामन्यात कर्णधार मेस्सीने उत्कृष्ट मैदानी गोल करत अर्जेंटिनाला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. हा मेस्सीच्या कारकिर्दीतील २० वा विश्वचषक गोल ठरला.
राउंड ऑफ ३२ मधील अखेरचा सामना हा कोलंबिया विरुद्ध घाना यांच्यात पहाटे ७ वाजल्यापासून सुरु झाला आहे. कॅन्सस सिटी येथील अॅरोहेड स्टेडियमवर हा सामना सुरू झालेला आहे. यामध्ये सध्या कोलंबियाने १ गोलसह आघाडी घेतली असून घानाने अजून एकही गोल केलेला नाही. राऊंड ऑफ १६ मध्ये पोहोचणारा १६ वा आणि अंतिम संघ या सामन्याच्या निकालावरून ठरेल. १५ संघांनी आधीच आपले स्थान पक्के केले आहे. या सामन्यातील विजेता संघ पुढील सामन्यात स्वित्झर्लंड विरुद्ध खेळेल.
One spot remains... #FIFAWorldCup #Qualified @mcdonalds pic.twitter.com/FEsUunzdXd— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
कॅनडा विरुद्ध मोरोक्को
कॅनडा विरुद्ध मोरोक्को हा फिफा विश्वचषक २०२६ मधील राऊंड ऑफ १६ चा पहिला सामना असेल जो रात्री १०:३० वाजता ह्यूस्टन स्टेडियमवर खेलावला.
फ्रान्स विरुद्ध पॅराग्वे
फ्रान्स विरुद्ध पॅराग्वे हा सामना पहाटे ठीक २:३० वाजता फिलाडेल्फिया स्टेडियमवर खेळवला जाईल.