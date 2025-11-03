English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शाब्बास मुलींनो!..याला म्हणतात संस्कार, वर्ल्डकप जिंकल्यावर हरमनप्रीतने ट्रॉफी दिली मिताली राजला अन्...; Video

Women's World Cup 2025: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करुन पहिल्यांदाच ट्रॉफी जिंकली. यानंतर, टीम इंडियाने माजी भारतीय खेळाडूंना ट्रॉफी समर्पित केली. या वेळी मिताली राजचा आनंद गगनात मावत नव्हता.   

Updated: Nov 3, 2025, 03:23 PM IST
(photo credit - Social Media)

Reaction Of Mitali Raj After India's Victory: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने इतिहास रचला आहे. संघाने अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला हरवून पहिल्यांदाच महिला विश्वचषक जिंकला. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने 298 धावा केल्या आणि दक्षिण आफ्रिकेचा संघ 246 धावांवर गारद झाला. भारताने हा सामना 52 धावांनी जिंकून विश्वचषक जिंकला. या ऐतिहासिक विजयाच्या सेलिब्रेशन दरम्यान एक खास क्षण पाहायला मिळाला.

भारतीय महिला संघाच्या खेळाडूंनी माजी दिग्गज खेळाडू मिताली राज, झुलन गोस्वामी आणि अंजुम चोप्रा यांना ट्रॉफी सादर केली. या तिन्ही खेळाडूंनी महिला क्रिकेटच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. या थोर क्रिकेटपटूंनी जरी त्यांच्या कारकिर्दीत विश्वचषक जिंकला नसला तरी, त्यांनी या खेळाचा पाया भक्कम केला. 2025च्या या सामन्यात नवीन पिढीच्या विजयाने त्यांना समाधान मिळाले. मिताली राज ट्रॉफी स्वीकारताना दिसली, तर झुलन गोस्वामी संघातील सदस्यांना मिठी मारताना आनंदाने अश्रू ढाळताना दिसली. या क्षणाचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

दिग्गज खेळाडूंसोबत शेअर केली ट्रॉफी

ट्रॉफी स्वीकारल्यानंतर झुलन गोस्वामी इतकी भावुक झाली की तिने हरमनप्रीत कौर आणि स्मृती मानधना यांना मिठी मारली. झुलनलाही अश्रू अनावर झाले तर अंजुम चोप्राही खूप आनंदी होती. 

मिताली राजने केली भावनिक पोस्ट
विजयानंतर मिताली राजने एक्स हॅंडलवर तिच्या भावना व्यक्त केल्या. तिने 2005 आणि 2017च्या विश्वचषक फायनलमधील पराभवाचे दुःख आणि नवी मुंबईतील हा विजय त्या वेदनेवर मलम आहे. मितालीने लिहिले, "जगातील चॅम्पियन्स. दोन दशकांहून अधिक काळ मी आणि भारतीय महिलांनी विश्वचषक ट्रॉफी उचलण्याचे स्वप्न पाहिले होते. काल रात्री (2 नोव्हेंबर 2025), ते स्वप्न अखेर पूर्ण झाले. 2005 च्या पराभवापासून ते 2017 च्या जोरदर लढाईपर्यंत, प्रत्येक अश्रू, प्रत्येक त्याग, बॅट उचलणारी आणि आपण यासाठीच आहोत असा विश्वास ठेवणारी प्रत्येक तरुणी, याच क्षणाची वाट पाहत होती.  जागतिक क्रिकेटच्या नवीन चॅम्पियन्स, तुम्ही फक्त ट्रॉफी जिंकली नाही, तर भारतीय महिला क्रिकेटसाठी धडधडणारे प्रत्येक हृदय जिंकले. जय हिंद."

तिच्या या पास्टवर चाहते लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव केला असून एकूणएक कालचा दिवस हा सर्वांसाठी "आजि सोनियाचा दिनु, वर्षे अमृतचा धनु" असा सुरेख अनुभव होता.

 

