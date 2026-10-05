/‘2027 चा वर्ल्डकप भारताने जिंकणं शक्यच नाही’, माजी कर्णधाराने असं का म्हटलं? स्पष्ट शब्दांमध्ये सांगितलं कारण

रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या दोन्ही मोठ्या खेळाडूंसाठी पुढील वर्षी म्हणजेच 2027 साली होणारा एकदिवसीय क्रिकेटचा वर्ल्डकप हा अंतिम वर्ल्डकप असेल. यानंतर हे दोघेही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्वच प्रकारातून निवृत्त होणार असल्याने हा वर्ल्डकप भारताने जिंकावा अशी सर्वांची इच्छा आहे. मात्र असं असतानाच एका माजी कर्णधाराने भारतीय संघ वर्ल्डकप 2027 जिंकण्याची शक्यता अगदी शून्य असल्याचं परखड मत व्यक्त केलंय. नेमकं या माजी कर्णधाराने असं का म्हटलंय. तो काय म्हणालाय पाहूयात...
भारतीय संघाचे माजी कर्णधार कृष्णम्माचारी श्रीकांत यांनी भारतीय संघ 2027 मधील एकदिवसीय क्रिकेटमधील वर्ल्डकप कधी जिंकूच शकणार नाही असं संतापून म्हटलं आहे. भारतीय संघांतील गोलंदाजांची कामगिरी पाहून कृष्णम्माचारी श्रीकांत संतापले आहेत. चंढीगडमध्ये भारतीय गोलंदाजांनी सपशेल निराशा केली. दुसऱ्या सामन्यामध्ये भारतीय गोलंदाजांनी 400 हून अधिक धावा दिल्यानंतरही भारताने विजय खेचून आणला. मात्र भारतीय संघाला मालिकेतील शेवटच्या सामन्यात 351 धावाचं टार्गेट पूर्ण करण्यापासून वेस्ट इंडिजसारख्या संघाला रोखता न आल्याने कृष्णम्माचारी श्रीकांत यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
वेस्ट इंडिजच्या संघाने 49 व्या ओव्हरमध्ये 352 चं लक्ष्य गाठलं. या विजयामुळे भारतीय संघाला मालिकेत 3-0 असं स्पष्ट यश मिळवण्यात अपयश आलं. त्यामुळेच कृष्णम्माचारी श्रीकांत यांनी भारतीय गोलंदाजीसंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मोहम्मद सिराजचा ज्या पद्धतीने कर्णधाराने वापर केला तिथपासून ते गुरनूर ब्रार आणि अंशूल कंबोजसारख्या खेळाडूंना संधी देण्यासंदर्भातही कृष्णम्माचारी श्रीकांत यांनी नाराजी व्यक्त केली.
सध्याच्या सेटअपमध्ये 2027 चा वर्ल्डकप भारताने जिंकणं शक्यच नसल्याचं कृष्णम्माचारी श्रीकांत म्हणालेत. "मोहम्मद सिराजच्या दोन ओव्हर शिल्लक होत्या. त्याने 50 वी ओव्हर टाकली असती तरी त्याच्या 9 ओव्हर टाकून झाल्या असत्या. मला खरंच यामागील लॉजिक समजत नाही. कम्बोजने टाकलेली शेवटची ओव्हर सिराजने टाकायला हवी होती. भारतीय संघाकडून कशीही गोलंदाजी केली जात होती. अशा गोलंदाजीसहीत भारतीय संघ वर्ल्डकप जिंकण्याची शक्यता अजिबात नाही. अशी गोलंदाजी केली तर वर्ल्डकप जिंकण्याची शक्यता अगदी शून्य आहे. भारतीय संघ अगदीच कोणत्याही खेळाडूंना संघासाठी तयार करण्याचा प्रयत्न करतोय. गुरनूर ब्रार आणि अंशूल कंबोजसारख्या खेळाडूंना संधी दिली जातेय. यामागे कोणतंही लॉजिक नाहीये," असं कृष्णम्माचारी श्रीकांत यांनी 'चिकली चिक्का' या युट्यूब चॅनेलवर संताप व्यक्त करत म्हटलं.
"वेस्ट इंडिजच्या एवढ्या वाईट गोलंदाजीसमोर भारतीय संघाला केवळ 350 धावा करता आल्या. बुमराह आणि हार्दिक वगळता संपूर्ण संघ मैदानावर होता. तुम्ही वेस्ट इंडिजसारख्या संघाविरूद्धच्या सामन्यात कसे पराभूत होऊ शकता?" असा सवाल कृष्णम्माचारी श्रीकांत यांनी केला. गुरनूर ब्रार आणि अंशूल कंबोज या दोघांनी 18.1 ओव्हरमध्ये 146 धावा दिल्या. या दोघांनी मिळून एकच विकेट घेतली.