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‘2027 चा वर्ल्डकप भारताने जिंकणं शक्यच नाही’, माजी कर्णधाराने असं का म्हटलं? स्पष्ट शब्दांमध्ये सांगितलं कारण

भारतीय संघाने 2027 चा वर्ल्डकप जिंकावा अशी प्रत्येक भारतीयाची इच्छा असून हा वर्ल्डकप विराट कोहली आणि रोहित शर्माचा शेवटचा वर्ल्डकप असल्याने तो सर्वांसाठीच खास असणार आहे. पण या वर्ल्डकपसंदर्भात एका माजी कर्णधाराने चिंता व्यक्त केलीये.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 05, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Oct 05, 2026, 11:11 AM IST
‘2027 चा वर्ल्डकप भारताने जिंकणं शक्यच नाही’, माजी कर्णधाराने असं का म्हटलं? स्पष्ट शब्दांमध्ये सांगितलं कारण
Image Credit: माजी कर्णधाराने व्यक्त केली चिंता (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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