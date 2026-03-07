English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • T20 World Cup Final: फायनलपूर्वी भारतासाठी डोकेदुखी ठरले हे 3 खेळाडू, टीमच्या भल्यासाठी बदल करणे आवश्यक

T20 World Cup Final: फायनलपूर्वी भारतासाठी 'डोकेदुखी' ठरले हे 3 खेळाडू, टीमच्या भल्यासाठी बदल करणे आवश्यक

T20 World Cup Final ind vs nz: भारतीय संघ टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचला आहे, परंतु त्याचे काही खेळाडू अजूनही संघर्ष करत आहेत. या खेळाडूंमध्ये अमोठ्या तीन खेळाडूंचा  समावेश आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 7, 2026, 07:04 AM IST
T20 World Cup Final: फायनलपूर्वी भारतासाठी 'डोकेदुखी' ठरले हे 3 खेळाडू, टीमच्या भल्यासाठी बदल करणे आवश्यक
These 3 players become headache for team India before the T20 World Cup Final ind vs nz

These 3 players become headache for team India: टीम इंडियाने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या फायनलमध्ये आपली जागा निश्चित केली आहे. भारतीय संघाने गुरुवारी दुसऱ्या सेमीफायनल सामन्यात इंग्लंडला ७ धावांनी पराभूत केले. भारतीय संघाने एकूण चौथ्यांदा आणि सलग दुसऱ्यांदा फायनलचे तिकिट मिळवले आहे. मात्र, अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती आणि अर्शदीप सिंह यांचा खराब फॉर्म संघासाठी डोकेदुखी बनली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

१. वरुण चक्रवर्ती

इंग्लंडविरुद्धच्या सेमीफायनल सामन्यात वरुण चक्रवर्तीने आपल्या ४ ओव्हरच्या स्पेलमध्ये ६४ धावा खर्च केल्या आणि त्यांच्या खात्यात फक्त एक विकेट आली. तसेच, वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या 'करो या मरो' सामन्यातही वरुण चक्रवर्ती महागडा ठरला होता. वरुण चक्रवर्तीने ४ ओव्हरमध्ये ४० धावा दिल्या होत्या आणि फक्त एकच विकेट घेऊ शकला होता. सुपर-८ फेरीत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धही वरुण चक्रवर्तीची कहाणी अशीच होती. दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांनी वरुण चक्रवर्तीच्या ४ ओव्हरमध्ये ४७ धावा केल्या होत्या. वरुण चक्रवर्तींसाठी गेले काही सामने अत्यंत निराशाजनक राहिले आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वरुण चक्रवर्ती मोठ्या संघांविरुद्ध आणि महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये आपली छाप पाडू शकला नाही. वरुण चक्रवर्तींच्या जागी फायनलमध्ये कुलदीप यादव एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.

२. अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मासाठी तर टी२० वर्ल्ड कप २०२६ एखाद्या वाईट स्वप्नासारखा ठरला आहे. ७ डावांमध्ये अभिषेक शर्माने एकूण ८९ धावाच केल्या आहेत. ग्रुप स्टेजमध्ये खेळलेल्या ३ सामन्यांमध्ये अभिषेक शर्माला खातं देखील उघडता आलं नव्हतं. सुपर-८ फेरीत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध अभिषेक शर्माने फक्त १५ धावाच केल्या होत्या. झिम्बाब्वेविरुद्ध अभिषेक शर्माने ३० चेंडूत ५५ धावांची दमदार खेळी केली होती. या खेळीनंतर वाटले होते की अभिषेक आपल्या फॉर्ममध्ये परत आला आहे. मात्र, वेस्ट इंडीज आणि नंतर सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडविरुद्ध अभिषेकची बॅट पुन्हा एकदा शांत राहिली. अभिषेक शर्माच्या जागी फायनलमध्ये रिंकू सिंह एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.

३. अर्शदीप सिंह

अर्शदीप सिंहची अलीकडील फॉर्मही फायनल सामन्यापूर्वी भारतीय संघासाठी चिंतेचे कारण बनली आहे. अर्शदीप सिंहने इंग्लंडविरुद्ध सेमीफायनल सामन्यात आपल्या ४ ओव्हरच्या स्पेलमध्ये ५१ धावा खर्च केल्या होत्या. तसेच, वेस्ट इंडीजविरुद्ध महत्त्वाच्या सामन्यातही या डाव्या हाताच्या वेगवान गोलंदाजाने एकही विकेट न घेता ४३ धावा दिल्या होत्या. टीम इंडिया टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये ५ मुख्य गोलंदाजांसह खेळताना दिसली आहे. याच कारणामुळे अर्शदीप सिंहची खराब फॉर्म भारतीय संघाचे गणित बिघडवत आहे. अर्शदीप सिंहच्या जागी फायनलमध्ये मोहम्मद सिराज एक चांगला पर्याय ठरू शकतात.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ind vs NZT20 World Cup finalT20 World Cup 2026

इतर बातम्या

IND vs NZ Playing 11 : अभिषेक शर्मा बाहेर, कुलदीपला संधी?;...

स्पोर्ट्स