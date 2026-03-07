T20 World Cup Final: फायनलपूर्वी भारतासाठी 'डोकेदुखी' ठरले हे 3 खेळाडू, टीमच्या भल्यासाठी बदल करणे आवश्यक

These 3 players become headache for team India: टीम इंडियाने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या फायनलमध्ये आपली जागा निश्चित केली आहे. भारतीय संघाने गुरुवारी दुसऱ्या सेमीफायनल सामन्यात इंग्लंडला ७ धावांनी पराभूत केले. भारतीय संघाने एकूण चौथ्यांदा आणि सलग दुसऱ्यांदा फायनलचे तिकिट मिळवले आहे. मात्र, अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती आणि अर्शदीप सिंह यांचा खराब फॉर्म संघासाठी डोकेदुखी बनली आहे.
इंग्लंडविरुद्धच्या सेमीफायनल सामन्यात वरुण चक्रवर्तीने आपल्या ४ ओव्हरच्या स्पेलमध्ये ६४ धावा खर्च केल्या आणि त्यांच्या खात्यात फक्त एक विकेट आली. तसेच, वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या 'करो या मरो' सामन्यातही वरुण चक्रवर्ती महागडा ठरला होता. वरुण चक्रवर्तीने ४ ओव्हरमध्ये ४० धावा दिल्या होत्या आणि फक्त एकच विकेट घेऊ शकला होता. सुपर-८ फेरीत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धही वरुण चक्रवर्तीची कहाणी अशीच होती. दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांनी वरुण चक्रवर्तीच्या ४ ओव्हरमध्ये ४७ धावा केल्या होत्या. वरुण चक्रवर्तींसाठी गेले काही सामने अत्यंत निराशाजनक राहिले आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वरुण चक्रवर्ती मोठ्या संघांविरुद्ध आणि महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये आपली छाप पाडू शकला नाही. वरुण चक्रवर्तींच्या जागी फायनलमध्ये कुलदीप यादव एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.
अभिषेक शर्मासाठी तर टी२० वर्ल्ड कप २०२६ एखाद्या वाईट स्वप्नासारखा ठरला आहे. ७ डावांमध्ये अभिषेक शर्माने एकूण ८९ धावाच केल्या आहेत. ग्रुप स्टेजमध्ये खेळलेल्या ३ सामन्यांमध्ये अभिषेक शर्माला खातं देखील उघडता आलं नव्हतं. सुपर-८ फेरीत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध अभिषेक शर्माने फक्त १५ धावाच केल्या होत्या. झिम्बाब्वेविरुद्ध अभिषेक शर्माने ३० चेंडूत ५५ धावांची दमदार खेळी केली होती. या खेळीनंतर वाटले होते की अभिषेक आपल्या फॉर्ममध्ये परत आला आहे. मात्र, वेस्ट इंडीज आणि नंतर सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडविरुद्ध अभिषेकची बॅट पुन्हा एकदा शांत राहिली. अभिषेक शर्माच्या जागी फायनलमध्ये रिंकू सिंह एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.
अर्शदीप सिंहची अलीकडील फॉर्मही फायनल सामन्यापूर्वी भारतीय संघासाठी चिंतेचे कारण बनली आहे. अर्शदीप सिंहने इंग्लंडविरुद्ध सेमीफायनल सामन्यात आपल्या ४ ओव्हरच्या स्पेलमध्ये ५१ धावा खर्च केल्या होत्या. तसेच, वेस्ट इंडीजविरुद्ध महत्त्वाच्या सामन्यातही या डाव्या हाताच्या वेगवान गोलंदाजाने एकही विकेट न घेता ४३ धावा दिल्या होत्या. टीम इंडिया टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये ५ मुख्य गोलंदाजांसह खेळताना दिसली आहे. याच कारणामुळे अर्शदीप सिंहची खराब फॉर्म भारतीय संघाचे गणित बिघडवत आहे. अर्शदीप सिंहच्या जागी फायनलमध्ये मोहम्मद सिराज एक चांगला पर्याय ठरू शकतात.