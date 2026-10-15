IPL 2027 पूर्वी 4 खेळाडूंचं ट्रेड होणं निश्चित, ऋषभ पंतसह 'या' स्टार खेळाडूंचा समावेश

IPL 2027 : IPL 2027 च्या मिनी ऑक्शनसाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. डिसेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात गोव्यामध्ये हे ऑक्शन होईल आणि त्यात जवळपास 10 संघ सामील होतील. यंदा आयपीएलचं 20 वं सीजन असल्याने या स्पर्धेचे ऑक्शन गोव्यात होईल असं सांगण्यात आलं आहे. आयपीएल २०२७ मध्ये सहभागी असलेल्या संघांना त्यांच्या खेळाडूंना रिटेन आणि रिलीज करण्यासाठी 15 नोव्हेंबर तारीख देण्यात आली आहे. तोपर्यंत ट्रेड विंडो खुली राहणार आहे. पुढील सीजनपूर्वी आतापर्यंत 4 खेळाडूंची नाव समोर आली आहेत ज्यांना ऑक्शनपूर्वी हमखास ट्रेड केलं जाईल ज्यात ऋषभ पंत सह अजून ४ खेळाडूंचा समावेश आहे.
IPL 2027 ची ट्रेंड विंडो ही ऑक्शनच्या एक आठवड्यापूर्वी उघडू शकते. मग ऑक्शनच्या एक आठवड्याने खेळाडूंच्या ट्रेडिंगची विंडो पुन्हा उघडते आणि ती सीजन सुरू होण्याच्या साधारण एक महिन्याआधीपर्यंत खुली राहते. हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जैस्वाल आणि सॅम करन यांसारख्या खेळाडूंच्या ट्रेडबाबत काही चर्चा किंवा अफवा ऐकायला मिळाल्या होत्या. मात्र आतापर्यंत केवळ 2 यशस्वी ट्रेड झाल्या आहेत ज्यामध्ये एकूण चार खेळाडूंनी आपले संघ बदलले आहेत.
दोन वर्षे लखनऊ सुपर जायंट्सचे नेतृत्व केल्यानंतर ऋषभ पंत दिल्ली कॅपिटल्समध्ये परतला आहे. त्याच्या जागी लखनऊ संघाने कुलदीप यादवला संघात सामील केले आहे. विशेष म्हणजे पंतने आपला पगार 27 कोटी रुपयांवरून 15 कोटी रुपयांपर्यंत कमी करून घेण्याची तयारी दर्शवत दिल्लीत पुनरागमन केले आहे. दिल्ली कॅपिटल्समध्ये कुलदीपला 13.25 कोटी रुपये मिळत होते, तर एलएसजीकडून त्याला 13.50 कोटी रुपये मिळतील.
डाव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज टी नटराजन 2 वर्षांनी सनराइजर्स हैदराबादमध्ये पुनरागमन करेल. दिल्ली कॅपिटल्सने लेग-स्पिनर झीशान अन्सारीला बदली खेळाडू म्हणून संघात सामील केले आहे. विशेष म्हणजे गोलंदाज कुलदीप आता दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाचा भाग नाही. टी. नटराजन 5 कोटी रुपयांच्या मानधनावर सनरायझर्स हैदराबाद संघात सामील झाला आहे. त्याचे हे मानधन आधीच्या 10.75 कोटी रुपयांच्या तुलनेत कमी आहे. दुसरीकडे झीशान अन्सारीला 40 लाख रुपये मिळतील, जी रक्कम त्याला गेल्या सिजनमध्ये ही मिळाली होती.