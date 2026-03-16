IPL 2026 : आयपीएल 2026 ला येत्या काहीच दिवसात सुरुवात होणार आहे. 28 ते 12 एप्रिल दरम्यानसाठी या स्पर्धेच्या पहिल्या सत्राचं वेळापत्रक जाहीर झालेलं आहे.   दरम्यान चेन्नई सुपरकिंग्सचे 4 सामने जाहीर झालेले आहेत. यंदा चेन्नई सुपरकिंग्सच्या संघात अनेक बदल झाले आहेत. काही स्टार खेळाडू यंदा पहिल्यांदाच आयपीएलमध्ये सीएसकेकडून पदार्पण करताना दिसू शकतात.

पूजा पवार | Updated: Mar 16, 2026, 10:59 AM IST
IPL 2026 मध्ये CSK कडून पदार्पण करणार 5 स्टार खेळाडू, संजू सॅमसन ते सरफराज खान, चेन्नई यंदा सहावी ट्रॉफी जिंकणार?
IPL 2026 : आयपीएल 2026 चं विगुल वाजलं असून येत्या 28 मार्च पासून या इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनला सुरुवात होणार आहे. बीसीसीआयने (BCCI) 11 मार्च रोजी आयपीएलचं पहिल्या सत्रातील वेळापत्रक जाहीर केलं असून यात 28 ते 12 एप्रिल दरम्यान या स्पर्धेत एकूण 20 सामने खेळवले जाणार आहेत. चेन्नई सुपरकिंग्सच्या (CSK) संघाचे 4 सामने या दरम्यान खेळवले जाणार आहेत. मागील वर्षी चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Superkings) त्यांच्या फ्लॉप परफॉर्मन्समुळे पॉईंट्स टेबलवर शेवटच्या स्थानी होती. तेव्हा यंदा आयपीएल 2026 पूर्वी (IPL 2026) चेन्नईचा संघ मजबूत करण्यासाठी संघात काही मोठे बदल करण्यात आलाय. यंदा संघात एकूण पाच असे खेळाडू संघात सामील आहेत जे पहिल्यांदाच सीएसकेची जर्सी घालून आयपीएलच्या मैदानात उतरतील. या खेळाडूंच्या येण्याने चेन्नई सुपरकिंग्सच्या संघातील फलंदाज आणि गोलंदाजीच्या विभागात मजबुती येईल अशी आशा आहे. तेव्हा यंदा कोणते खेळाडू सीएसकेकडून यंदा आयपीएलच्या 19 व्या सीजनमध्ये पदार्पण करू शकतात. 

संजू सॅमसन : 

चेन्नई सुपरकिंग्सने संजू सॅमसनला ट्रेड करून राजस्थान रॉयल्सकडून आपल्या संघात घेतलं. याच्या बदल्यात रवींद्र जडेजा आणि सॅम करन या दोघांना चेन्नईने राजस्थान रॉयल्सला देऊन टाकलं. रिपोर्ट्सनुसार संजू सॅमसनची डील 18 कोटी रुपयांना झाली. सॅमसनला आता संघाचा वरिष्ठ फलंदाज मानलं जात आहे. असं म्हंटलं जातंय की तो युवा खेळाडू आयुष म्हात्रे सह सीएसकेकडून ओपनिंगला उतरेल. संजू सॅमसनच्या येण्याने सीएसकेच्या फलंदाजीच्या लायअपमध्ये मजबुती मिळवण्याची शक्यता आहे. 

राहुल चाहर : 

भारताचा लेग स्पिनर राहुल चाहर सुद्धा आयपीएलमध्ये पहिल्यांदाच चेन्नई सुपरकिंग्सकडून खेळताना दिसणार आहे. आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनमध्ये त्याला जवळपास 5.20 कोटींना सीएसकेने खरेदी केलं गेलं होतं. चेन्नईच्या चेपॉक मैदानावरील खेळपट्टी सामान्यतः फिरकी गोलंदाजांसाठी उपयुक्त मानली जाते, अशा परिस्थितीत राहुल चहर संघासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.

सरफराज खान : 

मुंबईकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळणारा आणि भारताचा टेस्ट फलंदाज सरफराज खान याला यंदा मिनी ऑक्शनमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सने विकत घेतलं. सरफराज यापूर्वी आयपीएलमध्ये आरसीबी आणि दिल्ली कॅपिटल्स या दोन संघांकडून खेळला आहे. त्याला सीएसकेने 75 लाख रुपयांना खरेदी केलं होतं. सरफराज खानकडून संघाला अपेक्षा असेल की त्याने मिडल ऑर्डरमध्ये वेगवान धावा करून संघाला मजबुती द्यावी. 

मॅट हेनरी : 

न्यूझीलंडचा वेगवान गोलंदाज मॅट हेनरी हा सुद्धा आयपीएल 2026 मध्ये सीएसकेचा भाग आहे. मॅट हेनरीला चेन्नई सुपरकिंग्सने 2 कोटी रुपयांना खरेदी केले. मॅट हेनरी हा नव्या बॉलने विकेट घेण्याची क्षमता ठेवतो आणि त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अनेकदा स्वतःच्या संघाला जिंकवलं आहे. 

अकील हुसैन : 

वेस्टइंडीजचा स्पिनर ऑलराउंडर अकील हुसैन सुद्धा यंदा चेन्नई सुपरकिंग्सच्या संघाचा भाग आहे. तो पॉवर प्ले आणि मिडल ओवर्समध्ये चांगली गोलंदाजी करण्यासाठी ओळखला जातो. त्याची फिरकी गोलंदाजी चेन्नईच्या परिस्थितीत खूप उपयुक्त ठरू शकते.

आयपीएल 2026 चेन्नई सुपरकिंग्सच्या सामन्यांचं वेळापत्रक : 

चेन्नई सुपरकिंग्स  विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स - 30 मार्च - गुवाहाटी स्टेडियम 
चेन्नई सुपरकिंग्स  विरुद्ध पंजाब किंग्स  - 3 एप्रिल - चेपॉक स्टेडियम 
चेन्नई सुपरकिंग्स  विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - 5 एप्रिल - चिन्नस्वामी स्टेडियम 
चेन्नई सुपरकिंग्स  विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स - 11 एप्रिल - चेपॉक स्टेडियम 

आयपीएल 2026 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ  : 

कार्तिक शर्मा , प्रशांत वीर , राहुल चहर, मॅट हेन्री, अकील होसेन, मॅथ्यू शॉर्ट, झॅक फॉल्केस, सरफराज खान, अमन खान, एमएस धोनी, रुतुराज गायकवाड़, संजू सॅमसन, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, उर्विल पटेल, नूर अहमद, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, जेमी ओवरटन, गुरजापनीत सिंह, अंशुल कंबोज, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मॅट हेनरी, राहुल चाहर, जॅक फॉल्क्स. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

