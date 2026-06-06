/श्रेयस अय्यर टीम इंडियाचा कर्णधार बनताच 5 स्टार खेळाडूंचा पत्ता कट, T20 मध्ये भारताच्या नव्या युगाला सुरुवात

Team India : टी20 क्रिकेटमध्ये टीम इंडियाच्या नव्या युगाला सुरुवात झाली आहे. शनिवारी बीसीसीआयचे चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर (Ajit Agarkar) यांनी भारताच्या टी 20 संघाचा नवा कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरची घोषणा केली. भारताला टी 20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकवून देणारा कर्णधार सूर्यकुमार यादवकडून संघाचं नेतृत्व काढून घेण्यात आलं. तर 23 वर्षांच्या तिलक वर्माला उपकर्णधार बनवलं गेलं. सूर्यकुमारला फक्त कर्णधारपदावरूनच नाही तर टीम इंडियातून सुद्धा बाहेर करण्यात आलं. तर 15 वर्षांचा युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशीला सुद्धा भारतीय संघात स्थान देण्यात आलं. मात्र यासह असे 5 खेळाडू आहेत ज्यांना आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासाठी निवडलेल्या टी 20 सीरिजच्या भारतीय संघातून बाहेर ठेवण्यात आलं.
सूर्यकुमार यादव :
सूर्यकुमार यादव हा टी 20 वर्ल्ड कप विजेत्या संघाचा कर्णधार होता. मात्र वर्ल्ड कप जिंकून 3 महिने होत नाहीत तोवर बीसीसीआयने भारतीय संघासाठी नवा कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरची निवड गेली. श्रेयस अय्यर हा आगामी टी 20 सीरिजमध्ये भारतीय संघाचं नेतृत्व करेल. सूर्यकुमार यादव मागील जवळपास दोन वर्षांपासून टी 20 संघाचा कर्णधार होता, यादरम्यान भारताने एकही टी 20 सीरिज गमावली नाही, मात्र वैयक्तिक परफॉर्मन्समध्ये सूर्या कमी पडला. त्याच्या सततच्या खराब फॉर्ममुळे त्याला बाहेर बसवण्यात आलं आहे.
रिंकू सिंह :
रिंकू सिंहलाही भारतीय संघाच्या टी20 संघातून वगळण्यात आले आहे. तो नुकत्याच झालेल्या टी20 वर्ल्ड कप संघाचा भाग होता, पण श्रेयस अय्यर कर्णधार होताच त्याला संघाबाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आलाय. रिंकू सिंह सुद्धा मागील वर्षभर वाईट फॉर्ममुळे धावा करण्यात संघर्ष करत होता.
कुलदीप यादव :
श्रेयस अय्यर हा टी20 भारतीय संघाचा कर्णधार झाल्यावर कुलदीप यादवला टी20 संघातून वगळण्यात आले आहे. सिलेक्टर्सनी त्याच्या ऐवजी रवी बिश्नोईची निवड केली आहे. फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादवने भारतासाठी 54 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून 95 बळी घेतले आहेत.
मोहम्मद शमी :
गोलंदाज मोहम्मद शमीकडे सिलेक्टर्सनी पुन्हा एकदा दुर्लक्ष केलं असल्याचं दिसतंय. आयपीएल २०२६ मध्ये गोलंदाजीत चांगला परफॉर्मन्स दाखवून सुद्धा मोहम्मद शमीला आगामी टी20 सीरिजसाठी भारतीय संघात स्थान देण्यात आलं नाही.
शुभमन गिल :
शुभमन गिल हा सध्या तीन इंडियाच्या टेस्ट संघाचा भाग आहे. यासह तो भारताच्या टेस्ट आणि वनडे संघाचा कर्णधार सुद्धा आहे. आयपीएलमध्ये 700 धावा काढून सुद्धा त्याला सिलेक्टर्सनी टी20 संघासाठी निवडले नाही. शुभमन गिलने आतापर्यंत भारतासाठी 36 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. या उजव्या हाताच्या स्टार फलंदाजाने 28.03 च्या सरासरीने आणि 138.59 च्या स्ट्राइक रेटने 869 धावा केल्या असून, त्यात एका शतकाचा आणि तीन अर्धशतकांचा समावेश आहे.