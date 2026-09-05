/भारत - पाकिस्तान सामन्यात मोडणार 5 मोठे रेकॉर्डस्, स्मृति हरमनप्रीत रचणार इतिहास

IND W VS PAK W : महिला आशिया कप 2026 मध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना रात्री 8 वाजता सुरु होणार आहे. टीम इंडियाने आपले दोन्ही सामने जिंकून सेमी फायनलमध्ये स्थान निश्चित केलं आहे. तर दुसरीकडे पाकिस्तान सुद्धा आज भारताला पराभूत करून अंतिम 4 मध्ये स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न करेल.
भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यात स्मृती मंधाना, हरमनप्रीत कौर, नशरा संधू आणि कर्णधार फातिमा सना सारख्या खेळाडूंवर सर्वांचं लक्ष असेल. थायलंड विरुद्ध सामन्यात नशराने 4 ओव्हरमध्ये 6 धावा दिल्या होत्या. भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यात रेकॉर्डचा पाऊस पडू शकतो. जवळपास सर्वच भारतीय खेळाडू हे या सामन्यात रेकॉर्डस् करण्याच्या उंबरठ्यावर आहे.
महिला आंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेटमध्ये सर्वात जास्त धावांचा विक्रम न्यूझीलंडच्या सुझी बेट्सच्या नावावर आहे, तिने 4758 धावा केल्या आहेत. स्मृती मानधनाने आतापर्यंत 4681 धावा केल्या असून, सुझी बेट्सचा विक्रम मोडण्यासाठी तिला आणखी केवळ 78 धावांची गरज आहे.
4758 धावा - सूजी बेट्स
4681 धावा - स्मृति मंधाना
टी20 मध्ये सर्वाधिक षटकार ठोकण्याचा रेकॉर्ड स्मृति मंधानाने तिच्या नावावर केला आहे. त्याच्या नावावर 95 षटकार आहेत. जर स्मृती मंधानाने पाकिस्तानविरुद्ध आणखी सहा षटकार मारले, तर महिलांच्या आंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेटमध्ये 100 षटकार पूर्ण करणारी ती पहिली भारतीय फलंदाज ठरेल.
95 षटकार - स्मृति मंधाना
89 षटकार - हरमनप्रीत कौर
टी20 मध्ये पाकिस्तान विरुद्ध सर्वाधिक धावा बनवण्याचा रेकॉर्ड हा माजी कर्णधार मिताली राजच्या नावावर आहे. तिने 315 धावा केल्या आहेत. स्मृती मंधाना हा रेकॉर्ड उध्वस्त करण्यापासून केवळ 9 धावा दूर आहे. सध्या स्मृतीच्या नावावर 307 धावा आहेत. स्मृतीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावांचा मिताली राजचा विक्रम यापूर्वीच मोडला आहे.
315 धावा - मिताली राज
307 धावा - स्मृति मंधाना
हरमनप्रीत कौर आज मैदानावर उतरताच इतिहास रचणार आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 150 टी20 सामने खेळणारी ती जगातील पहिली कर्णधार ठरणार आहे. हरमनप्रीत कौरचा कर्णधार म्हणून हा 150 वा सामना असेल.
महिला आंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेटमध्ये आतापर्यंत फक्त स्मृति मंधाना आणि हरमनप्रीत कौरने 3000 धावांचा आकडा पार करू शकली. शेफाली वर्मा या रेकॉर्डपासून फक्त 7 धावा दूर आहे. शेफाली वर्माने आतापर्यंत 2993 धावा केल्या आहेत.
4681 धावा : स्मृति मंधाना
4231 धावा : हरमनप्रीत कौर
2993 धावा : शेफाली वर्मा