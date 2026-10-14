/IPL 2027 साठी किती संघ शोधतायत कर्णधार? 5 ट्रॉफी जिंकलेल्या संघाचाही लिस्टमध्ये समावेश

IPL 2027 : आयपीएल 2027 चा सीजन हा इंडियन प्रीमियर लीगचा 20 वा सीजन ठरणार असून त्याची चाहत्यांना मोठी उत्सुकतता आहे. डिसेंबर मध्ये या आयपीएल 2027 साठी मिनी ऑक्शन पार पडणार असून त्याच्या आधी नोव्हेंबर महिन्याच्या मध्यापर्यंत सर्व संघांना त्यांच्या खेळाडूंची रिटेन आणि रिलीज डेट जाहीर करण्यात आली आहे. यंदा काही फ्रेंचायझी नवीन कर्णधाराच्या शोधात आहेत. तेव्हा असे कोणते संघ आहेत याविषयी जाणून घेऊयात.
एम. एस. धोनीनंतर चेन्नईने ऋतुराज गायकवाडकडे संघाची धुरा सोपवली. परंतु ऋतुराजची कामगिरी फारशी प्रभावी राहिलेली नाही. ऋतुराज गायकवाड अजूनही चेन्नई सुपरकिंग्सचा कर्णधार आहे. मात्र पुढील सीजनमध्ये संजू सॅमसनला कर्णधारपद मिळू शकेल अशी चर्चा आहे.
गेल्या वर्षी लखनऊ संघाचे नेतृत्व करणाऱ्या ऋषभ पंतने आता 'ट्रेड'द्वारे दिल्ली कॅपिटल्समध्ये पुनरागमन केलं आहे. सध्या एलएसजी (LSG) मधील कर्णधाराचे पद रिक्त आहे. तेव्हा आयपीएल २०२७ मध्ये लखनऊचा संघ कर्णधाराच्या शोधात असणार आहे.
मागच्या सीजनमध्ये अक्षर पटेलने दिल्ली कॅपिटल्सचे नेतृत्व केले होते. मात्र यावेळी ऋषभ पंत संघात परतला आहे. कर्णधारपद पुन्हा ऋषभ पंतकडे सोपवले जाईल का, हे पाहणं महत्वाचं आहे. के.एल. राहुल हा देखील एक पर्याय आहे. मात्र अद्याप फ्रेंचायझीने याबाबत अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
आयपीएल 2024 मध्ये मुंबई इंडियन्सने रोहित शर्माकडून कर्णधारपद काढून घेत हार्दिक पांड्याकडे सोपवलेलं. मात्र मागील तीन सीजनमध्ये त्याच्या नेतृत्वात संघाचा परफॉर्मन्स चांगला नव्हता. मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार हार्दिक पांड्या आगामी सीजनपूर्वी मुंबई संघातून बाजूला होण्याची शक्यता आहे. अद्याप याची कोणतीही अधिकृत घोषणा किंवा माहिती पुढे आली नसली तरी पुढील सीजनमध्ये मुंबई इंडियन्सला नवा कर्णधार मिळणार हे आता जवळपास निश्चित आहे.
अजिंक्य रहाणेच्या निवृत्तीनंतर आता हे निश्चित आहे की आयपीएल 2027 मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सला नवीन कर्णधार मिळेल. संघात ही जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी रिंकू सिंग आघाडीवर असला तरी ट्रेडद्वारे सूर्यकुमार यादव केकेआरमध्ये सामील होऊ शकतो अशी सुद्धा चर्चा आहे.
पॅट कमिन्स सनरायझर्स हैदराबादचा कर्णधार आहे. परंतु त्याला वर्कलोड मॅनेजमेंटमुळे कर्णधारपदावरून बाजूला केलं जाऊ शकतं. मागील सीजनमध्ये ईशान किशनने पॅट कमिन्सच्या अनुपस्थितीत सनरायझर्स हैदराबादचं नेतृत्व केलं होतं. तो नवीन कर्णधार बनण्याच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे.