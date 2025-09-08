'मी अक्षरश: रडलो, त्यांनी मला खूप दुखावलं...' ख्रिस गेलने IPL संघावर केले आरोप, निवृत्तीबाबत केला मोठा खुलासा

Chris Gayle : वेस्ट इंडिजचा माजी विस्फोटक फलंदाज ख्रिस गेलने (chris gayle) 2009 मध्ये इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये पदार्पण केलं. यात त्याने केकेआर, आरसीबी आणि पंजाब किंग्स (Punjab Kings) या संघांचं प्रतिनिधित्व करताना एकूण 142 सामने खेळले. ख्रिस गेलने त्याचे शेवटचे चार सीजन 2018 ते 2021 हे पंजाब किंग्सकडून खेळले. मात्र त्यानंतर 2022 मध्ये ख्रिस गेलने आयपीएलमधून माघार घेतली. आयपीएलमध्ये (IPL) खेळणं सोडल्यावर आता अनेक वर्षानंतर त्याने आयपीएल संघाकडून त्याला मिळालेल्या वागणुकीबाबत मोठा खुलासा केला आहे.
आयपीएलमध्ये केकेआर आणि आरसीबीकडून खेळताना ख्रिस गेलने उत्तम कामगिरी केली. त्याच्यासाठी पंजाब किंग्स सोबतच 2019 सीजन सुद्धा चांगलं गेलं, यात त्याने 490 धावा केल्या. पण त्यानंतर 2020 आणि 2021 मध्ये ख्रिस गेलला पंजाबच्या प्लेईंग 11 मध्ये जागा मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. दरम्यान त्याला जास्त सामने खेळण्याची संधी मिळाली नाही. 2020 मध्ये त्याने केवळ 7 सामने यात 193 धावा केल्या तर 2021 मध्ये त्याने 10 सामने खेळले. ज्यात त्याचं प्रदर्शन काही खास नव्हतं. त्याने शेवटच्या सीजनमध्ये केवळ 193 धावा केल्या.
ख्रिस गेलंने शुभंकर मिश्राच्या पॉडकास्टमध्ये म्हटले, 'पंजाबसोबत माझा आयपीएलचा कार्यकाळ अकाली संपला. किंग्ज इलेव्हनमध्ये माझा अनादर झाला. लीगसाठी खूप काही करणाऱ्या आणि मूल्य मिळवून देणाऱ्या वरिष्ठ खेळाडू म्हणून मला योग्य वागणूक मिळाली नाही असे मला वाटले. त्यांनी मला तिथे लहान मुलासारखं वागवलं. आयुष्यात पहिल्यांदाच मला वाटतहोतं की मी नैराश्यात जाईन. मी खूप दुखावलो आणि अनिल कुंबळेशी बोलताना तर मला रडू कोसळलं. मी त्याच्यावर आणि ज्या प्रकारे फ्रँचायझी चालवण्यात येत होती ती पद्धत पाहून मी निराश झालो होतो. केएल राहुलने मला फोन करून म्हटलं, 'ख्रिस, थांब, तू पुढचा सामना खेळशील'. पण मी त्याला शुभेच्छा दिल्या, माझी बॅग पॅक केली आणि बाहेर पडलो'.
'यूनिवर्स बॉस' म्हणून प्रसिद्ध असलेला वेस्टइंडीजचा फलंदाज ख्रिस गेल आयपीएलमध्ये कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि पंजाब किंग्ससाठी खेळला. त्याने आयपीएलमध्ये 142 सामन्यात 4,965 धावा केल्या. ज्यात 6 शतक आणि 31 अर्धशतकांचा समावेश होता. 2013 मध्ये पुणे वॉरियर्सविरुद्ध आयपीएलच्या इतिहासात सर्वाधिक वैयक्तिक धावसंख्या (175) करण्याचा विक्रमही गेलच्या नावावर आहे. ख्रिस गेलने पंजाब किंग्जकडून चार हंगाम खेळले आणि 41सामन्यांमध्ये 36.18 च्या सरासरीने 1339 धावा केल्या, ज्यात 1 शतक आणि 10 अर्धशतकांचा समावेश आहे. तो सध्या फ्रँचायझीचा सहावा सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू आहे.
