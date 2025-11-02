चाहत्यांना धक्का! पुढल्या वर्ल्डकपचा संघ निवडताना माझी अडचण नको म्हणत दिग्गज क्रिकेटरने जाहीर केली निवृत्ती

Big Player Announce Retirement: भारत आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यान पाच सामन्यांची टी-20 मालिका सुरु आहे. या मालिकेमधील दोन सामने झाले असून तीन सामने शिल्लक आहेत. या तीन सामन्यांकडे क्रिकेट चाहते लक्ष लावून आहेत. पुढील सामन्यांसाठी उत्सुक असलेल्या क्रिकेट चाहत्यांना एक मोठा धक्का देणारी बातमी समोर येत आहे. एका दिग्गज क्रिकेटपटूने भारत-ऑस्ट्रेलिया टी-20 मालिका सुरु असतानाच निवृत्तीची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे या खेळाडूने आयपीएलमधील एका संघाचंही नेतृत्व केलं आहे. आता या खेळाडूने 93 अंतरराष्ट्रीय टी-20 सामन्यानंतर या सर्वात छोट्या स्वरुपाच्या क्रिकेटमधून निवृत्त होणार असल्याची घोषणा केली आहे.
जगातील सर्वात उत्तम खेळाडूंपैकी एक असण्याबरोबरच आपल्या विनम्रतेने सर्वांना आपलसं करुन घेणारा आणि टी-20 मधून निवृत्ती जाहीर करणारा हा खेळाडू आहे केन विल्यमसन! न्यूझीलंडच्या या माजी कर्णधाराने एकदिवसीय क्रिकेट आणि कसोटीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी सर्वात छोट्या फॉरमॅटचं क्रिकेट सोडलं आहे. टी-20 क्रिकेट म्हणजे वाकडेतिकडे फटके मारणे हा समज आपल्या तंत्रशुद्ध फलंदाजीने खोडून काढणारा खेळाडू अशी केन विल्यमसनची ओळख आहे. त्याने 2011 मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध टी-20 आंतरराष्ट्रीय (T20I)सामन्यांमध्ये पदार्पण केलं. 2 नोव्हेंबर 2025 रोजी इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेनंतर टी-20 क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली.
निवृत्तीच्या वेळी विल्यमसन टी-20 मध्ये न्यूझीलंडचा दुसरा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे. मार्टिन गप्टिल हा एकमेवर खेळाडू धावांबाबतीत विल्यमसनच्या पुढे आहे. विल्यमसनने टी-20 अंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये आपल्या संघाला 2021 च्या टी-20 वर्ल्ड कप फायनलपर्यंत नेलं. याच फायनलमध्ये विल्यमसनने 85 धावांची निर्णायक खेळी केली. 2024 मध्ये T20 वर्ल्ड कपमध्ये विल्यमसन कर्णधार म्हणून खेळला, पण संघ ग्रुप स्टेजवरच स्पर्धेतून बाहेर पडला. माझ्या निवृत्तीमुळे संघाला 2026 च्या T20 वर्ल्ड कपसाठी अधिक स्पष्टता मिळेल, असे विल्यमसनने म्हटले आहे. विशेष म्हणजे आयपीएलमधील 46 सामन्यामध्ये सनरायझर्स हैदराबादचं नेतृत्व केलं आहे.
केन विल्यमसन हा भारतीय क्रिकेट चाहत्यांमध्ये त्यांच्या विनम्रपणामुळे लोकप्रिय असला तरी तो उत्तम क्षेत्ररक्षक असण्याचा भारतीयांना अनेकदा चीड यायची. कारण बऱ्याच महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये केन विल्यमसनने स्लीपमध्ये विराट, रोहितचे उत्तम झेल घेतले आहेत. अनेकदा हे झेल सामना फिरवणारे ठरले आहेत.
टी-20 मध्ये विल्यमसनची भूमिका मुख्यतः मधल्या फळीतील आणि आघाडीच्या फलंदाजीची राहिली. त्याने वेगवान गोलंदाज आणि फिरकी दोघांचाही जमेल तसा दमदार समाचार घेतला. जरी त्याचा स्ट्राईक रेट T20 साठी मध्यम असला तरी त्याने एकूण 18 अर्धशतके झळकावली, पण त्याच्या नावावर टी-20 मध्ये एखही शतक नाही. गोलंदाजीमध्येही त्याने या शॉर्ट फॉरमॅटमध्ये चमक दाखवत सहा विकेट्स आपल्या नावावर केल्यात हे फारच कमी क्रिकेट चाहत्यांना ठाऊक आहे.