'तो भारतासाठी बुमराहपेक्षाही अधिक मौल्यवान', 'या' खेळाडूचं नाव घेत 2026 च्या वर्ल्डकपचं भाकित

Indian Cricketer More Valuable Than Jasprit Bumrah: भारतीय क्रिकेट संघात सध्याच्या घडीला सर्वात महत्त्वाचा खेळाडू कोण? असा प्रश्न विचारला तर अनेकजण जसप्रीत बुमराहचं नाव घेतील. विराट कोहली, रोहित शर्मासारखे खेळाडू केवळ एकदिवसीय क्रिकेट खेळत असल्याने सर्वच फॉरमॅटमध्ये खेळणारा बुमराह हाच सर्वाधिक अनुभवी क्रिकेटपटू आहे. मात्र असं असलं तरी भारताचे माजी फलंदाज आणि चेन्नई सुपर किंग्जमधील माजी खेळाडू सुब्रमण्यम बद्रीनाथ यांना असं वाटत नाही. सर्वात मैल्यवान खेळाडू म्हणून त्यांनी शुभमन, बुमराह, अभिषेक शर्माचं नाव न घेता एका वेगळ्याच खेळाडूचं नाव घेतलं असून त्यावरुन दोन गट पडल्याचं दिसत आहे.
सुब्रमण्यम बद्रीनाथ यांनी ज्या खेळाडूला बुमराहपेक्षाही मैल्यवान म्हटलं आहे त्याचं नाव आहे, वरुण चक्रवर्ती! बद्रीनाथ यांनी फिरकी गोलंदाज वरुण चक्रवर्तीचे तोंड भरुन कौतुक केले आहे. "जगातील नंबर एक टी-२० गोलंदाज वरुण हा जसप्रीत बुमराहपेक्षाही टीम इंडियासाठी अधिक मौल्यवान आहे," असं ब्रदीनाथ यांनी म्हटलं आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील अलिकडच्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत वरुण चक्रवर्तीने शानदार गोलंदाजी केली. 34 वर्षीय या खेळाडूने सर्व सामने खेळले आणि तीन डावात पाच विकेट्स घेतल्या. त्याने ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांना मोकळेपणाने खेळण्याची संधी नाकारली.
बद्रीनाथ यांनी 'स्टार स्पोर्ट्स'ला दिलेल्या मुलाखतीत हे भाष्य केलं. "आकडेवारी दर्शवते की वरुण चक्रवर्ती हा जगातील नंबर एकचा टी-20 गोलंदाज आहे. तो बुमराहपेक्षाही मौल्यवान आहे. जेव्हा जेव्हा संघाला त्याची गरज असते, मग ते पॉवरप्लेमध्ये असो, मिड-ओव्हर्समध्ये असो किंवा 18 व्या षटकात असो, वरुण नेहमीच कर्णधाराची पहिली पसंती असतो. त्याने त्याचा खेळ वेगळ्या पातळीवर नेला आहे. प्रकृतीसंदर्भातील समस्येमुळे संघातून बाजूला झाल्यानंतर, त्याचे उत्कृष्ट पुनरागमन झाले आहे आणि तो आता स्वतःच्या एका नव्या व्हर्जनसारखा दिसत आहे," असं बद्रीनाथ म्हणाले.
सुब्रमण्यम बद्रीनाथ यांनी आगामी टी-20 वर्ल्डकप संदर्भातही एक महत्त्वाचं भाकित केलं आहे. "तो (वरुण चक्रवर्ती) भारतासाठी एक प्रमुख शस्त्र आहे. वरुण चक्रवर्ती (भारतात होणाऱ्या) आगामी टी-20 विश्वचषकात भारतासाठी एक प्रमुख खेळाडू ठरू शकतो. ज्या दिवशी वरुण चांगली कामगिरी करेल, त्या दिवशी भारताच्या विजयाची शक्यता वाढेल," असा विश्वास बद्रीनाथ यांनी व्यक्त केला आहे.
वरुण चक्रवर्तीने 2021 मध्ये भारतासाठी टी-20 मध्ये पदार्पण केले होते, परंतु 2021 च्या टी-20 विश्वचषकात त्याच्या खराब कामगिरीमुळे त्याला संघातून वगळण्यात आले होते. तो आयपीएल 2024 मध्ये शानदार कामगिरी करत टीम इंडियामध्ये परतला. तेव्हापासून त्याने सातत्याने चांगली कामगिरी केली आहे. 2024 मध्ये खेळल्या गेलेल्या 7 टी-20 सामन्यांमध्ये वरुणने 17 बळी घेतले आणि 2025 मध्ये आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या 16 सामन्यांमध्ये 26 बळी घेतले. अलीकडील ऑस्ट्रेलिया मालिकेतही वरुणने शानदार कामगिरी केली. त्याने कसून गोलंदाजी केली. भारताने मालिका 2-1 अशी जिंकली.