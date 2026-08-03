'या' खेळाडूने घेतली शुभमन गिलची जागा, कोण आहे कन्हैया वाधवान? अर्शदीप सिंगही खेळणार

क्रिकेट चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे, आता भारतामध्ये भरपूर देशांतर्गत क्रिकेट चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे. भारताचे अनेक स्टार खेळाडू हे या देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धेमध्ये त्यांच्या संघासाठी खेळताना दिसणार आहेत. भारताचा संघ हा 15 ऑगस्टपासून सुरु होणाऱ्या श्रीलंकेविरुद्ध कसोटी मालिकेसाठी श्रीलंकेला जाणार आहे. त्यानंतर भारतामध्ये देशांतर्गत क्रिकेटच्या स्पर्धेची घोषणा बीसीसीआयने केली आहे. बीसीसीआयने 23 ऑगस्टपासून दुलीप ट्रॉफीचे आयोजन केले आहे, त्यामुळे काही स्टार खेळाडू हे दुलीप ट्रॅाफीमध्ये सहभाग होणार नाहीत. आता उत्तर विभागाचे कर्णधारपद हे शुभमन गिलच्या हातात सोपवण्यात आले होते पण या सिझनमध्ये हे कर्णधारपद कन्हैया वाधवान यांच्याकडे आहे.
भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिलची जबाबदारी सांभाळणारा कन्हैया वाधवान कोण आहे यासंदर्भात चाहत्यांना प्रश्न आहे. शुभमन गिलऐवजी कन्हैया वाधवानला दुलीप ट्रॉफीमध्ये उत्तर विभागाचे कर्णधारपद देण्यात आले आहे. त्याच्या कर्णधारपदाखाली अनेक स्टार खेळाडू खेळताना दिसतील. कन्हैया वाधवान याच्याबद्दल सांगायचे झाले तर कन्हैया हा जम्मू आणि काश्मीरचा एक स्टार यष्टीरक्षक-फलंदाज आहे. त्याने आपल्या संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मागील सिझनमध्ये कन्हैया वाधवान हा उत्तर विभागाचा भाग होता, त्याने मागील सिझनमध्ये चांगली कामगिरी देखील त्याच्या संघासाठी केली होती.
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खेळाडूच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने 16 प्रथम-श्रेणी सामन्यांमध्ये, कन्हैयाने एका शतक आणि सहा अर्धशतकांसह 40.13 च्या सरासरीने 883 धावा केल्या आहेत. मात्र, गेल्या हंगामात दुलीप ट्रॉफीमध्ये कन्हैयाने तीन डावांत केवळ 99 धावा केल्या होत्या. या सिझनमध्ये त्याला संघाची मोठी जबाबदारी देण्यात आली आहे त्यामुळे त्याच्याकडे स्वत:ला सिद्ध करण्याची संधी असणार आहे. कन्हैयाच्या संघात अब्दुल समद, आयुष बडोनी, अर्शदीप सिंग आणि अंशुल कंबोज यांसारखे स्टार खेळाडू आहेत. त्यामुळे, कन्हैयाला मैदानावर त्यांना सांभाळावे लागेल.
कन्हैया वाधवन (कर्णधार), आयुष बडोनी (उपकर्णधार), सनत संगवान, कामरान इकबाल, यश ढुल, आयुष दोसेजा, अब्दुल समद, निशांत सिंधू, अर्जुन शर्मा, आबिद मुश्ताक, अर्शदीप सिंह, सुनील कुमार, अंशुल कंबोज, युधवीर सिंह और निखिल कश्यप.