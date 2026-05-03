GT vs PBKS : आज पंजाब किंग्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये सामना सुरु असताना पंजाबचे फलंदाज गुजरातच्या गोलंदाजीसमोर फेल झाले. संघाने जेव्हा 45 धावांवर 5 विकेट्स गमावल्यानंतर संघाचा युवा फलंदाजाने खेळी सांभाळली आणि अर्धशतक झळकावले, हा अर्धशतक झळकावणारा सूर्यांश शेंडगे कोण आहे याबद्दल जाणून घ्या. 

शुभांगी मेरे | Updated: May 3, 2026, 09:49 PM IST
6,6,4,4,6...पंजाबने 45 धावांवर 5 विकेट्स गमावल्यानंतर या खेळाडूने राखली लाज! कोण आहे सूर्यांश शेडगे?
Who is Suryansh Shedge : पंजाब किंग्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये सामना खेळवला गेला, या सामन्यामध्ये पंजाब किंग्सचे पहिले पाच फलंदाज गुजरातच्या गोलंदाजांसमोर फेल ठरले. मागील सामन्यात आणि आजच्या सामन्यामध्ये पंजाब किंग्जच्या संघाने शशांक सिंह या जखमी असल्यामुळे त्याच्या जागेवर सूर्यांश शेंडगे त्याला संघामध्ये स्थान मिळाले होते. आजच्या सामन्यामध्ये जेव्हा संघाने पाच विकेट्स गमावल्यानंतर युवा खेळाडूने कठिण काळामध्ये संघासाठी अर्धशतक झळकावले. त्याने या खेळीनंतर आता सोशल मिडियावर त्याबद्दल चर्चा सुरु झाली आहे. त्याने आतापर्यत संघासाठी कशी कामगिरी केली आणि त्याचे देशांतर्गत सामन्यांमध्ये कशी आकडेवारी राहिली आहे यासंदर्भात जाणून घ्या. 

आजच्या सामन्यातील सूर्यांश शेडगेची कामगिरी

आजच्या सामन्यामध्ये सूर्यांश शेडगे याने दमदार अर्धशतक झळकावले, सहाव्या स्थानावर फलंदाजीला आल्यानंतर त्याने संघासाठी 29 चेंडूमध्ये 57 धावा केल्या. यामध्ये त्याने 5 षटकार आणि 3 चौकार मारले. 16 व्या षटकात त्याने विकेट गमावला, कगिसो रबाडा याने त्याचा विकेट घेतला. आजच्या सामन्यामध्ये त्याने मनव सुथार याच्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये त्याने पाच चेंडूवर 26 धावा मारल्या. 

कोण आहे सूर्यांश शेडगे

सूर्यांश शेडगेबद्दल सांगायचे झाले तो मुंबईचा राहणारा आहे, तो मुंबईकडून डोमेस्टीक क्रिकेट खेळतो. त्याचबरोबर तो ऑलराउंडर आहे, मागील वर्षी आयपीएल 2025 मध्ये त्याला पंजाब किंग्सने विकत घेतले होते. मागील वर्षी मेगा ऑक्शनमध्ये पंजाबच्या संघाने 30 लाख रुपयांना त्याला विकत घेतले होते. त्याचबरोबर त्याने मागील वर्षी 2025 मध्ये त्याने गुजरात टायटन्सविरुद्ध आयपीएलमध्ये पदार्पण केले होते. 

डोमेस्टीक क्रिकेटमधील सूर्यांश शेडगेच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने आतापर्यत 23 आयपीएल सामने खेळले आहेत, यामध्ये 198 धावा केल्या आहे. तो पंजाब किंग्जसाठी विशेषत: फिनिशरची भूमिका साकारतो. त्याचबरोबर लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्याने आतापर्यत 9 सामने खेळले आहेत यामध्ये त्याने 95 धावा केल्या आहेत, तर 9 विकेट्स त्याच्या नावावर आहेत. रणजी ट्रॅाफीमध्ये त्याने 7 सामन्यामध्ये त्याने 404 धावा केल्या आहेत, यामध्ये त्याने 4 अर्धशतके आणि त्याची सर्वात्तम 99 ची खेळी आहे. 

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

