बेटिंगचा पैसा टीमपेक्षा अधिक महत्त्वाचा; तडकाफडकी कॅप्टन बदलण्याचं खरं कारण समोर

Player Sacked As Captain: जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांना धक्का देणारा एक निर्णय सोमवारी घेण्यात आला. एका प्रसिद्ध कर्णधाराची अचानक उचलबांगडी करण्यात आली आहे. या निर्णयाने सर्वांनाच धक्का बसला. ज्या खेळाडूबद्दल हा निर्णय झाला तो एक उत्तम सलामीवीर असून त्याच्या नावावर अनेक विक्रम आहेत. मात्र क्रिकेट बोर्डाने पुढचा मागचा कोणताही विचार न करता त्याला तडकाफडकी पदावरुन हटवलं. ज्या क्रिकेटपटूबद्दल आपण बोलतोय त्याचं नाव आहे मोहम्मद रिझवान! पकिस्तानच्या या सलामीवीराला पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डाने कर्णधारपदावरुन दूर केलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा संघ पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर येण्यापूर्वीच डावखुऱ्या हाताचा वेगवान गोलंदाज शाहीन शाह आफ्रिदीकडे संघाची धुरा सोपवण्यात आलीये. मात्र या नेतृत्व बदलासंदर्भात एक अत्यंत रंजक माहिती समोर आलीये.
पीसीबीने अचानक केलेल्या बदलाचे औपचारिक स्पष्टीकरण दिलेले नसले तरी, 'टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम'ने रिझवानला हटवण्यामागील खरं कारण अगदीच विचित्र असल्याचं वृत्त दिलं आहे. रिझवान हा बेटिंग कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याविरोधात आहे. रिझवानने घेतलेली तत्वनिष्ठ भूमिका त्याला महागात पडली अन् त्याला कर्णधारपद सोडावं लागल्याचं सांगितलं जात आहे. "मी बेटिंग कंपन्यांना पाठिंबा देणार नाही, असं रिझवानने पीसीबीला कळवले होते. हेच त्याच्या हकालपट्टीमागील मुख्य कारण ठरलं आहे. तो पीसीबीच्या सरोगेट बेटिंग कंपन्यांशी सहकार्याच्या विरोधात होता," असे पीसीबीच्या सूत्रांनी सांगितल्याचं वृत्तात म्हटले आहे.
रिझवानने अशी भूमिका घेण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. या वर्षाच्या सुरुवातीला, सेंट किट्स आणि नेव्हिस पॅट्रियट्ससोबत कॅरिबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) मध्ये असतानाही त्याने अशीच भूमिका घेतलेली. यष्टीरक्षक-फलंदाजाने संघाच्या मुख्य प्रायोजक असलेल्या बेटिंग कंपनीचा लोगो असलेली जर्सी घालण्यास रिझवानने नकार दिला होता. रिझवानने प्रायोजकांच्या ब्रँडिंगशिवाय सुधारित जर्सीमध्ये खेळला होता. त्याचा हा निर्णय कौतुकास्पद ठरला होता. त्यावरुन वादालाही तोंड फुटलं होतं.
या प्रकरणामुळे क्रीडा प्रायोजकांची नैतिकता पुन्हा चर्चेत आली आहे. विशेषतः पाकिस्तानसारख्या देशांत जुगार बेकायदेशीर असताना आणि जुगार हा इस्लामिक तत्त्वांच्या विरुद्ध असतानाही आर्थिक हितासाठी असं धाडस क्रिकेट मंडळ करत असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. पाकिस्तानचा माजी कर्णधार रशीद लतीफने असंही सूचित केलं आहे की रिझवानने पॅलेस्टाईनला दिलेल्या खुल्या समर्थनामुळे त्याला काढून टाकण्याचा निर्णय सहज घेणं शक्य झालं असेल.
"जर त्याने पॅलेस्टाईनबद्दल भाष्य केलं असेल तर तुम्ही त्याला कर्णधारपदावरून काढून टाकाल का? इस्लामिक देशात गैर-इस्लामी कर्णधार असतील ही मानसिकता अत्यंत वाईट आहे," असं लतीफने त्याच्या यूट्यूब चॅनल 'कॉट बिहाइंड'वर म्हटले आहे. रिझवानला काढून टाकणं हा मागील दोन वर्षांमधील सातवा नेतृत्व बदल निर्णय ठरला आहे. मार्च 2023 पासून तीन वेगवेगळ्या पीसीबी प्रशासनांतर्गत किमान सात वेळा नेतृत्व बदल झाले आहेत.
ऑक्टोबर 2024 मध्ये मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये कर्णधार म्हणून रिझवानची नियुक्ती बाबर आझमच्या राजीनाम्यानंतर करण्यात आलेली. त्याचा कार्यकाळ एका वर्षापेक्षा कमी होता. आता, शाहीन आफ्रिदी पुन्हा एकदा एकदिवसीय संघाचे नेतृत्व करणार आहे, ज्याने यापूर्वी 2023 आणि 2024 मध्ये मर्यादित क्रिकेटमधील कर्णधार म्हणून काही काळ काम केले आहे. तो 4 ते 8 नोव्हेंबर दरम्यान फैसलाबाद येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी संघाचे नेतृत्व करेल.
दरम्यान, दुसरीकडे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानेही आता जुगार आणि बेटींगसंदर्भातील कंपन्यांकडून प्रायोजकत्व स्वीकारणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे.