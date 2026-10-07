/IND vs AUS सामन्यादरम्यान नरेंद्र मोदी स्टेडियमला ​​बॉम्बने उडवण्याची दिली धमकी! 15 मिनिटात संपला सामना

भारत अंडर 19 संघाचे सध्या मल्डी डे सिरीज सुरु आहे, भारत 19 वर्षांखालील आणि ऑस्ट्रेलिया 19 वर्षांखालील यांच्यातील दुसरा अनधिकृत कसोटी सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला गेला. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने ऑस्ट्रेलियाला 10 विकेट्सने पराभूत करुन मोठा विजय नोंदवला आहे. या सामन्याचे आयोजन हे नरेंद्र मोदी मैदानावर करण्यात आले होते. सामन्यादरम्यान धक्कादायक घटना समोर आली आहे, भारत 19 वर्षांखालील आणि ऑस्ट्रेलिया 19 वर्षांखालील यांच्यातील सामना सुरु असताना बॉम्बची धमकी मिळाल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे भितीचे वातावरण पसरले आहे.
थोड्याच वेळात भारताने 10 गडी राखून सामना जिंकला आणि सामना संपला. भारत अंडर-19 आणि ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 यांच्यामध्ये सामना सुरु होता. या सामन्यामध्ये गुजरात क्रिकेट असोसिएशनला बॉम्बस्फोटाची धमकी देणारा एक ईमेल आला. गुजरात क्रिकेट असोसिएशनला हा ईमेल सकाळी 11 वाजता आला होता, त्यानंतर असोसिएशनने पोलिसांशी संपर्क साधला. स्टेडियमव्यतिरिक्त, अहमदाबाद उच्च न्यायालय आणि शाळांनाही बॉम्बच्या धमक्या मिळाल्या. यानंतर, पोलिसांचे सायबर सेल स्टेडियमवर पोहोचले. असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, असे यापूर्वीही अनेक वेळा घडले आहे. आयपीएल आणि 2023 च्या विश्वचषकादरम्यानही स्टेडियमला बॉम्बच्या धमक्या मिळाल्या होत्या.
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दोन्ही संघांना या धमकीबद्दल उशिरा माहिती देण्यात आली आणि दुपारी 1 वाजण्याच्या सुमारास दोन्ही संघ स्टेडियमवरून आपापल्या हॉटेलमध्ये परतले. तपास करण्यासाठी सायबर सेलचे एक पथक स्टेडियमवर पोहोचले आणि ही एक अफवा असल्याचे त्यांनी निश्चित केले. दुपारी 1 वाजेपर्यंत दोन्ही संघांतील खेळाडू स्टेडियम सोडून गेले होते आणि त्यानंतरच पोलिसांनी तपशील उघड केला. तथापि, बुधवारी बॉम्बची धमकी मिळालेले नरेंद्र मोदी स्टेडियम हे एकमेव ठिकाण नव्हते. गुजरात उच्च न्यायालय आणि शाळा व महाविद्यालयांनाही असेच ईमेल पाठवण्यात आले होते. गुजरात क्रिकेट असोसिएशनने ईमेलला तात्काळ प्रतिसाद दिला आणि पोलिसांना माहिती दिली.
जीसीएचे सचिव अनिल पटेल यांनी नंतर सांगितले की, त्यांनी तात्काळ पोलिसांशी संपर्क साधला होता. स्पोर्टस्टारच्या वृत्तानुसार, पटेल म्हणाले, "आम्हाला ईमेल मिळताच आम्ही तात्काळ पोलिसांना माहिती दिली. 2023 च्या विश्वचषक आणि आयपीएल दरम्यानच्या घटनांसहित, असे यापूर्वीही अनेक वेळा घडले आहे." भारतीय अंडर 19 संघाने ऑस्ट्रेलिया पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये पराभूत करुन मालिका जिंकली आहे.