Marathi News
BCCIच्या नियमांचा मोठा फटका! IPL 2026 च्या लिलावात 'हे' 3 दिग्गज खेळाडू बाहेर; कारण...

IPL 2026 Auction: आयपीएल 2026 चा लिलाव 16 डिसेंबर रोजी अबू धाबी येथे होणार आहे. बीसीसीआयच्या कडक नियमांमुळे काही क्रिकेटपटू इच्छा असूनही सहभागी होऊ शकणार नाहीत.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 19, 2025, 07:11 AM IST
IPL 2026 Auction: अबू धाबीमध्ये 16 डिसेंबरला होणाऱ्या आयपीएल 2026 मिनी ऑक्शनमध्ये जगभरातील नामांकित टी20 स्टार्सवर बोली लागणार आहे. मात्र BCCIच्या कडक नियमांमुळे काही मोठी नावं लिलावात सहभागी होऊ शकणार नाहीत. यामध्ये इंग्लंडचा टेस्ट कॅप्टनही सामील आहे.

लिलावात फक्त 77 स्लॉट रिकामे

दहा फ्रँचायझींनी मिळून पुढील हंगामासाठी 173 खेळाडूंना रिटेन केले आहे. त्यामुळे आता लिलावात फक्त 77 जागांवर बोली लागणार आहे. आंद्रे रसेल, ग्लेन मॅक्सवेल, डेविड मिलर यांसारखे सुपरस्टार्स उपलब्ध असतील, परंतु काही दिग्गजांना नियमांमुळे मजल मारता येणार नाही.

BCCIचे नवीन नियम ठरले निर्णायक

IPL 2025 मेगा ऑक्शनपूर्वी BCCIने दोन मोठे नियम लागू केले होते

1) मेगा ऑक्शन रजिस्ट्रेशन नियम

परदेशी खेळाडूंना मेगा ऑक्शनसाठी नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले. जर एखाद्या खेळाडूने त्या वर्षी रजिस्ट्रेशन केले नाही, तर तो पुढील सीझनच्या लिलावात सहभागी होण्यास अपात्र ठरतो.

2)  सीझनमधून माघार - दोन वर्षांचा बॅन

लिलावात विकत घेतल्यानंतर जर एखाद्या खेळाडूने सीझन सुरू होण्यापूर्वीच स्पर्धेतून माघार घेतली, तर त्या खेळाडूला 2 वर्षे IPL लिलावात भाग घेण्यास बंदी असेल.

'हे' 3 दिग्गज खेळाडू IPL 2026 लिलावाबाहेर

1. बेन स्टोक्स (इंग्लंड टेस्ट कॅप्टन)

बेन स्टोक्सने मागील मेगा ऑक्शनमध्ये स्वतःचं नाव नोंदवलं नव्हतं. त्याने शरीरसौष्ठव, फिटनेस आणि इंग्लंडसाठी करिअर वाढवण्याच्या कारणास्तव IPL पासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला होता. मेगा ऑक्शनमध्ये रजिस्ट्रेशनच नसल्याने ते 2026 मिनी ऑक्शनसाठी अनधिकृत ठरले.

2. हॅरी ब्रूक (इंग्लंड वनडे आणि T20 कॅप्टन)

2024 मध्ये आजीच्या निधनामुळे त्याने IPL मधून माघार घेतली. 2025 मेगा ऑक्शनमध्ये दिल्लीने त्याला 6.25 कोटींना खरेदी केलं होतं, पण त्याने इंग्लंडसाठी फोकस करण्याच्या कारणावरून टुर्नामेंट सुरू होण्यापूर्वीच नाव परत घेतले. त्यामुळे नियमांनुसार त्याच्यावर 2 वर्षांची बंदी लागू झाली आणि तो या वर्षीच्या लिलावात हजर होऊ शकत नाहीत.

3. जेसन रॉय (इंग्लंड ओपनिंग स्टार)

जेसन रॉयने IPL 2024 साठी व्यक्तिगत कारणांमुळे टूर्नामेंट टाळली. 2025 च्या मेगा ऑक्शनमध्ये त्याचं नावच नव्हतं.  मेगा ऑक्शनमध्ये अनुपस्थित राहिल्यामुळे ते IPL 2026 च्या मिनी ऑक्शनमध्ये पात्र ठरत नाहीत.

या नियमांमुळे अनेक मोठी नावं क्रिकेटच्या सर्वात लोकप्रिय लीगमधून बाहेर पडत आहेत, आणि फ्रँचायझींसाठीही हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

