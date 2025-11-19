BCCIच्या नियमांचा मोठा फटका! IPL 2026 च्या लिलावात 'हे' 3 दिग्गज खेळाडू बाहेर; कारण...

IPL 2026 Auction: अबू धाबीमध्ये 16 डिसेंबरला होणाऱ्या आयपीएल 2026 मिनी ऑक्शनमध्ये जगभरातील नामांकित टी20 स्टार्सवर बोली लागणार आहे. मात्र BCCIच्या कडक नियमांमुळे काही मोठी नावं लिलावात सहभागी होऊ शकणार नाहीत. यामध्ये इंग्लंडचा टेस्ट कॅप्टनही सामील आहे.
दहा फ्रँचायझींनी मिळून पुढील हंगामासाठी 173 खेळाडूंना रिटेन केले आहे. त्यामुळे आता लिलावात फक्त 77 जागांवर बोली लागणार आहे. आंद्रे रसेल, ग्लेन मॅक्सवेल, डेविड मिलर यांसारखे सुपरस्टार्स उपलब्ध असतील, परंतु काही दिग्गजांना नियमांमुळे मजल मारता येणार नाही.
IPL 2025 मेगा ऑक्शनपूर्वी BCCIने दोन मोठे नियम लागू केले होते
परदेशी खेळाडूंना मेगा ऑक्शनसाठी नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले. जर एखाद्या खेळाडूने त्या वर्षी रजिस्ट्रेशन केले नाही, तर तो पुढील सीझनच्या लिलावात सहभागी होण्यास अपात्र ठरतो.
लिलावात विकत घेतल्यानंतर जर एखाद्या खेळाडूने सीझन सुरू होण्यापूर्वीच स्पर्धेतून माघार घेतली, तर त्या खेळाडूला 2 वर्षे IPL लिलावात भाग घेण्यास बंदी असेल.
बेन स्टोक्सने मागील मेगा ऑक्शनमध्ये स्वतःचं नाव नोंदवलं नव्हतं. त्याने शरीरसौष्ठव, फिटनेस आणि इंग्लंडसाठी करिअर वाढवण्याच्या कारणास्तव IPL पासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला होता. मेगा ऑक्शनमध्ये रजिस्ट्रेशनच नसल्याने ते 2026 मिनी ऑक्शनसाठी अनधिकृत ठरले.
2024 मध्ये आजीच्या निधनामुळे त्याने IPL मधून माघार घेतली. 2025 मेगा ऑक्शनमध्ये दिल्लीने त्याला 6.25 कोटींना खरेदी केलं होतं, पण त्याने इंग्लंडसाठी फोकस करण्याच्या कारणावरून टुर्नामेंट सुरू होण्यापूर्वीच नाव परत घेतले. त्यामुळे नियमांनुसार त्याच्यावर 2 वर्षांची बंदी लागू झाली आणि तो या वर्षीच्या लिलावात हजर होऊ शकत नाहीत.
जेसन रॉयने IPL 2024 साठी व्यक्तिगत कारणांमुळे टूर्नामेंट टाळली. 2025 च्या मेगा ऑक्शनमध्ये त्याचं नावच नव्हतं. मेगा ऑक्शनमध्ये अनुपस्थित राहिल्यामुळे ते IPL 2026 च्या मिनी ऑक्शनमध्ये पात्र ठरत नाहीत.
या नियमांमुळे अनेक मोठी नावं क्रिकेटच्या सर्वात लोकप्रिय लीगमधून बाहेर पडत आहेत, आणि फ्रँचायझींसाठीही हा मोठा धक्का मानला जात आहे.