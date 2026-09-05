जसप्रीत बुमराह अनफिट राहिला तर कोण घेणार त्याची जागा? 'या' तीन खेळाडूंची नावं शर्यतीत

Jasprit Bumrah : भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह सध्या दुखापतीतून बरा होत आहे. 13 सप्टेंबर पासून भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात तीन सामन्यांच्या टी20 सीरिजला सुरुवात होणार आहे. जसप्रीत बुमराहचा या सीरिजसाठी टीम इंडियात समावेश आहे. जसप्रीत बुमराहचं या सीरिजमध्ये खेळणं हे पूर्णपणे 9 सप्टेंबर रोजी बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमध्ये होणाऱ्या फिटनेस ट्रायल सामन्यावर अवलंबून असणार आहे. जर बुमराह या फिटनेस टेस्टमध्ये यशस्वी ठरला नाही तर टीम इंडियाला त्याचा बॅकअप म्हणून एक चांगला पर्याय निवडावा लागेल. तेव्हा असे तीन खेळाडू कोण आहेत जे जसप्रीत बुमराहला रिप्लेस करू शकतील याविषयी जाणून घेऊयात.
आयपीएल 2026 मध्ये आपल्या घातक गोलंदाजी आणि लाइन लेंथने चर्चेत आलेल्या प्रिन्स यादव बुमराहच्या रिप्लेसमेंटसाठी प्रबळ दावेदार मानला जातोय. भारतासाठी आतापर्यंत प्रिन्सने 6 टी20 सामन्यात 9 विकेट घेतलेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रिन्सने आपली प्रतिभा सिद्ध केली. सुरुवातीला संघात स्थान मिळाले नसले तरी, सध्याचा फॉर्म आणि टी20 प्रकारात विकेट्स घेण्याची क्षमता पाहता, बुमराहच्या जागी सिलेक्टर्स कदाचित प्रिन्स यादवला प्राधान्य देऊ शकतात.
जर जसप्रीत बुमराहची रिप्लेसमेंट म्हणून सिलेक्टर्सना अनुभवी वेगवान गोलंदाजाची निवडकरायची असेल तर तर मोहम्मद सिराज हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. जरी सिराज अलीकडच्या काळात टी20 संघातून बाहेर असला, तरी त्याला नवीन चेंडू दोन्ही बाजूंना स्विंग करण्याचा उत्तम अनुभव आहे. मोठ्या सामन्यांमधील त्याचा अनुभव आणि पॉवरप्लेमध्ये सुरुवातीलाच विकेट मिळवून देण्याची त्याची क्षमता, यामुळे तो बुमराहसाठी सर्वात भरवशाचा पर्याय ठरतो.
मयंक यादव हा आक्रमक यॉर्कर आणि वेगवान गोलंदाजीसाठी ओळखला जातो. नुकतंच झिम्बाब्वे दौऱ्यात खेळवण्यात आलेल्या टी20 सीरिजमध्ये मयंक यादवने जबरदस्त प्रदर्शन करून 3 सामन्यात 5 विकेट घेतल्या. आपल्या वेगवान गोलंदाजीने तो विरोधी फलंदाजांना अडचणीत आणतो. बुमराहच्या अनुपस्थितीत पॉवरप्ले आणि डेथ ओव्हर्ससाठी जर भारतीय संघ जर चांगल्या वेगवान गोलंदाजाच्या शोधात असेल, तर मयंक यादव हा एक उत्तम पर्याय ठरेल.