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चालू सामन्यात तिघांचा धुडगूस; सामना थांबवण्याची वेळ, विश्वचषकात सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

आता बाद फेरीचे सामने सुरु होते आणि बुधवारी बेल्जियम आणि सेनेगल यांच्यामध्ये राउंड ऑफ 32 चा सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये स्टेडियममध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विश्वचषकाचा सामना सुरु असताना सामन्यादरम्यान तीन जण मैदानात अचानक घुसले त्यामुळे गोंधळ उडाला होता. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 02, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:33 PM IST
चालू सामन्यात तिघांचा धुडगूस; सामना थांबवण्याची वेळ, विश्वचषकात सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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चालू सामन्यात तिघांचा धुडगूस; सामना थांबवण्याची वेळ, विश्वचषकात सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह
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